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Все про:Крещение Киевской Руси (111) Епифаний (181) ПЦУ (422)

 Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси: "Боремся со злом в себе и окружающем мире"

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти равноапостольного князя Владимира и 1031-й годовщиной крещения Руси.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальной странице митрополита Епифания в Фейсбук в воскресенье утром.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас", - говорится в поздравлении.

По мнению митрополита, князь Владимир сознательно стал христианином, образцом нравственной жизни и добродетелей.

"Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, хорошие отношения с которой считали за благо получить все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в своей жизни сильнее обстоятельст места и времени. Хотя, к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что должным образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире. Пример святого доказывает, что можно победить свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки и других направить к благу", - отметил Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что для того тобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое.

"Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимся сегодня для развития церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь. С праздником!", - подытожил Епифаний.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140003
 
   
 Топ комментарии
 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
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Киевская Русь вместе с Литвой, которая даже стала Белой Русью, вместе с Польшей соединилась в великое западное государство славян, культурное грамотное, мощное, признанное всей Европой.
Московия была московским улусом Орды, писалась на европейских картах или Татария, или Тартария, или Московия, и к Киевской Руси, вообще, не имело никакого отношения.
Александр Невский был московским беклербеком Орды, то есть, московского улуса и собирал дань, «крышуясь» большими «пацанами» из ордынской ставки.
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Этот князь владимир га"дон был такой и вытворял такое, что его и сравнить толком не с кем, и в христин своих граждан перекрасил потому, что политически подпёрло, а теперь вот - святой, сука.
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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
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Киевская Русь вместе с Литвой, которая даже стала Белой Русью, вместе с Польшей соединилась в великое западное государство славян, культурное грамотное, мощное, признанное всей Европой.
Московия была московским улусом Орды, писалась на европейских картах или Татария, или Тартария, или Московия, и к Киевской Руси, вообще, не имело никакого отношения.
Александр Невский был московским беклербеком Орды, то есть, московского улуса и собирал дань, «крышуясь» большими «пацанами» из ордынской ставки.
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До Днепра была РУСЬ ЛИТОВСКАЯ, после Днепра - РУСЬ ТАТАРСКАЯ.
Вот и ментальность отличается. Большая часть Украины была католиками.
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А почему скрывают новости о Крестном ходе УПЦ КП Филарета?
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Епифаний поздравил украинцев с вымышленным событием. Инфа о крещении Руси появилась только в 18 веке и только в России. На западе об этом не знают. Странно однако.
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полудикие племена, кривичи, которые ловили жаб по болотам.
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Новгородцы - это угро-финны,
которые под действием цивилизованной Европы сами были славным и преуспевающим
народом в своей демократической Республике. Пока их не завоевала опричина Вани
Грозного с тотальным вырезанием новгородцев и заселением зачищенных территорий
лишнехромосомными ублюдками Московии. То же самое, как с нашим Донбассом после
Голодомора 1932/33, который ныне выродился в Лугандон.
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КЕМ БЫЛИ КРИВИЧИ?
"
Белорусская нация формировалась из нескольких народов: коренных жителей Польши и Беларуси - восточных и особенно западных балтов, частично кельтов раков и кимров, а также скандинавских готов (город Гоцк Минской области) южной Балтики и русинских славян Полабья (главным образом лютичей, бодричей (вендов) и лендзян).
Кривичи являлись самым большим народом среди предков белорусов. Но ошибкой является думать, что кривичи - это, мол, славяне. Кривия (позже Порусье, а еще позже Пруссия) - это страна западных балтов криви и других русинских балтов с их главным жрецом Криве в стольном городе Ромове, названным так в честь Рима, откуда в Кривию постоянно приезжали готы."
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/7-2007/kem-byli-krivichi.html
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праздновать крещение огнем и мечом ничем не лучше чем праздновать 1933
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Не руССкий, а руська мова. Російський язик до неї має такий же стосунок, як чорт до Ладана. І взагалі-то русин - це і є друга назва українців, вкрадена московитами.
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а в мене таке враження, що ти упоротий кацап, а не білорус.... поясню чому - тільки кацапи пхають своє рило в чужі справи
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В СССР тоже преподавали украинский язык и литературу.
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Вчора хід кацапської ходи висвітлювали куди ширше. Сьогодні корч вхопив?
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Правильный вопрос
А если учитывать, что вера в Украину пришла из Греции еще до создания мацквы, и мацква не имеет благословения( ТОМОСА) от материнской церкви , то вопрос - ШО ВЧЕРА МАЦКОВСКАЯ СЕКТА ДЕЛАЛА В КИЕВЕ ВЧЕРА?
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Все так, но церковь московитов признают все православные церкви, в том числе Константинопольский патриархат.
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Простими словами:
Випали в собі вату, та вату у ватанів!
Ватамінь!
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А где поздравления харанта ?? богдану яйца в море заносит ???
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Государство и лига смеха это раздельно ))
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Государство отделено от религии, пора привыкать. И воны тоби нужни?
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Ну а с еврейской ханукой или песахом неужели президент тоже народ не поздравит? Я так думаю, что скоро эти праздники станут официальными и выходными.
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А давай каждую букашку гарант будет поздравлять?
Верующих в плоскую землю, верующих в то что свиньи с радостью погибают дабы их съели, верующих в полую Луну, в то что ветер дует ибо деревья колышутся..... Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси: "Боремся со злом в себе и окружающем мире" - Цензор.НЕТ 8401
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Андрей - украл иконуПетр- украл названиеВовка- ворует князя

Сколько можно воровать?!
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Да попам даже бы и Сралин был "образцом". Подвиги кн. Владимира вряд ли бы понравились Епифанию, увидай он их собст. глазищами. Это через тыщу лет хорошо сюсюкать и визжать об офигенной боброте диктатора.
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А разві в ті часи була десь демократія?
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Этот князь владимир га"дон был такой и вытворял такое, что его и сравнить толком не с кем, и в христин своих граждан перекрасил потому, что политически подпёрло, а теперь вот - святой, ****.
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Владимир пошел в христианство потому что у мусульман нельзя было бухать. Пришлось пожертвовать гаремом (от древнерусского - терем). Пришлось жениться на Анне Византийской.
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Володимир пішов у християнство, бо після Аскольда (він хрестився десь в 867 році, як пишуть візантійські хроніки) на Русі вже був певний невеликий процент християн. А мусульман не було взагалі... І так, Візантія на той час - чи не найсильніша держава світу, з ними було вигідно дружити.
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Ислам возник в начале VII века. Так что у Владимира было из чего выбирать.
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Уточнюю: мусульман не було взагалі не у світі, а на Русі тоді... Ну може крім кількох посланників і купців, які там проїздом час від часу бували. Ясно, що Арабський халіфат прийняв іслам за кілька століть до Волоимира.

А християни жили на Русі з середини ІХ ст... І навіть церкви мали! Про це просто не пише Повість минулих літ. Ви дійсно вірите в казочку Нестора про те, як Володимир віру вибирав?

Було, по суті, два хрещення Русі. При Аскольді це був добровільний процес і тривалий - люди переходили в нову релігію за бажанням і поступово, а не так як при Володимирі - всіх загнали і посвятили.
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Ислам (мусульмане) возник в VII веке. В ІХ веке Владимир об этом хорошо знал. Тем более что ислам и христианство почти не отличались друг от друга. Только за малым исключением иметь гарем и бухать. Молитвы одни и те же.
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Ключовий фактор - не "не бухать", а православна Візантія, з якою були сильні звязки.
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Уже одни отменяли христианство в 1917 году. И браки. И законы. И деньги. .... Но в конце- концов вернулись обратно к истокам.
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Уже отменяли христианство, но в 1943 году сам лично Сталин и Берия вернули обратно. А Моральный кодекс строителя коммунизма один в один с заповедями христианства.
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Ленин и Дзержинский убивали попов и ссылали с семьями в Сибирь...потом опомнились и просто перевербовали и взяли на службу, так до времён кгб, фсб...Вот попы и управляли массами в угоду власти.
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Для прихильників азіатського міра---немає нічого святого. . В усьому світі--релігія займає значне місце в суспільстві і всі правителі (розумні) це розуміють і використовують для блага всього народу. Тільки тупий --це не розуміє.
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Де це цей "весь світ"? В якому місці? Може в офісі Маска або на заводах Боїнга? Тупе село....
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Больные люди, верят в сказки 2-тысячелетней давности, еще и не очень качественные...
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Оно если немного разобраться, то они некачественные на всю голову...
Высер "чем больше ложь, тем крепче верят" - попы использовали на полную.
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Не сказки, а притчи, которые воспитывают мораль и нравственность : не убий, не укради, не сотвори себе кумира.... Ты против этих основ нашего общества и цивилизации?
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Не лицемерь. Посмотри на жизнь духовенства. Они выполняют Заповеди??? Роскошь, чревоугодие, с проститутками,....всё по Святому Писанию???
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Ваше духовенство - это может быть, а наше духовенство поддерживают людей в тяжелые минуты и приходят и на фронт к солдатам, и поддерживают нуждающихся . Вот вспомни, есть ли у вас столовые для нищих?
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А на фронт они ездят отговаривать солдат убивать людей? Ну и подонки ваши духовенство!
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На фронт они ездят, чтобы солдаты не убивали мирных, а только убийц.
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Ты нездоров? Сказано же - Не Убий! Все. Нет там деления на хороших и плохих. Значит твое духовенство лицемерные ублюдки.
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Любое духовенство - это сорта говна. Оно может быть не такое вонючее, может быть напомаженное, с парфюмом, но это именно что консистенция говна.

Нужно строить общество так, чтобы нужды в попах не было, и они не могли влиять на жизнь людей. Тогда проблема УПЦ МП, ПЦУ, томасов, автофекалий и прочих мракобесных названий уйдет сама собой.
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"Убивай из всех, сын мой. Бог на Небе увидит своих". Крестоносцы и конкистадоры - самые лучшие верующие! Убийства и грабежи это основа христианства. Ну а православные византийцы очень ценили рослых мальчиков и девочек из окрестностей Киева. Даже спецом выменивали из на цацки у князьков.
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Не секрет, что многие пытаются использовать верующих и веру в своих плохих целях. Вот , например, московская церьковь убеждала своих верующих начать войну против Украины. Церковь - она от людей, а вот вера - от Бога.
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Попы украли общецивилизационные, моральные нормы, и порют херню, что это только их (см. Древнюю Грецию - намного более просвещенная цивилизация, чем Средневековая Европа).

И да, я против библейских норм. Ниже только совсем маленький отрезок дикости и варварства.
Если вы хотите проблеять, что какая-то часть библии правильная, а какая-то нет, то напоминаю, что Иисус сказал, что законы Ветхого Завета будут действовать вечно, и у него нет никаких возражений против них (От Матфея 5:17).

Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. -

Моисей (Библия, Числа 31:17-18)

А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. (Библия, Второзаконие 20:16-17)
Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: "пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали", … то … порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему …
(Библия, Второзаконие 13:12-16)

Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти.
(Библия, Второзаконие 13:6-10)
Люди, отказавшиеся следовать за Христом, будут брошены в геену.
От Матфея 8:12
Города, которые не примут или не услышат учеников Иисуса, будут уничтожены Богом. Их судьба будет хуже, чем судьба Содома и Гоморры. А мы помним (Бытие 19:24), что случилось с Содомом и Гоморрой.
От Матфея 10:14-15

Иисус проклинает целые города, суля им ужасную смерть и муки Ада, потому что их жители не приняли его учения.
От Матфея 11:20-24
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пляя-я-я...
жопа церкви если во главе "борец со злом". Аналогично коммунисты всё боролись с бедностью...
Был бы толк если бы он творил добро и радость - был проводником Духа Святого...
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Хммм.. Со злом в себе вы боритесь. Но прогноз неблагопрятный. Даже фараоны с экранами на голове.....зло не побороли. Кстати вы в курсе, что платок фараона(немес) с золотыми нитями просто превосходно экранирует частоты до 1 Ггц. Про окружающий мир и речи нет. Хождение кругами вам тоже не поможет.
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И тут же вспомнилось корону сешед (диадема) фараон носил практически постоянно, даже в кругу семьи. Какие либо отступления отправил фараону!!! были запрещены.По сути она представляла собой экран для точки на лбу.Вместе с немесом фараон был полностью недоступен. Ну вы поняли, мысли фараона не мог прочитать никто..даже ЗЛО. Корона же атеф(белая) вообще никогда не была найдена.
И я хочу особо подчеркнуть, что ЗЛО читает ваши мысли просто превосходно. ЭТО!! всегда надо помнить.
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петюньку показывают по телевайзеру, стоит в костюме потеет, жарко ему, но, надо для порохобыдла, мордой крутит в разные стороны, скучно ему, но нада.... достал бы трубку, поиграл, штоли....
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Більшого бидла ніж прихильникі Зе я не бачив.Такі як ти тільки в московії,да тролі фсбешні.Бо для таких як ти - потрібно тільки метер чорної матерії. та кусок сала.
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Ты считаешь, что надо красные труселя одевать и топлесс на публику показываться как теперешний наш гарант ?
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Князь Владимир,по свидетельству проезжавших мимо неместных, любил заставлять приближенных смотреть на свой утренний процесс дефекации в золотой горщик. Самовлюблённый дурак! Изменил вере предков. Останься с нами Перун и все остальные Боги - не видать монголам и мокшам стен Киева как своих ушей. Не возносили бы молитвы к безответному духу Отца, а убивали бы врагов как скот и жарили бы их мясо на шашлык на виду у остальных.
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Вопрос: кто враги? И что надо делать с друзьями. Сейчас, в 21 веке ни одно государство не выживет без торговли и сотрудничества с другими государствами . Санкции это доказывают.
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Надо поддержать собственную украинскую церковь. Евреям жто не понять - у них синагоги.
А ЗЕ мог бы и поздравить. А то выбрали клоуна- церковь страны поздравлять - БОИТСЯ, СЛАВА УКРАИНЕ - говорить боится( потому и парад отменил)
Короче - трус
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Ну еврейское нацменшинство в Украине тоже имеет свои права и праздники. Не забудь и их поздравить.
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Ну шо ты за дурню пишешь , пионер. ПреЗЕдент ОБЯЗАН ПОЗДРАВЛЯТЬ КАТОЛИКОВ, православных УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ, мусульман, евреев.
А ЗЕ - просто трусливая сопля
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Как раз не трус, раз отстраняется от этого мракобесия. Спец по опиуму для народа был Петя. Бегал размахивая томосом с попами и кричал слава Украине при полной заднице в стране. Пора не кричалки кричать а дела делать. 21 век давно. Церковью пусть занимаются попы.
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Любопытно как скандинавы от относятся к своему соотечественнику, викингу князю Владимиру. У него не было ни одного положительного качества.
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