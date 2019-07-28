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Все про:Киев (17755) застройка (548) Левченко Юрий (25)

 Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко

На днях Шевченковский район "получил первые практические негативные последствия выборов 21 июля на 223 округе". Верховный Суд отдал застройщику гектар зеленой зоны в сердце района на улице Глубочицкая, 5.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook народный депутат Юрий Левченко. 

Приводим его пост.

"Нам, вместе с громадой и депутатом Киевсовета Кутняком Святославом удалось в 2015 году расторгнуть договор аренды застройщика и создать на этом гектаре зеленой зоны сквер. Однако, противостояние с застройщиком продолжались уже почти 4 года, потому что застройщик подал в суд, и дело рассматривало уже несколько десятков судей. Мы уже даже смогли выбороть справедливые решения, однако участок оказалась слишком дорогостоящим, чтобы его просто так отдали громаде Киева.

В января 2018 года мы наконец-то получили положительное решение в апелляционном суде, но через кассацию дело снова было возвращено в апелляционную инстанцию. А уже в апреле 2019 продажная коллегия судей выносит решение в пользу застройщика! Оставалась надежда на нашу кассацию, в которой мы оспаривали абсурдность решения апелляционной коллегии. Наша правовая позиция была безупречна. И вот 9 июля было длинное судебное заседание (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Однако, судьи решили перенести вынесение решения на 25 июля - сразу после выборов.

Логика была простая - если не будет этого неудобного Левченко, то можно спокойно брать деньги и выносить коррупционное решение, не о чем волноваться. Так и произошло. После нескольких лет борьбы участок вернули застройщику.

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Но мы не остановимся. Да, мы уже не будем иметь инструментария народного депутата, однако наша команда продолжит борьбу за сохранение этой зеленой зоны, и многих других в Киеве. Есть ряд других механизмов, которые можно еще попробовать, и не только ...

Я уверен, что если общество будет и дальше вместе бороться, то нам удастся отстоять общественное пространство, как мы это уже и делали 4 года. Вместе - сила!

P. S. И, громада, в следующий раз когда какой-то ваш знакомый с Шевченковского района будет возмущаться, что "негде погулять с ребенком", "воздух ужасный", "стою в пробках" и т.п., спросите за кого он или она голосовали 21 июля 2019".

Киевляне получили первые практические негативные последствия выборов - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140001
 
   
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вой дальше, порохосос Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко - Цензор.НЕТ 3553
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Мы не будем выть-вы начнете громче всех орать что за это мы не голосовали.
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А голосование и упреки к людям тут при чем?
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Ну старый депутат был против застройки, новому - очень деньги нужны. А так да, ни причем.
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Факты есть? Еще даже официальных результатов нет, а у тебя уже "новый депутат" виноват Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко - Цензор.НЕТ 2963
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Бо як був президентом Порошенко недореформовані суди боялися приймати незаконні рішення, а тепер не бояться. Невже ви не відчуваєте різниці?
Це ви винні в тому, що так сталося.
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Если я виноват в этой власти - признай, что ты виноват в правлении Столара-Микитася и застройке Киева.
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Ха ха ... Петя разплодил коррупционные суды - а виноват Зеленский...
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Суди корупційними стали давно.
Реформувати судову систему не встигли, реформу розпочали, створили орган який може оцінити правильність дій суддів і звільняти тах, що вчинябть неправосудні дії, А от чи продовжать судову реформу питання здається риторичне!
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да пох, кто как голосовал. Все решают суды. Вроде как "потужно реформированные"
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Я не розумію, як без фальсифікацій відомий на весь район борець із незаконною забудовою Левченко (який до того ж і пенсіонерам помагав, і взагалі багато для району зробив) міг програти нікому невідомій в нас Буймістер?

Тим паче, екзит-пол показував рівні результати
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А как он пенсионерам помогал? - с этого момента поподробнее - гречку разносил?
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Ні, якраз ні. Культурні заходи, робота із соціальними службами, різноманітні гуртки для пенсіонерів. Бабці у дворі чомусь всі за нього, хоча він ніби й молодий, і націоналіст.
А про Буймістер реально ніхто не чув до виборів - вона вискочила як Пилип з конопель)))

От я активно цікавлюся політикою, а про неї ніколи не чув. На окрузі були Пташник і Омельченко - от про них чув. Про Буймістер не чув. І так більшість народу - всі сусіди не знають, хто така ця нова депутатка від району... Хіба так буває???
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Елементарно. Нарід відмовив їм у довірі та відправив їх на смітник історії.
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Фальсифікації були скрізь! Як замість Іллжнка могли обрати якогось Швеця, з такою пикою, що як не по паспорту а по пиці бити почали, то воно б перше під роздачу попало! Просто якась реінкарнація Троцького (Лейби Бронштейна).
Неможливо щоб всім настільки було пофіг, що голосували просто за зелену ганчірку!
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Так Швеця хоча б знають, його на ТБ показували... А цю ніхто ніколи в нашому окрузі НЕ БАЧИВ!
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Я по секрету скажу- був даний план скільки голосів за кого, а членів виборчих дільниць учили вкидати бюлетні. Як при Януковичу.
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Отакої! Ми повинні вірити не міжнародним спостерігачам, а якомусь аноніму з ніком "жагун". Бггг ))
Як так могло статись? Елементарно. Нарід відмовив твоїм обранцям у довірі та відправив їх на смітник історії.
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То есть в застройке не виноват Кляча и подконтрольный ему Киевсовет, а выборы Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко - Цензор.НЕТ 1715
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Совершенно верно. Это не "Свобода" обосралась на выборах, и не суд принял решение в пользу застройщика (надо разобраться, чем мотивировался), нет-нет, это персонально Зе все плохое делает!
Нда. Продувшие эти выборы не поумнели. Ну, значит, будет у них не 2% и 8%, а 0,002% и 0,008% соответственно.
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Пусть теперь киевляне,которые голосовали за слуг уродов готовятся,-ни одного сквера в городе не останется.
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останется или нет, но у тебя теплится на это надежда, так и хочется, что бы все было как можно хуже, да порохосрань?
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хххх Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко - Цензор.НЕТ 6956. А як проголосували мешканці цього району? Добровільно поклали собі шмат лайна на голову.
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Взагалі то в таких випадках необхідно влаштовувати за допомогою місцевих жителів грандіозний кіпіш. Але так як сьогодні "ЗЕленню принаймні 73% українців вже об"їлися то навіщо їм той сквер якщо поки що і так "ЗЗлено"...
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Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии



Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
Уточняется, что самолты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Он является подконтрольным силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Кроме того, в Сети якобы появилось видео удара, который уничтожил самолеты.
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Кому нужны зелёные зоны,если 73% страны ЗЕлень!
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Х... ло методички передав ЗЄко-манді.
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Зараз Україну шматуватимуть молоді, активні і голодні.
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