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Все про:взрыв (4305) ОБСЕ (3704)

 Водитель трактора подорвался на противотанковой мине возле оккупированного Никишиного

Мужчина получил ранения в результате подрыва на неизвестном предмете во время движения на тракторе вблизи оккупированного Никишиного. Вероятно, это была противотанковая мина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.

"26 июля медработники больницы в н.п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км на северо-восток от Донецка) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины. 27 июля (вне отчетного периода) мужчина рассказал наблюдателям телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожньою растительностью у н. п. Никишино (неподконтрольное правительству, 60 км на северо-восток от Донецка), когда услышал громкий взрыв", - говорится в отчете.

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В соответствии с СММ, 23 июля, в доме раненого мужчину в н. п. Ольховатка (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мины (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.

"Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - добавили в Миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3139997
 
 
 Топ комментарии
 
Звали "русский мир"?...Он пришёл... А вы, что-то, иное, ждали? Ешьте, не обляпайтесь...
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"Федя", вот как ты думаешь, почему в Сибири, пшеничный хлеб называется "булкой"? А "хлеб" - это продукт ржаной? Почему "рассеяне", приехав в Украину, "писяют кипятком", от качества продуктов? Начинают верещать, что "Украине повезло", "украинцы себе заполучили чернозёмы"!!! Но, почему-то, умалчивают, что на Кубани, Ставрополье, те же самые "чернозёмы" ... А на "серозёмах" немцы, датчане, выращивают урожаи, покруче украинских, "чернозёмных"... Так, может, не в земле, дело, а в людях? Людях, которые "дело делают"? Независимо от того, н каком языке, они говорят?...
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Вполне с Вами согласен.Конечно у шахтарей работа тяжелая и опасная но они за нее на те времена когда вся страна больше чем 1200-1600 не зарабатывала уже получали 6-8 тысяч да еще и касками бабахали а теперь и копанки уже им хороши да и касками перед кацапами не барабанят.
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Звали "русский мир"?...Он пришёл... А вы, что-то, иное, ждали? Ешьте, не обляпайтесь...
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Точно! Вот раньше времена были - стучишь себе каской по асфальту, расия денюжку передает, кучма тоже у остальных украинцев отбирает, а этим дает...
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Вполне с Вами согласен.Конечно у шахтарей работа тяжелая и опасная но они за нее на те времена когда вся страна больше чем 1200-1600 не зарабатывала уже получали 6-8 тысяч да еще и касками бабахали а теперь и копанки уже им хороши да и касками перед кацапами не барабанят.
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Хочется уточнить один момент:
"...Конечно у шахтарей работа тяжелая и опасная...", мало того, еще и очень убыточная для страны, даже разорительная, можно сказать, а эти ребята стучат касками(ельцинская расия в это время тайно помогает финансово лидерам профсоюза) и требуют себе больших денег и гарантий не закрытия убыточных на корню шахт. Это примерно как если бы, например, работники Львовского завода по производству никому уже не нужных тяжелых и больших кинескопов во времена плоских жидкокристаллических панелей требовали не закрывать производство и повышенных себе зарплат...

То есть, плевать на остальных, вообще плевать на здравый смысл, плати нам, государство, иначе мы все разрушим.
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А убыточная тому что после восстановления шахт после войны на щахтах не производилась ни одна модернизация.На чем работали после войны на том оборудовании работают и по сей день.
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У нас война.А люди в других странах заботятся о будущем своих детей.В Японии открыто свыше 4000 волонтёрских столовых для детей из бедных семей,или родители которых работают допоздна.Неимоверно.Быстрей бы прошло разъединение войск,чтобы не гибли люди и Украина могла развиваться семимильными шагами.Старайся,Зеля!
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Ага, работает, вон в пятницу (рабочий день) не официально поржал на концерте лиги смеха, со своим любовником, и вот уже с понедельника выполнит все твои мечты!
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"Федя", вот как ты думаешь, почему в Сибири, пшеничный хлеб называется "булкой"? А "хлеб" - это продукт ржаной? Почему "рассеяне", приехав в Украину, "писяют кипятком", от качества продуктов? Начинают верещать, что "Украине повезло", "украинцы себе заполучили чернозёмы"!!! Но, почему-то, умалчивают, что на Кубани, Ставрополье, те же самые "чернозёмы" ... А на "серозёмах" немцы, датчане, выращивают урожаи, покруче украинских, "чернозёмных"... Так, может, не в земле, дело, а в людях? Людях, которые "дело делают"? Независимо от того, н каком языке, они говорят?...
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Измываться над продуктами и не только ордынцы,,умеют",возражений нет.Ментальность другая.Нам не повезло,более ,чем 3хвековая оккупация наложила отпечаток и на нас.Война -не лучший способ вернуть свои земли,тем более заселённые агрессивными невежами.Для меня важно, чтобы наши молодые ребята не гибли под обстрелами, а строили Украину и растили своих детей.А Крым и Донбасс от нас никуда не денутся и лучше от нас жить не будут никогда,пока они в Орде.Пример Абхазии,Ю.Осетии и приднестровья очень показателен.Всё должно познаваться на контрастах.Чем быстрей мы подружимся с США,как Израиль, чем быстрее мы вступим в НАТО и ЕС, тем больше шансов вернуть Крым и Донбасс.У нас пока не хватает шапок,чтобы закидать бесноватую орду,но вести себя, как Израиль и Ю Корея мы можем...
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"Федюша", мы вынуждены посылать наших парней воевать, чтобы наши дети не гибли в "Сириях", "Анголах", "Афганистанах", по прихоти Кремля... Тебе непонятно? Если нет , ты "безнадёжен"...
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Понимаешь, Федя, у русскомирцев тяжелая боевая техника, куча оружия, и совершенно отбитые мозги. Им плевать на мыролюбность, на высокие устремления, на свою жизнь, да и на жизнь своих близких. И идти к ним с мыролюбством это тоже самое что добровольно прийти в логово к маньяку. Нет, мыролюбством эту войну не закончить и не поставить на паузу как бы "уставшим от войны" не хотелось.
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Воот! Отдать москалям восточную Украину, западенцев - венграм,румынам ну и полякам, оставить центральную часть - и можно развиваться семимильными шагами! Хдето я это уже слышал...
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Ну, это давно известно. Както я слушал впечатления одной кацапки о поездке в Америку. Она с подружкой о телефону говорила. В Америке то супер, в Америке сё супер. А в конце: "И ты представляешь, такая классная страна пиндосам досталась!"

Она не понимает, что это американцы сделали из Америки прекрасную страну, ее просто давит жаба. Тем более, она не понимает, что если переселить американцев в Россию, а россиян в Америку, то очень скоро Америка будет в жопе, а Россия станет прекрасной страной.
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Нет, неправильно... "Россия" не стает "прекрасной страной" Её просто не станет...Сибирь поглотит Китай, Оренбуржье и Татарстан, присоединятся, к Казахстану...И...
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Почему то сомневаюсь, шо это была противотанковая мина, она лупит жестко, тракториста бы не с переломом ноги привезли, та и вообще, передавай привет впопучленцам, кацапам и местному быдлу.
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Все может быть. Например

Противотанковая мина ТМ-57[править | править код]
Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колёсной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счёт разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на нажимную крышку мины[4].Тактико-технические характеристики мины
Тип мины: противогусеничная
Корпус: металлический
Масса: 9 кг
Масса взрывчатого вещества (тротил или ТГА): 6.5 кг
Диаметр: 32 см
Высота с МВ-57: 11.1 см
Высота с МВШ-57: 27.2 см
Диаметр датчика цели: 22 см
Чувствительность: 200-500 кг
Температурный диапазон применения: от −60 до +60 град.
Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду, вручную или средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-3, ПМЗ-4, гусеничный минный заградитель ГМЗ, вертолётная система минирования ВМР-2).
Срок боевой работы мины не ограничивается. При разрушении металлического корпуса мины от коррозии чувствительность мины возрастает с 200-500 кг до 3-5 кг. Самоликвидатором не оснащается.
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Да, может, ТМ много разновидностей, возможно и эта.
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Скорее всего сработал только взрыватель. Иначе трактор и тракториста нужно было бы веником собирать.
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А хто ще міг підірватись у полі, якщо там окрім трактористів і шахтарів нікого нема?
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И абсолютно никакого сочувствия к этим впопучленистым шахтерам и трактористам., а также к их семьям Призвали войну в Украину -наслаждайтесь пока не захлебнетесь.
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Та хай би й насолоджувались,та от тільки позвали вони і продовжують пхати мертвечука ,а розгрібать нам бо свинарник за п"ять років не спромігся заборонити ригів і мертвечуківців.
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Я теж за те, щоб їх заборонити. Але ж було за що?

Якщо були і є юридичні підстави, то подивимось як
шмаркля їх заборонить.
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Для того щоб були юридичні підстави треба щоб була політична воля і працювала генпрокуратура сбу і всі силові структури.А як може заборонити партію ригів людина яка її створювала,і вела спільний бізнес з мкртвечуком? А (шмаркля ) дав розпорядження звільнити очільника дніпровської поліції на злочин якого потрох навіть уваги не звернув з вересня 2018р.І де відрубані руки свинарчуків?
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Доречі так! Де відрубані шмарклею руки "свинарчуків"?
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все любители руцкаго мира должны испытать такое
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Они скажут, что это хунта, фашисты, бендеровцы виноваты. Им хоть ссы в глаза.
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Навряд наші носили туда протитанкові міни, це в донбасят завжди переляк від гіпотетичного наступу бандерівців.
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сепары хотят чтоб им дань выплачивали с полей , вот и минируют шо тут не понятного .
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п чем проблема? пусть шахтеры выкопают из шахт новый трактор и нового тракториста.
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у кінці січня - на початку лютого 2015 року, під Дебальцевим відбувалися драматичні події. Завершувалася багатомісячна оборона опорних пунктів у селах Нікішине та Рідкодуб. Ще до утворення сумнозвісного «оперативного оточення» ці дві позиції сил АТО вже перебували в оточенні та змушені були прориватися з нього з важкими боями.
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А что они ожидали, что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете" и забросает их российскими пенсиями ? Так никто с предателями никогда не церемонится, об этом писалось в книгах, говорилось в кино, даже в советсоком. Но те, кто звали русский мир настолько тупы, что этого не знали, и в своей жадности, тупости и погоне за халявой "выстрелили себе, своим родителям детям и внукам в ногу".
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Интересно к кому ты обращаешься?
Те кто звали русский мир уже давно выздыхали,а их организаторы среднего щвена пузы греют на островах тропических.Какое им дело до трпкториста из Никишино?
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Это эпитфия такая по ним. И урок живым.
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Я вам умоляю.
Когда это кто учился на ошибках других?
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Опорні пункти сил АТО в Нікішиному та Рідкодубі в різний час обороняли бійці мехбату, 15 ОГПБ 128 ОГПБр, танкісти 17 ОТБр, бійці 11 і 25 ОМПБ «Київська Русь». Без наказу вони не віддали ворогу жодного метра своїх позицій.Вічна пам'ять усім полеглим у тих боях.
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Если это противотанковая мина соответственно она предназначена нанести максимальный урон танку,так?Тобишь подразумевается,что и экипаж танка должен пострадать или как?Получается что трактор далеко не хуже танка,если водилу только ранило,а не убило.А что за трактор?
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Ну противотанковая может разворотить танку ходовку, а добить обездвиженный танк - можно и иными средствами. ИМХО.
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У трактора колёса далеко от тракториста. Это его и спасло.
К танку тоже цепляют спереди каток и спокойно едут разминировать. Взрыв даже в метре от танка ему ничем особо не угрожает
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