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Все про:Киев (17755) религия (765) Крещение Киевской Руси (111) Епифаний (179) ПЦУ (422)

 ПЦУ проведет молебен ко Дню Крещения Руси в Киеве, движение транспорта будет ограничено

Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, начнет отмечать годовщину крещения Руси-Украины литургией во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, в воскресенье, 28 июля, в 8:30 в Софии Киевской начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Впоследствии, в 10:30 состоится Украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

А в 11:45 Митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ.

С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верующие УПЦ МП прошлись в Киеве крестным ходом по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба КГГА, вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

"28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. В. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., Ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.", - отметили в КГГА

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" в б-ру Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3139996
 
   
 Топ комментарии
 
не народження, а хрещення.
русню взагалі не хрестили, а МП це російська церква, тож вони можуть святкувати в будь-який день.
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пусть лучше люди верят в бога на небе, чем в какого нибудь сталина или пол пота на земле..
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Совет форумчанПравила форума
 
Ксения, вы в какую церковь ходите: УГКЦ, ПЦУ или УПЦ КП?
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Не часто хожу.
Но считаю себя прихожанкой украинской Церкви. А так могу зайти в храм любого вероисповедания.
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Значит католической или Украинской греко-католической.
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В будь-який християнський храм.
Так може зробити кожний християнин, окрім зомбованих расєян.
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и даже в храм московской церкви?вот так зрада)
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А мусульманские и буддийские храмы вы принципиально никогда не заходили?
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Нет порошенковским и московским попам. Филарет наш настоящий патриарх!
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Степан Ищеко Ксения не верит в бога.Ксения очень сильно верит в совет форумчан.
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Ксенія вірить в Бога.
І довіряє Раді форумчан.
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Это хорошо или плохо?

Кстати, день рождения ведь сегодня, правильно?
Тогда чего РПЦ вчера отмечала...
Нельзя заранее отмечать, может привести к смерти отмечающих
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не народження, а хрещення.
русню взагалі не хрестили, а МП це російська церква, тож вони можуть святкувати в будь-який день.
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Угу...
Так Хрещення Русі це і є день народження православної віри/церкви...
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В Україні ?
Деякі джерела говорять, що нас хрестили католики.
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Не виключено й такий перебіг подій...
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Під час хрещення не було розподілу на католиків та православних, розподіл церкв відбувся в 1054 році, та й взагалі, такі речі не мають точної дати.
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там был собор и раскололось христианство именно в 1054 году...
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Здається ви писали, що священники прибули з Риму, а не з Константинополя.
І чи правда, що хрещень було три, а Володимир прийняв візантійський обряд, бо планував одружитись на візантійській принцесі, яка потрапила до нього в полон ?
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Тоді більшість священників була з Риму, до речі як і славнозвісні Кирило з Мефодієм були папськими легатами, просто згодом київські князі прийняли схему візантійців, де базилевси керували патріархами, а не римську де папа хтів бути незалежним володарем.
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Візантія на той час входила в Римську імперію, а згідно за традицією всі народи тої імперії називалися ромеями. Тому служники культу були з Константинополю, але називалися ромеями - тобто ми римляни.
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это не хорошо и не плохо...
у одних рок-кумиры, у других звёзды футбола, у третьих.....

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день рождения святого пуйла у гундяйской секты фсб-рпц
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не, ну это уже крайность.....
сравнимая, может, с праздником, днём рождения психиатра, "лечащего" электрошокером в дурдоме ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено - Цензор.НЕТ 6930
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Сподіваюсь це чимось допоможе, хоч цього разу...
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Як святкування може допомогти?
Це лише святкування...
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це ж молебен, має допомогти , інакше який з того сенс?
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Якщо в цьому сенсі, то сподіваюся, що буде все добре!
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Им забыли сказать, что нет никакого бога?
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пусть лучше люди верят в бога на небе, чем в какого нибудь сталина или пол пота на земле..
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Ну да - любое зверство мона оправдать высерами из Пиплии. Во, мол, Бок и не такое творил, почему вы возмущаетесь то?
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как показывает современная история, то это меньшее зло, чем слетевший с катушек диктатор, которого толпа считает богом..
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В том то и дело что жаждущей крови толпе побоку диктатор или старикашка на небесной тверди. Диктотор просто удобней, вот и все(в случае чего - разорвать и проблеять: это все он, а мы - очень добрые)). Если толпа хочет убивать, то не надо и диктаторов. Когда Наполеон громил царистов, то быдло быстро поубивало помещиков и разграбило что могло, без диктаторов и богов. Не будет Путина - высрут что "снимибок" и надо на кого-то напасть.

\\\\\
Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.
Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.
Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.\\\\\
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Бог може і є, це довести неможливо, але то, що всі ті попи до нього не мають жодного відношення-це факт
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Мабуть вперше не знаємо, що чекати від 24 серпня...
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А що чекати ? Свято .
День проголошення незалежності України !..
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Я не сомневаюсь в Боге и люблю Иисуса, но почему эти хода кресные должны мешать транспорту , раздражать безбожников и мешать пьяным прокурорам мотаться по городу?
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Скажи.те, как так получилось что нету ни одного упоминания что по мятежной провинции(восставали часто и вырезали римлян) годами бродили многотысячные орды здоровых быков?
Дотошным римлянам было неинтересно это?

Восстание? - Ах оставьте, там просто оживляют дохлых и исцеляют слепых и кривых(тысячами).
Кстати, а то что восстало множество зомби и все это бродило по городам - пустяк какой-то, зачем записывать такую мелочь?

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..Канали українофоба Мертвячука транслюють *хрюське мірь * .
Прямий ..богослужіння ПЦУ !
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еще одни с пещер вылезли.

\\\\\С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Источник: https://censor.net.ua/n3139996\\\\\

Таких "частиц" по миру вагонов 5 уже. И каждый поп визжит шо именно его частица - настоящая, а все другие - просто кусок дерева
А насчет мощей, то только одних "ребер св. Николая" в мире около 400, говорит Александр Глебович. Видео есть прикольное - показывает скелет удава(ребер столько же) и сообщает что данный святун скорее всего был удавом ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено - Цензор.НЕТ 5024

Вакханалия какая-то - попы соревнуются кто больше всего верунов приведет. А то что Аваков обосрался, обеспечивая чтобы их не подорвали, называется "бохзащитил" ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено - Цензор.НЕТ 97
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Це бізнес, канонізація Миколи другого принесла Гундяю 2 млрд дол.
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А главный герой сборника еврейских сказок разогнал предпринимателей у культового сооружения. Но Гуне пох как обычно.
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як вже задовбаліи ці всі релігійні придурки, в норм країнах держава підтримує розвиток науки, а в нашому феодальному совку держава кріпакам релігійні оргії влаштовує.
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Самое дикое, что на волне релегиозного фанатизма - чуть не переизбрали Президента ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено - Цензор.НЕТ 6016 Сейчас 21 век и я принципиально не буду голосовать за тех кандидатов, которые обеспечивают Томосы и тому подобное.
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Глупо. ВСЁ, что способствует вытеснению рускаго мира из Украины - хорошо и полезно. Хоть томос, хоть Тутмос.
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Это путь в никуда - делать все назло кацапам. У нас должны быть свои приоритеты.
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...тут вже так...або робиш на зло кацапам, або на добро кацапам...
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