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 Политика Украины, Общество
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Все про:инвалиды (285) омбудсмен (417) инвалидность (5)

 В Украине создали должность омбудсмена по правам людей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета министров Украины.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

"Образовать в структуре Секретариата Кабинета министров Украины в рамках предельной численности работников Секретариата Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности Премьер-министра Украины и ввести должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата", - говорится в документе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140000
 
 
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А шо просто омбудсмен не справляется?
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...с созданием его аппарата.
Портфели закончились? Минисерство по делам ветеранов уже создали? Значит пора создавать министерство по делам инвалидов. И аппарат...
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а я думал: ну вот в такой теме какой можно найти поіод, чтобі вісраться шоколадом?
та легко
у песиков дна нет
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Вопрос стоит в социализации инвалидов, а не в том, чтоб загнать их в соц.гетто со своим омбудсменом и параллельной инфроструктурой. Может спец. паспорта будем печатать и банковские карти випускать?
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Минимальная пенсия 2 тыс.грв., а у пенсионера по инвалидности 1564 грв., может что-то изменится.
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Вся эта канитель затевалась только чтобы сократить департамент по евроинтеграции. Думая предельно ясен курс президента. Зе будет декларировать нейтралитет.
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Так кабмин, который эти решения принимает, порошенковский пока что
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У вас не правильная информация, сейчас решения принимает зе и его команда
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Там Порох еще долго будет ссать в подьездах...
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Будет Гройсмана в кресле на допросы возить.
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