 Наемники РФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский воин, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.
С начала суток воскресенья обстрелов не зафиксировано.
"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.
Уроды есть уроды...
Смерть ворогам !
хочеш так ?
Я так розумію, ти вітаєш тираду про зраду отого адвоката?
1. Дата введення військового стану "одразу" після перших ознак агресії?
2. яка країна світу або ряд країн першими ввели санкції проти агресора, просто назва і дату?
3. Дата закону про визначення агресора?
4. Дата введеня візового режиму з агресором?
5. Дата розірвання економічних стосунків з агресором?
6. Дата введеннчя закону про калобраціонізм та сепаратизм, відповідальність?
І останнє назвіть дати правління, ім'я президента, парламентську більшість з 2014 року.
Дякую.
20 лютого 2014 року початок агресії!
1. 26.11.18-26.12.18р. Тобто місяць.
2. 2014рік, G8, USA
3.18.02.2018 року
4. ----
5. Санкції, дата точна невідома, зі слів РНБО це "з березня 2014 року" завод титан ми пам'ятаєм, і розблокування санкцій проти заводу в Молдові.
7. -----
7.06.2014 Петро Порошенко, 26.10.214 року парламент.
Благодарим за обстрелы и ранения наших защитников вот это существо
Тузікі і Бобікі смішні тваринки
(якась дивна і болісна статистика - один постріл - один поранений... то це і є перемиріє???)
мабудь наші не відповідають...щоб не спровокувати... так?
але ж... вже три чи чотири дні..одни постріл - один поранений..... один постріл - ......
бережіть себе, воїни!