 ПЦУ проведет молебен ко Дню Крещения Руси в Киеве, движение транспорта будет ограничено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
В частности, в воскресенье, 28 июля, в 8:30 в Софии Киевской начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Впоследствии, в 10:30 состоится Украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.
А в 11:45 Митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ.
С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
Как сообщает пресс-служба КГГА, вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.
"28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. В. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., Ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:
- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.", - отметили в КГГА
Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" в б-ру Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.
Но считаю себя прихожанкой украинской Церкви. А так могу зайти в храм любого вероисповедания.
Так може зробити кожний християнин, окрім зомбованих расєян.
І довіряє Раді форумчан.
Кстати, день рождения ведь сегодня, правильно?
Тогда чего РПЦ вчера отмечала...
Нельзя заранее отмечать, может привести к смерти отмечающих
русню взагалі не хрестили, а МП це російська церква, тож вони можуть святкувати в будь-який день.
Так Хрещення Русі це і є день народження православної віри/церкви...
Деякі джерела говорять, що нас хрестили католики.
І чи правда, що хрещень було три, а Володимир прийняв візантійський обряд, бо планував одружитись на візантійській принцесі, яка потрапила до нього в полон ?
у одних рок-кумиры, у других звёзды футбола, у третьих.....
сравнимая, может, с праздником, днём рождения психиатра, "лечащего" электрошокером в дурдоме
Це лише святкування...
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Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.
Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.
Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.\\\\\
День проголошення незалежності України !..
Дотошным римлянам было неинтересно это?
Восстание? - Ах оставьте, там просто оживляют дохлых и исцеляют слепых и кривых(тысячами).
Кстати, а то что восстало множество зомби и все это бродило по городам - пустяк какой-то, зачем записывать такую мелочь?
Прямий ..богослужіння ПЦУ !
\\\\\С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Источник: https://censor.net.ua/n3139996\\\\\
Таких "частиц" по миру вагонов 5 уже. И каждый поп визжит шо именно его частица - настоящая, а все другие - просто кусок дерева
А насчет мощей, то только одних "ребер св. Николая" в мире около 400, говорит Александр Глебович. Видео есть прикольное - показывает скелет удава(ребер столько же) и сообщает что данный святун скорее всего был удавом
Вакханалия какая-то - попы соревнуются кто больше всего верунов приведет. А то что Аваков обосрался, обеспечивая чтобы их не подорвали, называется "бохзащитил"
похкак обычно.