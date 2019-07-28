 Водитель трактора подорвался на противотанковой мине возле оккупированного Никишиного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.
"26 июля медработники больницы в н.п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км на северо-восток от Донецка) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины. 27 июля (вне отчетного периода) мужчина рассказал наблюдателям телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожньою растительностью у н. п. Никишино (неподконтрольное правительству, 60 км на северо-восток от Донецка), когда услышал громкий взрыв", - говорится в отчете.
В соответствии с СММ, 23 июля, в доме раненого мужчину в н. п. Ольховатка (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мины (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.
"Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - добавили в Миссии.
"...Конечно у шахтарей работа тяжелая и опасная...", мало того, еще и очень убыточная для страны, даже разорительная, можно сказать, а эти ребята стучат касками(ельцинская расия в это время тайно помогает финансово лидерам профсоюза) и требуют себе больших денег и гарантий не закрытия убыточных на корню шахт. Это примерно как если бы, например, работники Львовского завода по производству никому уже не нужных тяжелых и больших кинескопов во времена плоских жидкокристаллических панелей требовали не закрывать производство и повышенных себе зарплат...
То есть, плевать на остальных, вообще плевать на здравый смысл, плати нам, государство, иначе мы все разрушим.
Она не понимает, что это американцы сделали из Америки прекрасную страну, ее просто давит жаба. Тем более, она не понимает, что если переселить американцев в Россию, а россиян в Америку, то очень скоро Америка будет в жопе, а Россия станет прекрасной страной.
Противотанковая мина ТМ-57[править | править код]
Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колёсной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счёт разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на нажимную крышку мины[4].Тактико-технические характеристики мины
Тип мины: противогусеничная
Корпус: металлический
Масса: 9 кг
Масса взрывчатого вещества (тротил или ТГА): 6.5 кг
Диаметр: 32 см
Высота с МВ-57: 11.1 см
Высота с МВШ-57: 27.2 см
Диаметр датчика цели: 22 см
Чувствительность: 200-500 кг
Температурный диапазон применения: от −60 до +60 град.
Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду, вручную или средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-3, ПМЗ-4, гусеничный минный заградитель ГМЗ, вертолётная система минирования ВМР-2).
Срок боевой работы мины не ограничивается. При разрушении металлического корпуса мины от коррозии чувствительность мины возрастает с 200-500 кг до 3-5 кг. Самоликвидатором не оснащается.
Якщо були і є юридичні підстави, то подивимось як
шмаркля їх заборонить.
Те кто звали русский мир уже давно выздыхали,а их организаторы среднего щвена пузы греют на островах тропических.Какое им дело до трпкториста из Никишино?
Когда это кто учился на ошибках других?
К танку тоже цепляют спереди каток и спокойно едут разминировать. Взрыв даже в метре от танка ему ничем особо не угрожает