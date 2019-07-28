 В "Слуге народа" предлагают заменить госадминистрации префектурами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
По его словам, реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".
Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, "которые будут следить за законностью решений местных советов".
"При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.
"У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то - будет доработано", - сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.
Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".
Просто, наразі така тема, що не потрібно прив'язуватися до конкретної політичної сили, а лише обговорювати тему...
А більшість форумчан ще "заносить"
В чём сравнение?
Ця тема саме такий знаменник...
Хоч хто був/є президентом...
хтось *жопу * на пісочку гріє ..
.....
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Президента встретил...
Так она и поплывёт (с)
но ... хотелось бы чтоб занялись экономикой, социалкой и рабочими местами для молодежи, чтоб потихоньку иссяк поток уезжающих не на зароботки, а навсегда...
скоро кроме руководителей верхнего и среднего звена и офисного планктона...работать будет не кому...(слесарь, сварщик, токарь, фрезеровщик... - уже незнакомые для молодежи слова)
Прав кацахол про Пецю и твои мозги, Данила.
Створимо префектури, переіменуємо раду в сенат і призначимо імператора !
Где Зеленский таких реформаторов находит? Хрущёв тоже укрупнение районов проводил. Скоро Зеленский начнёт кукурузу сеять.