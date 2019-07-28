 Наемники РФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский воин, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

С начала суток воскресенья обстрелов не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС