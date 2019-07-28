 Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси: "Боремся со злом в себе и окружающем мире"

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальной странице митрополита Епифания в Фейсбук в воскресенье утром.
"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас", - говорится в поздравлении.
По мнению митрополита, князь Владимир сознательно стал христианином, образцом нравственной жизни и добродетелей.
"Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, хорошие отношения с которой считали за благо получить все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в своей жизни сильнее обстоятельст места и времени. Хотя, к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что должным образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире. Пример святого доказывает, что можно победить свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки и других направить к благу", - отметил Епифаний.
Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что для того тобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое.
"Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимся сегодня для развития церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь. С праздником!", - подытожил Епифаний.
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
Московия была московским улусом Орды, писалась на европейских картах или Татария, или Тартария, или Московия, и к Киевской Руси, вообще, не имело никакого отношения.
Александр Невский был московским беклербеком Орды, то есть, московского улуса и собирал дань, «крышуясь» большими «пацанами» из ордынской ставки.
Вот и ментальность отличается. Большая часть Украины была католиками.
которые под действием цивилизованной Европы сами были славным и преуспевающим
народом в своей демократической Республике. Пока их не завоевала опричина Вани
Грозного с тотальным вырезанием новгородцев и заселением зачищенных территорий
лишнехромосомными ублюдками Московии. То же самое, как с нашим Донбассом после
Голодомора 1932/33, который ныне выродился в Лугандон.
"
Белорусская нация формировалась из нескольких народов: коренных жителей Польши и Беларуси - восточных и особенно западных балтов, частично кельтов раков и кимров, а также скандинавских готов (город Гоцк Минской области) южной Балтики и русинских славян Полабья (главным образом лютичей, бодричей (вендов) и лендзян).
Кривичи являлись самым большим народом среди предков белорусов. Но ошибкой является думать, что кривичи - это, мол, славяне. Кривия (позже Порусье, а еще позже Пруссия) - это страна западных балтов криви и других русинских балтов с их главным жрецом Криве в стольном городе Ромове, названным так в честь Рима, откуда в Кривию постоянно приезжали готы."
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/7-2007/kem-byli-krivichi.html
А если учитывать, что вера в Украину пришла из Греции еще до создания мацквы, и мацква не имеет благословения( ТОМОСА) от материнской церкви , то вопрос - ШО ВЧЕРА МАЦКОВСКАЯ СЕКТА ДЕЛАЛА В КИЕВЕ ВЧЕРА?
Випали в собі вату, та вату у ватанів!
Ватамінь!
Верующих в плоскую землю, верующих в то что свиньи с радостью погибают дабы их съели, верующих в полую Луну, в то что ветер дует ибо деревья колышутся.....
Сколько можно воровать?!
А християни жили на Русі з середини ІХ ст... І навіть церкви мали! Про це просто не пише Повість минулих літ. Ви дійсно вірите в казочку Нестора про те, як Володимир віру вибирав?
Було, по суті, два хрещення Русі. При Аскольді це був добровільний процес і тривалий - люди переходили в нову релігію за бажанням і поступово, а не так як при Володимирі - всіх загнали і посвятили.
Высер "чем больше ложь, тем крепче верят" - попы использовали на полную.
Нужно строить общество так, чтобы нужды в попах не было, и они не могли влиять на жизнь людей. Тогда проблема УПЦ МП, ПЦУ, томасов, автофекалий и прочих мракобесных названий уйдет сама собой.
И да, я против библейских норм. Ниже только совсем маленький отрезок дикости и варварства.
Если вы хотите проблеять, что какая-то часть библии правильная, а какая-то нет, то напоминаю, что Иисус сказал, что законы Ветхого Завета будут действовать вечно, и у него нет никаких возражений против них (От Матфея 5:17).
Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. -
Моисей (Библия, Числа 31:17-18)
А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. (Библия, Второзаконие 20:16-17)
Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: "пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали", … то … порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему …
(Библия, Второзаконие 13:12-16)
Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти.
(Библия, Второзаконие 13:6-10)
Люди, отказавшиеся следовать за Христом, будут брошены в геену.
От Матфея 8:12
Города, которые не примут или не услышат учеников Иисуса, будут уничтожены Богом. Их судьба будет хуже, чем судьба Содома и Гоморры. А мы помним (Бытие 19:24), что случилось с Содомом и Гоморрой.
От Матфея 10:14-15
Иисус проклинает целые города, суля им ужасную смерть и муки Ада, потому что их жители не приняли его учения.
От Матфея 11:20-24
жопа церкви если во главе "борец со злом". Аналогично коммунисты всё боролись с бедностью...
Был бы толк если бы он творил добро и радость - был проводником Духа Святого...
И я хочу особо подчеркнуть, что ЗЛО читает ваши мысли просто превосходно. ЭТО!! всегда надо помнить.
Вбий в собі кацапа
А ЗЕ мог бы и поздравить. А то выбрали клоуна- церковь страны поздравлять - БОИТСЯ, СЛАВА УКРАИНЕ - говорить боится( потому и парад отменил)
Короче - трус
А ЗЕ - просто трусливая сопля