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 Протесты в Москве: В ЕС осудили массовые задержания и "непропорциональное применение силы"

Задержания на митинге в Москве вызывают беспокойство и подрывают права на свободу слова и собраний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

"Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены" - говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе ожидают соблюдения Россией обязательств, данных в рамках ОБСЕ и других международных организаций, в ходе региональных выборов в сентябре 2019 года, добавила Косьянчич.

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Как сообщалось, в центре Москвы в субботу проходила несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил о необоснованных задержаниях во время акции.

Перед началом несанкционированной акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В отношении Жданова, Соболь и Яшина были заведены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), за день они задерживались дважды. В первый раз Любовь Соболь был назначен штраф в 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции, прошедшей 14 июля в Новопушкинском сквере, второй протокол заведен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия), сообщила она в "Твиттере". Суд в отношении Ильи Яшина перенесен на 30 июля, в этот же день пройдет разбирательство в отношении Ивана Жданова. Также второй раз была задержана Юлия Галямина. После доставления в ОВД Бирюлёво Западное ее отпустили домой с обязательством явиться в суд 31 июля

Источник: https://censor.net.ua/n3140002
 
 
 Топ комментарии
 
Сссука, если б вы знали, как я люто озабочен... Протесты в Москве: В ЕС осудили массовые задержания и "непропорциональное применение силы" - Цензор.НЕТ 5391
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Працівники концтабору відлупцювали жєлающіх тоже поработать в концлагєрє.
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Да как хотят. Наше поколение всё это уже видело - шоу с кукловодами, дёргающими за ниточки.
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По поводу последних событий в Москве.
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.
Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Тобто, з моменту утворення Московії (а потім штучної країни Росії) людожерсько-рабський менталітет з постійним бажанням міцної руки царя не мінявся, а тут поміняється? Є в мене сумніви. Ця ментальність у них ще з племінних часів. Вони з недовірою відносились до всіх сусідів, і вирізали всіх на у прикордонних районах (такий собі буфер безпеки).
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А какие они были 20 лет назад? Как по мне, то такие же, как и 100, и 300, и со времён Андрея Боголюбского. Твари, ненавидящие всех вокруг. Потому нах, нах и еще раз нах идею "мир, дружба, жвачка, с руснёй.
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114 років тому, по кацапах стріляли, а тут прямо цацкаюця.
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А хто винен дурням, що прийшли до царя в дворець де він три роки вже не жив?
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В день протеста он уехал из столицы. От своего народа, который опять обокрали. Теперь не на выборах, как в 2011-м, а заранее, на подходе.Он бежал из Москвы не зная, что делать с народом. Отдал приказ запугать, погасить пламя, задержав лидеров. Не удалось. Не испугались. Вышли. Мирно. Без оружия. Против дубин.Какой символ.Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину. Где темно, нет шума, упреков, вопросов. Забыть о том, что наверху стоит пустой Кремль, вокруг бушует народный ураган и никого, кроме полиции, между испарившейся властью и народом. Никого и ничего. Осталась голая, тупая сила.И полиция кричит растерянно по рации, гоняясь за демонстрантами: «Что теперь делать?». Пока кричит. Пока не надоело.Он хорошо научился за 20 лет чтить мертвых. Возлагать венки, стоять с опущенной головой, вытянув руки и распрямив спину. С ними просто - они не ответят. С живыми ему трудно.Горячий июльский день 27-го склонился к вечеру. На Москву упала вечерняя прохлада, в окнах зажегся свет. Завтра придет новый день. Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед - от безмолвия, смирения, покорности. Теперь она пойдет дальше и дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2472003-echo/
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Кто автор? Крым чей??? Хотя... про вовкуХуйло уже стало доходить
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Женский ВИЗГ и вопрос - "ЧТА ВЫ ДЕЛАИТЕ?!"
так выглядит протест по великаросийски

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А что вы такие смелые не приехали протестовать в Крым или на Донбасс?
Это вам не януковичевское кодло ссыкливое.
Укатают в асфальт и фамилию не спросят.
Так что всем смельчакам пока еще не поздно - на митинг в Севастополь о территориальной целостности Украины.
Поезда туда вроде ходят.
Против свободы собраний путин не посмеет пойти.
Вот вам и секрет освобождения Крыма и Донбасса.
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От неуёмные засуждальщики... думаю, ********** покраснел от стыда...
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А що, у Мацквє ті кого ще можна називати ЛЮДЬМИ, підпалювали авто, грабували магазини, руйнували зупинки???
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Внимание привлек снимок, где Путин тащит с большим трудом,
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю Россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.

Не зря иностранцы говорят, что загадочную хусскую душу не
разгадать никому.
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Галустян должен возглавить оппозицию 😀😀😀 а то пока толку нет от протестов
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поки що росєяни не готові до активних дій.
певна позиція є, про неї голосно кажуть, але все обмежується пакуванням в автозаки.
ніхто навіть не захищається, бо далі тоді ЩО ?
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ПАСЕ не зассе вздрючить делегацию мордора? Или попросит премиальных?
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Хде були кізякі, я вас спрашиваю? Для чого портить имидж доброй и доблесної роз хвардії?
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І я хотів би почути реакцію від ПАРЄ. З резолюцією.
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Бессмысленный и беспощадный (Часть 1)

POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
Всю субботу из Москвы идут сообщения о стихийных митингах, связанных с очередной эпопеей подтасовки выборов в местные органы власти, но нечто подобное потихоньку расползается по всей стране. Очевидно, что это - лишь поводы, которые группируют вокруг себя людей, а причины в общей усталости населения. Как бы пропаганда не вымывала мозг, а стадо ощущает динамику шкурой. Пока росли зарплаты и все прочее на примитивном уровне это воспринималось так, что сегодня - лучше чем вчера, а завтра - будет лучше, чем сегодня.
Если такое обеспечивается, то правильная пропаганда попадает в цель и публика сидит у телека, борясь с отрыжкой от пива. Причем, она себе мотивированно вбила в голову тезис о том, что ей (публике) не интересно то, какими способами руководство это обеспечивает. Если нога руководства сильнее давит педаль пропаганды, то публика стервенеет и рвет на себе майки и трусы с криками «щаз пафтарю!».

Но вот когда эта схема разворачивается и движется в обратном направлении, а публика начинает ощущать не только то, что сегодня хуже, чем вчера, но и то, что завтра будет хуже, чем сегодня, ситуация меняется. Ведь это совершенно разные вещи, когда орут, что готовы есть г, но не потерять величия, и совсем другое, когда большой ложкой это г зачерпнут из выгребухе и предложат тебе разинуть хлебало. Или не так, можно кричать «хоть камни с неба!», но когда такой камень проломит череп лично тебе или на твоих глазах - твоим детям, то это уже совсем другой фен-шуй.

Но для того, чтобы от желать ребенка от путина или на его худой конец - отведать его царского г, до уже стихийных и довольно массовых, как для РФ протестов, должно пройти какое-то время и появиться ощущение неизбежного и продолжительного ухудшения жизни, начало печь шею, ниже поясницы.

Похоже на то, что сейчас мы наблюдаем в РФ именно эту фазу, поскольку протесты возникают уже из-за чего угодно - свалок, выборов, паводков или чего-то подобного. Десять лет назад о таком даже речи не могло быть. Все протесты были организованными и их возглавляли яркие личности. Собственно говоря, это - классический вариант выпускания пара, поскольку изначально этот протест не рассматривается как средство, при определенных условиях, способное изменить все. Это даже в потенции не вкладывалось.

Сейчас - другое дело. На протест выходят уже не организованные митинги, а стихийно собирающиеся толпы. Это - опасная штука для любой власти. Организованный протест всегда можно обезглавить, а такое - не получится. Пока еще нет эффекта самоподдерживающегося протеста, и неизвестно, может ли там такое возникнуть в принципе. По крайней мере, глядя на кадры протестов и то, как пятеро омоновцев пакуют одного человека, а рядом, человек сто снимает это для ютуба - ничего не произойдет.
Тем не менее, уже это - вызывает напряженние у российских властей. Это значит, что пропаганда уже не удерживает стадо в узде. Оно начинает бурлить самостоятельно и уже непредсказуемо.

Собственно говоря, власть предержащие, на чьих плечах держится власть Путина, имеют неформальный контракт с Путиным и Ко. Они его всячески поддерживают и не заглядывают ему за пазуху, а тот - обеспечивает им комфортную и безопасную жизнь, в том числе - ограждает от бунта черни. А ведь что не говори, а бунты, бессмысленные и беспощадные, происходили на Московии регулярно, и это - одна из московских традиций, которые там не любят вспоминать.

Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.

Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.

Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.
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Я вам скажу, що Беркутня на Майдане виглядала солиднее нежелі ці недоношені росгвардейци. Таке враження що на рассии голод
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Бессмысленный и беспощадный (Часть 2)

POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
На Московии любят это дело и когда начинается - в него включаются все, поскольку грабить, убивать, насиловать, пытать и делать массу других вещей там действительно обожают. Правда, такая возможность выпадает не каждому поколению, но когда это случается - никто в стороне не стоит.

Россиян зря пугали Майданом. Майдан - наше, европейское средство борьбы с преступной властью. Так было и так будет. Россияне на это не способны. У них не включается механизм самоорганизации и ответственности перед собой, окружающими и страной в момент вытеснения преступной власти. За ее уходом не следует вакуума, который и генерирует бунт. Так что они на Майдан не способны просто по своей сути, а вот на бунт - легко, и время уже походит.

Это тем более очевидно потому, что механизм возникновения бунта идентичен тому, что долгое время держало общество в скрепах. То, что было стержнем для последней империи, станет топливом для ее бунта. Ведь что на самом деле сделал Путин? Он довольно долго раскачивал ксенофобию самых нижних и массовых слоев общества. Именно эти слои надо было разбудить, чтобы те стали активной электоральной базой и дали тот самый процент, который делает пребывание у власти самого Путина и правящей верхушки комфортным и уверенным.

Рецепт этот давно и хорошо известен. Чернь должна утратить желание следить за движениями власти, и тогда можно обогащаться практически без ограничений. А для этого надо понимать суть черни. Она всегда - недовольна всем, и также всегда не видит собственной роли в том, что в 21 веке они юзают сортир с выгребухой, когда весь нормальный мир об этом давно забыл. Мозг должен быть вынесен основательно, чтобы чернь не замечала противоречия в том, что телевизор вещает о величии, о рекордных цифрах проданной нефти и газа, и послушав это, он идет в сортир с дыркой в полу.

Этот рецепт был у Сталина, но вариант Гитлера оказался более приемлемым для Путина, и он реализовал именно его. Для этого нужен внешний враг или еще лучше - много врагов, а внутри надо давать все возрастающие подачки, чтобы черни было не до того, кто и как ими правит. И это действительно работало, а немцы, после окончания войны, действительно не догадывались о том, что творится в концлагерях, а тем более - о масштабах того ужаса.

Система была выстроена так, чтобы им это было не интересно, чтоб не было дела до всего этого. Но на каком-то уровне всегда начинается нисходящая часть синусоиды. Ведь рассказывать ужасы о врагах - одно дело, а воевать с ними, уже - другое.
Пока есть победы, все будет перекрываться милитаристским психозом, а это значит, что единожды начав войну, режим ее уже не захочет останавливать, чтобы не вывалилась одна из важнейших скреп. Это все равно, что наркоману - бросить наркотик. А в таком режиме, рано или поздно - ждет поражение, поскольку война ради войны - всегда кончается поражением.

Но и с подачками населению - тоже не все шоколадно. Они просто не могут расти бесконечно, и тоже достигнут своего предела, а тем более, когда одновременно ведется война и плюс к тому - война на истощение ресурсов. Рано или поздно - придется им затягивать пояса и ситуация перейдет в свою обратную крайность. Разбуженная масса нижних слоев просто не находит удовлетворения, а успокоить ее уже невозможно. Джин только вылетает из бутылки легко, а возвращается - очень трудно.

И вот когда эти факторы устойчиво и достаточно долго играют на разрушение, страна входит в полосу «мертвой зыби», когда бунт, кровавый и беспощадный, может начаться в любой момент и полыхнуть просто повсеместно.
Это потому, что слой общества, наиболее приближенный к власти, чувствует как внизу начинает печь и подгорать, и в какой-то момент осознает, что кончится это плохо, а эта, давно невменяемая власть, не способна предотвратить бунт. А это - одно из условий поддержки власти, ради чего на многое закрывались глаза. Поэтому, когда полыхнет, никто даже сказать не сможет, с чего все началось.

И вот здесь, самые рассудительные из российских богатых Буратин, начинают понимать, что репатриация капиталов и семей из Европ и Америк, не что иное, как желание власти застраховаться от бунта заложниками от этой части общества. А это - еще один признак того, что власть уже тоже прекрасно чует жаренное и пытается обезопасить себя таким вот образом.

Казалось бы, а что нам до этого? А на самом деле, нам есть прямое дело до этого. Жить рядом с этой гангреной смертельно опасно. Но жить надо. Мы не можем прямо повлиять на ситуацию и разгромить РФ, по вполне понятным причинам. Мы даже не можем вести боевых действий на ее территории, но постоянно вести войну на своей земле, как минимум - не умно. Надо переносить ее на территорию противника, хотя бы информационную составляющую войны. Чем быстрее там громыхнет, тем скорее перекроются каналы, питающие нашу орду предателей, и тем быстрее Москве станет не до нас. Это - крайне положительный момент.

Именно по этой причине, есть смысл поддерживать любой не организованный протест, поскольку организованный - давно оседлан провокаторами ФСБ. Кстати, ФСБ тоже сейчас попало под невиданную раздачу по причине, указанной выше - из-за утраты лояльности к телу.

В общем, мы полагаем, что в данной ситуации следует исходить из принципа: «враг моего врага - мой друг». Но формулу эту надо читать очень внимательно. Он может быть другом до того момента, пока не свалит нашего врага. Как только лысого повезут в крематорий, «друг» перестает быть таковым и становится тем, кем и был. Он наш друг до тех пор, пока работает на разрушение империи, пусть и путем бунта любого масштаба и последствий. А после этого - все, ибо не было им веры и не будет никогда!
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Евросоюзе ожидают соблюдения Россией обязательств, данных в рамках ОБСЕ Источник: https://censor.net.ua/n3140002

Что бы у вас повылазило.У ожидальщиков сранных.
Деньги кровавые вам карманы не жмут?
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козломордые вы РАБЫ по жизни. Женщин пи-дят а они бегают на видео снимают, а мужики рут _помогите=))
https://www.youtube.com/watch?v=kwGzEUk8KdE&fbclid=IwAR36O3xcRL4xANhRZg4wT4DttWqfrw_vSlJ6_i1kAv7hTyBpt9xes8Urff8
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Как же так, всеми европейцами уважаемый член ПАСЕ и творит такой беспредел!? Не хорошо, господа европейцы.
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Пальчиком ну- ну - ну.
Бомбить сирийских детей не есть гут.
Мы варажаем решительный протест.
Бух на колени и давай протестовать.
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Одни граждане РФ с энтузиазмом дубасят других граждан РФ... Третьи граждане РФ с интересом снимают процесс на телефоны. Всем всё нравится. ЕС каким боком пытается вставить сюда свою рожу?
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"я на стоянке автозаков заранее пробрался внутрь - чтобы потом не торопиться и не стоять в очередях." Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 6241
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Посвятите меня,не ведающего .Что такое "непропорциональное применение силы" ?
То-есть против того, что-бы пи""здить пропорционально , Европа не против ?
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в маЦкве можно и нужно п..здить всех подряд и непропорционально и будет только на пользу. Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 2360
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Согласен.Чем больше они отхватят звиздюлей тем скорее до них дойдет, что Крым не их ,а ворованный.
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Повністю підтримую дії росіянських мусорів, прошу добавити росіянськім рабам ще!
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интересно, что в ПАСЕ скажут по этому поводу
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И они хотят договариваться с этим ублюдком..?
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Не то что бы кого то оправдать или пристыдить, но все таки закон есть закон и граждане должны его соблюдать, а если и есть какие то вопросы, то к странам ЕС они тоже есть, которых не очень то беспокоило, когда Макрон несколько месяцев гонял по Парижу желтые жилеты, которые тоже были не согласны с политикой властей - невольно вспоминается пословица - в своем глазу бревна не видишь.
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Повязали ПОЛОВИНУ митингующих, как стадо. И не вякнули. Это жуть.
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Стояли на коленях , как рабы . Таким способом нельзя поменять свои мозги и страну .
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