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 Политика Украины, Экономика
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Все про:шельф (83) Гройсман (4833) Пономарев Илья (49)

 "С нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабмина": Пономарев о предложении Гройсмана провести повторный конкурс на разработку украинского шельфа

Попытка объявить новый конкурс на право разработки украинского шельфа приведет к задержке минимум еще на год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев, реагируя на недавний пост премьер-министра Владимира Гройсмана, в котором тот предложил провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа.

Приводим текст Пономарева полностью. 

"Хотел бы пояснить нашу позицию.

Начну с того, что я полностью понимаю мнение скептиков, которые говорили, что проводить конкурс в предвыборный период - не лучшее решение. Однако когда готовился конкурс (осень 2018го) никто в правительстве не предполагал такой политической турбулентности весной-летом этого года. Поэтому сомневаюсь, что там был злой умысел.

Аргумент про краткость конкурса - 2 месяца на подготовку - для меня вообще весьма сомнителен. Трайдент начал подготовку к заходу на шельф в начале 2018 года, сделал IPO в мае 2018го, направил официальную заявку в Кабмин Украины в ноябре 2018го. В свою очередь, легко загуглить, что Держгеонадра объявили о подготовке конкурса также осенью 2018го, за 8 месяцев до окончания подачи заявок. Мы все время критиковали правительство не за слишком большую скорость, а за неторопливость в ключевом для экономики Украины вопросе наращивании собственной добычи газа! Тем более, что в следующем году будут проблемы с транзитом газа, и об этом также было известно заранее. С целью ускорения процесса мы неоднократно предлагали правительству не идти на СРП, а провести аукцион на этот участок - и я по-прежнему считаю, что был в этом вопросе прав.

Однако надежды на приход крупного западного игрока побудил правительство идти по схеме СРП. Опять-таки мы сразу говорили, что никаких мейджоров в Украину не придет, и на то есть несколько веских причин. Во-первых, не будут вкладывать те, у кого есть значительные активы в России (это Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron и ряд других). Во-вторых, не будут вкладывать те, кто всего пять лет назад принял решение свернуть свое присутствие в Украине (те же Shell, Exxon, Chevron). В-третьих, мейжоры вообще не будут вкладывать в Украину, потому что масштаб возможных проектов для них слишком мал. Для компаний типа нашей, или Vermillion, вошедшей в партнерство с Нафтогазом, проект в $1 млрд. - это максимально возможное обязательство, а для Exxon - минимальное. Мейджоры могут в будущем купить вставшие на ноги украинские компании с добычей более 2-3 млн. тонн н.э., но не будут брать на себя риски их создания. Это я могу уверенно говорить еще и потому, что Трайдент как раз создан выходцами из мейджоров - наш председатель Совета директоров был вице-президентом ExxonMobil, а до этого Chevron и Shell, у меня за плечами ЮКОС и Schlumberger.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-депутат Госдумы РФ, единственный проголосовавший против аннексии Крыма Пономарев получил украинское гражданство

Однако среди компаний среднего размера мы предсказывали, что интерес будет высок, и как успешно прошедшие аукционы, так и конкурсы на наземные СРП это наглядно доказали. Как и следовало ожидать, конкурсы прошли также в не всегда прозрачной борьбе, однако в итоге во всех них победили действительно достойные игроки. Та же ситуация произошла и с морским проектом - победила та заявка, которая была очевидно сильнейшей по всем показателям.

Надо отметить, что бизнес конкуренции у нас особой не было, несмотря на весьма уважаемых участников. Но никто не был в состоянии ни предоставить безусловную гарантию полного финансирования первого этапа разработки (200 млн.) и саккумулировать требуемую сумму на счету (причем с прозрачным источником средств), так и показать расширение этого объема до 1 млрд долл (что вообще самая крупная прямая иностранная инвестиция в Украину с момента Майдана) в случае получения рентабельной добычи. Оффшорная добыча - дорогое удовольствие! Наше предложение самое щедрое с точки зрения доли украинского государства в добываемой продукции, создает максимум рабочих мест в стране, и предполагает максимально быстрый запуск проекта - потому что только у нас есть для этого уже созданная база и платформа в Румынии, единственная доступная в настоящее время на Черном море.

Как оказалось (и для нас это стало неожиданным) мы конкурировали с геополитическим противником (и тут премьер прав на все 100%), вошедшим в союз с теми бывшими госчиновниками высшего ранга, которые ввергли Украину в глубочайший экономический кризис, и последствия чьей деятельности, собственно, и привели к острому инвестиционному голоду в стране. Они распространяют дезинформацию в СМИ и в кулуарах пугают как действующую, так и приходящую власть, рассказывая небылицы про прошедший конкурс. И их поведение наглядно показывает, что у них нет желания выиграть и прийти добывать - есть желание не дать Украине начать разработку своего шельфа, максимально затянуть этот и так уже затянувшийся процесс. Попытка сейчас объявить новый конкурс - минимум еще один год задержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман

Думаю, все эти судороги наших оппонентов скоро закончатся. Уверен, что после изучения всех материалов Межведомственной комиссии, подготовленных специалистами Минтопэнерго, премьер Гройсман захочет войти в историю Украины как руководитель правительства, проведшего серию успешных привлечений в страну иностранных недропользователей, который смог вдохновить миллиардную инвестицию в национальную экономику, при котором была создана первая компания-инвестор в Украине, торгуемая на престижной международной площадке NASDAQ. До этого аналогичное давление оказывалось и на министра топлива и энергетики Насалика, однако он оказался мудрее, и смог верно оценить ситуацию.

Мы с нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабинета Министров".

Источник: https://censor.net.ua/n3139998
 
 
 Топ комментарии
 
Единственный человек который не голосовал в госдуме за ввод войск в Крым - это поступок - и все он логично написал - да,да - бизнес это и есть - зарабатывание прибыли - как то так
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Как по мне, скользкий этот тип. Съехал бы он куда нибудь из Украины.
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Гроссе не занесли??, нипарядок... украинской стратегии незаплатят...
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мыролюбно разойдется, по реформистски.
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І займеться мародерством миролюбна реформістська зелена свиня.
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Как по мне, скользкий этот тип. Съехал бы он куда нибудь из Украины.
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Гроссе не занесли??, нипарядок... украинской стратегии незаплатят...
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"С нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабмина": Пономарев о предложении Гройсмана провести повторный конкурс на разработку украинского шельфа

не пропадет ентот не пропадет нигде,
уже пристроился газ качать в киеве,

газ скважины получил от гасударства и....гатов продавать гасударству газ обратно.
нищее население не куупит-бо нищее.

ахахаха
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Единственный человек который не голосовал в госдуме за ввод войск в Крым - это поступок - и все он логично написал - да,да - бизнес это и есть - зарабатывание прибыли - как то так
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Ну да, ну да. Никогда не думал, зачем он не голосовал? Подумай.
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Так он же сам и дал объяснение типа того, что Крым отжать надо было как-то похитрее, а не так, как было сделано. Он был против формы, но за содержание. Вот и вся разница.
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Тут дело не в Крыме. В ФСБ прекрасно понимали, как будут реагировать в Украине на депутата Думы, который открыто голосовал против аннексии Крыма. Он же герой, он против Путина. Ура, свои люди, давай сюди, хлопче...Такой человек был и нужен. Ну а пока он герой и пользуется внутри Украины доверием, он выполняет то, что придумали на той же Лубянке, а именно: скупка ресурсов. Не дать возможности Украине добывать свой газ и полностью пересесть на газ из России со всеми последствиями. По сути это новый Фирташ.
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Да, мой комментарий, скорее, был для Чингачгука. В любом случае, свою личную позицию по Крыму Пономарев пояснил, т.е. он был на самом деле "за", но другими методами.
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ПаРаша сильно хочет впихнуть Украине свой газ и ей тут конкуренты - враги №1. Судя по реакции кремлеботов, Кремлю вообще не нравится добыча газа в Украине.
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Такая реальность, она тебе не нравится, потому и достала. Но это не значит, что ее нет. Идет серьезная драка за газ, от этого зависит очень многое. И в ход идут любые средства, чтобы его заполучить. Тут же ничего особенного не используется - банальный обман. Очень старый инструмент, но очень эффективный. Не получится - будет что-то еще. В одном не сомневайся: на шельф и на газ будет пытаться наложить лапу Россия, просто для того, чтобы не дать возможность стать энергетически независимой страной. Ну хоть в это можешь поверить?
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та шота мне кажется он из тех,что приехали строить новую раиську в Украине... "С нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабмина": Пономарев о предложении Гройсмана провести повторный конкурс на разработку украинского шельфа - Цензор.НЕТ 2931
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Новую роиську здесь впевнено строил порошенко. Боты, олигархи, коррупция, одинаковые призывы на билбордах, обгаживание политических конкурентов - один-в-один.
И желание из народа сделать быдло.
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Casada. Сильно достал Порошенко Х**ла. Х**лоботы до сих пор его "мочат".
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Только быдло из нарІда получилось почему-то сделать кукловоду зелебобы бородатой бабушке из Хайфы. И понадобилось ему для этого точно то же средство коим в быдло превратил раиссян ***** - ТЕЛЯвидение и ненагодована скабейчучка.
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я ваши представления об мироустройстве давно уже изучил.ничего нового ты не сказал "З нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабміну", - Пономарьов про пропозицію Гройсмана провести повторний конкурс на розробку українського шельфу - Цензор.НЕТ 4894
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Украина обязана помочь Газпрому в этот нелёгкий час...а свой газ нужно оставить нащадкам.
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Нахер этих путинцев,для них вообще нужно наложить запрет работать в Украине,а этот раздал взятки перед выборами,типа выйграл конкурс и теперь вякает.
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Хе-хе. Или хе-хе-хе. Как правильно? Но можно не сомневаться в одном: ФСБ - очень серьезный инвестор и теперь он будет добывать еще и газ. А нам придется наблюдать, как Европа попросит Нафтогаз продлить контракт по транзиту с Газпромом еще на один год. Заметьте, не от Газпрома они будут что-то требовать, а от Нафтогаза. Интересное шоу, правда?
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Одному чорти вважаються, другому білочки, іншому ФСБ. Економіку потрібно піднімати, шукати прибутки, інвесторів, в іншому разі так і будемо ходити з протягнутою рукою...
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Инвестор - это далеко не то же самое, что ФСБ-инвестор. Последнее как раз и предназначено для того, чтобы экономика не поднялась. Неужели кто-то думает, что про Украину на Лубянке забыли и просто так дадут поднять экономику? Никто ничего не забыл. Мешать будут разными способами, и обман здесь играет одну из ведущих ролей. Обманешь народ - народ твой, и делай с ним что хочешь.
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А де саме Пономарьов не правий?
Перечитав статтю декілька разів, все він логічно пояснив...
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ну фсё...теперь обидится вернется обратно в госдуму раиськи
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Тебе какое дело до украинских недр?Казачек засланый.Кто ты такой вообще?Понавезли сюда разных Говнопольских,Киселевых,Бабченков и остальной сброд.Типа родившися тут воров и хапуг не хватает и этот в доляху хобот сунет.Свободен до Урала!
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Вот и вылез главный тормоз, не гройсман его кличут - сво...ь.
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Интересно, что инвесторам интереснее смотреть: зазывания /Зеленского или реальный рейдерский отжим на этапе конкурса?
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Борман розраховував собі частину прихопити, а тут якійсь Пономарьов втрутився ... нєпорядок, треба переробити.
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