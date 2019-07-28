 Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook народный депутат Юрий Левченко.
Приводим его пост.
"Нам, вместе с громадой и депутатом Киевсовета Кутняком Святославом удалось в 2015 году расторгнуть договор аренды застройщика и создать на этом гектаре зеленой зоны сквер. Однако, противостояние с застройщиком продолжались уже почти 4 года, потому что застройщик подал в суд, и дело рассматривало уже несколько десятков судей. Мы уже даже смогли выбороть справедливые решения, однако участок оказалась слишком дорогостоящим, чтобы его просто так отдали громаде Киева.
В января 2018 года мы наконец-то получили положительное решение в апелляционном суде, но через кассацию дело снова было возвращено в апелляционную инстанцию. А уже в апреле 2019 продажная коллегия судей выносит решение в пользу застройщика! Оставалась надежда на нашу кассацию, в которой мы оспаривали абсурдность решения апелляционной коллегии. Наша правовая позиция была безупречна. И вот 9 июля было длинное судебное заседание (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Однако, судьи решили перенести вынесение решения на 25 июля - сразу после выборов.
Логика была простая - если не будет этого неудобного Левченко, то можно спокойно брать деньги и выносить коррупционное решение, не о чем волноваться. Так и произошло. После нескольких лет борьбы участок вернули застройщику.
Но мы не остановимся. Да, мы уже не будем иметь инструментария народного депутата, однако наша команда продолжит борьбу за сохранение этой зеленой зоны, и многих других в Киеве. Есть ряд других механизмов, которые можно еще попробовать, и не только ...
Я уверен, что если общество будет и дальше вместе бороться, то нам удастся отстоять общественное пространство, как мы это уже и делали 4 года. Вместе - сила!
P. S. И, громада, в следующий раз когда какой-то ваш знакомый с Шевченковского района будет возмущаться, что "негде погулять с ребенком", "воздух ужасный", "стою в пробках" и т.п., спросите за кого он или она голосовали 21 июля 2019".
Це ви винні в тому, що так сталося.
Реформувати судову систему не встигли, реформу розпочали, створили орган який може оцінити правильність дій суддів і звільняти тах, що вчинябть неправосудні дії, А от чи продовжать судову реформу питання здається риторичне!
Тим паче, екзит-пол показував рівні результати
А про Буймістер реально ніхто не чув до виборів - вона вискочила як Пилип з конопель)))
От я активно цікавлюся політикою, а про неї ніколи не чув. На окрузі були Пташник і Омельченко - от про них чув. Про Буймістер не чув. І так більшість народу - всі сусіди не знають, хто така ця нова депутатка від району... Хіба так буває???
Неможливо щоб всім настільки було пофіг, що голосували просто за зелену ганчірку!
Як так могло статись? Елементарно. Нарід відмовив твоїм обранцям у довірі та відправив їх на смітник історії.
Нда. Продувшие эти выборы не поумнели. Ну, значит, будет у них не 2% и 8%, а 0,002% и 0,008% соответственно.
Отмечается, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
Уточняется, что самолты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Он является подконтрольным силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Кроме того, в Сети якобы появилось видео удара, который уничтожил самолеты.