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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (428) Корниенко (12)

 В "Слуге народа" предлагают заменить госадминистрации префектурами

В партии "Слуга народа" предлагают провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

По его словам, реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".

Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, "которые будут следить за законностью решений местных советов".

"При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.

"У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то - будет доработано", - сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.

Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3139999
 
   
 Топ комментарии
 
а нафига тогда кличка спихнуть стараетесь,префектурщики?
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введение префектов-это французский вариант.а во франции президентско-парламентская республика.так шо если по сути-зелебеня хочет усиления президентской власти.как и янучара.причем еще даже не дождавшись работы парламента.
это и есть стремление к узурпации.
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А полицию назовем жандармерией, и все сразу само образуется
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Та ні, Яр все таки не минстецьковий порохобот...
Просто, наразі така тема, що не потрібно прив'язуватися до конкретної політичної сили, а лише обговорювати тему...
А більшість форумчан ще "заносить"
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А что делает Богдан с Портновым так, как это делал Порошенко?
В чём сравнение?
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Є в державі спільні знаменники!
Ця тема саме такий знаменник...
Хоч хто був/є президентом...
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Есть система, которая и определяет государственное управление и префектура может все поделить теми, кто ею будет управлять...
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Если бы вводили административное разделение на 38 куреней и то было бы более понятно
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Администрации придумал ещё Кучма чтобы лучше управлять на местах,тоисть управлять населением,тоже заставлять голосовать за кого надо и пр.
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а чому це каркаючий вісник апокаліпсису великий оналітег Абу ще не відмітився під такою козирною темою?
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Может потому, что кто-то сегодня чрезчур альтернативно натером воняет?
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Ещё одно меганеотложное дело наряду с переездом с Банковой. И опять за счёт зебилов... У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 4152
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Ещё неизвестно - какие будут полномочия и подчинённость, а у кого деньги в руках, у того и власть.
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Тобі хочется щоб тарифи снижували ? Не розчісуй і не буде чесатися, забудь про те місце. А то буде як котові.

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Простая проекция говорит о том, что большую часть таки зебилы)
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..Хтось на передовій .а ..
хтось *жопу * на пісочку гріє .. У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 4660

.У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 1926....
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На морском песочке
Президента встретил...
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Похоже, что 95 квартал даже уборщиц лишится...
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Тут одне питання, префект буде виборний чи призначаємий Богданом?
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В Чернівецькій обл залишаться лиш три райони
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Не підходить, треба хоча б 4, румунський, молдовський, бесарабський, український, і то ще можна гуцульский виділити.
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як же хочеться швидше постаріти на 5 років
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Еще Яценюк пытался обозвать их префектурами. Жалкие плагиаторы.
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Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт (с)
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Шило-на-мило! Геніальне разводілово зесранців! У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 7739
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Продовжать все ламати, імітуючи бурхливу діяльність. Чи це "тихушна" федералізація, по завданню кацапів? План реальних дій по захисту і розвитку країни де? Конкретний! Куди ви країну ведете? В НАТО та Європу чи в ..? Конкретно!
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Я вам ничего не должен. Дуже дякую. (с)
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Администрации это пожиратели бюджета,они ничего полезного не приносят,только вставляют палки в колёса,власть должна быть выборной
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кураж словили...переименовать всё и поменять всех... отлично!
но ... хотелось бы чтоб занялись экономикой, социалкой и рабочими местами для молодежи, чтоб потихоньку иссяк поток уезжающих не на зароботки, а навсегда...
скоро кроме руководителей верхнего и среднего звена и офисного планктона...работать будет не кому...(слесарь, сварщик, токарь, фрезеровщик... - уже незнакомые для молодежи слова)
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В Вікіпедії читайте, що первинна низов одиниця громади в Швейцарії - общини, які по чисельності відповідають нашим виборчим дільницям Їхх громади навіть собі вчителів,лікарів, судїв та поліційчських собі підбирають, Так що обговоренню своїх проблем вони вже навчились та спокійно без ажіотажу досить таки часто голосують, бо ПРОСВІТЛЕНІ ще зі школи
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Коли коту нічого робити- він балабони лиже.
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Ага. Мізки у тебе- і ті вкрав. Чи в пологовому не видали?
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Не важно как называется а важна эфективнось.Если черепаху переименовать в мустанга то она шустрее не станет.
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8(восемь)% недоносков желают Украине только зла,такого нету нигде в мире
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43% недоносков реализовали своё право угандошить ненавистную им Украину, а виноваты опять "порохоботы"?

Прав кацахол про Пецю и твои мозги, Данила.
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Порохосос,не говори на белое чёрное ,большинство людей вас ненавидят и это радует
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зомби, угомонись. Твой вовочка уже начал жахаться в десны с Ахметовым и Пинчуком, Авакова это мурло видимо не собирается увольнять. Чему ты радуешься, зомбарь? Дешевой показухе на публику и очередной бесполезной "потужной" реформе? Ну так дякуй пану зеленскому. Посмотрим что эти конченые зеботы в ноябре запоют, в руках с платежкой в 3 тыщи гривен. Я сам за Петра и Зе не голосовал, но наблюдать истерию от конченых зеботов, если чуточку покритиковал зекоманду, как-то надоело, дебилы мля
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Опять имитация и полумеры. Переименования в префектуры недостаточно, необходимо их еще и перенести в другие здания.
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Тадарадамммм....!!!
Створимо префектури, переіменуємо раду в сенат і призначимо імператора !
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У «слузі колоМойши»??? Запропонували???🤣 може б хоч тут зізнались, що це черговий етап децентралізації, започаткованої попередньою владою???
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А обещали , первым делом снизить тарифы .Брехунишки-шалунишки . У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 8211 .
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...зміни у нової команди, як кулі з кулемета, правда змінюються поки, що тільки назви установ...
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Может девушек нужно менять а не кровати переставлять?
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У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 9695

Где Зеленский таких реформаторов находит? Хрущёв тоже укрупнение районов проводил. Скоро Зеленский начнёт кукурузу сеять.
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Это кстати из программы Свободы, когда они в раде были, заменить голов на прокуроров
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Господа из команды ЗЮ, а на сколько поднимется ВВП в нашей стране после этой Вашей реформы??? Или Вам это побоку??? Хочу напомнить для "особо одарённых", что основа любого государства - это экономика, а уже потом всё остальное... Но так, как для решения экономических проблем Вы видно умишками не вышли, то для того что бы отвлечь внимание народа, занимаетесь мышиной вознёй. Типа Мы что-то делаем... Где Ваша программа ЭКОНОМИЧЕСКОГО развития страны??? Её просто нет. Значит Вы обыкновенные авантюристы и трепачи... Нельзя начинать строить, не зная что Вы хотите построить. Если Вы хотите что бы Украина стала экономически развитой и цивилизованной страной, то и специалистов должны подбирать соответствующих... Пока что в экономическом плане у Вас полная ЖОПА... Так что продолжайте вешать лапшу на уши нашим отечественным ватникам, да, да у нас тоже их очень много. И надейтесь продержаться у власти отведённый Вам законодательством срок. Да и смените пожалуйста риторику в отношении войны с Московией. Войну Вы должны не закончить, а победить в ней и освободить захваченные территории.Извините, но третьего не дано...Иначе Вы очень плохо закончите.
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Новая команда кроит, перекраивает, обещает, увольняет, ругает, пугает и ВСЕ по старинке. НОВОЕ ГДЕ?
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Щце буде класно, замість АП буде ОПа, замість ОДА і РДА префектура? Що ще ви збираєтесь зробити для покращення життя людей?
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Идиоты,просто закончите реформу децентрализации,которая не предусматривает никаких дублирующих форм правления.
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Да дайте хоть для начала "общинам" как-то устояться, кое-где их вообще ещё не создали!
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Восьми%ные,зря делаете массовку,вы в абсолютном меньшенстве,люди указали вам в направлении параши
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Умные всегда в меншьнстве, Зе!бил. Начиная с ясель.
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Та нема куди вбиральницю 95 кварталу пристроїти а так буде префектурка Горішніх плавнів, благо префект Богдан у Києві вже є.
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За неподконтрольные территории виноват только Пеца,это его спасение быть при власти
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Зе!билы, сколько там ещё до конци 100 дней, которые вы просили ему дать, чтоб шмаркля сделал всеобщее счастье и благоденствие?
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Хлопці, у нас території непідконтрольні, от давайте їх визволяйте, а потім уже перерозділяйте, а то виходить що окупанти тільки статус кво територій зберігають. Поки частина країни в окупації не може бути ніяких розмов про реорганізації територій, бо всі ці речі окупант буде вважати як признання окупації. Він скаже, як я зможу віддати назад , припустимо, Луганську область, коли її вже немає в Україні, а вона є тільки у нас ? І вона наша, і її жителі не бажають пре фектатися ? І ті жителі скажуть що ми цього не хотіли, ми владу, яка так зробила, не вибирали
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