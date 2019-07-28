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Все про:Москва (2634) протест (4475)

 Российские силовики задержали 1316 участников протеста в Москве, - ОВД-Инфо

В центре Москвы проходил несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Как сообщает "ОВД-Инфо", незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также Алексей Навальный призвали неравнодушных граждан Москвы прийти 27 июля к зданию мэрии, чтобы выразить протест в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы, передает Цензор.НЕТ.

На призыв откликнулись тысячи человек. По данным МВД, в акции приняли участие 3500 человек. В действительности, вероятно, участников было больше. Протестующие планировали собраться у здания мэрии, но силовики блокировали все подходы к ней, и начали оттеснять людей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек. ФОТОрепортаж

В результате задержали 1316 человек (по данным ОВД-Инфо на 01:10). МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Из них несовершеннолетних - около 25 человек.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Пострадали несколько журналистов: в частности, сотрудницу РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики. Избиты сотрудниками полиции 77 человек (по данным издания Baza, которое не указывает источник информации этой статистики).

Также читайте: Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире

Источник: https://censor.net.ua/n3139990
 
   
 Топ комментарии
 
веселовский это та мразина которая гадит постоянно на Украину. Его давно нужно отреформировать особо мыролюбным методом.
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Российские силовики задержали 1316 участников протеста в Москве, - ОВД-Инфо - Цензор.НЕТ 5562
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правильно .зробили. Фейкові виступи потрібно знешкоджувати
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это хорошо. но всетаки мало мокшан в зиндан полицаи отправили.
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веселовский это та мразина которая гадит постоянно на Украину. Его давно нужно отреформировать особо мыролюбным методом.
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Во, блин! Что-то меня смущало. Оказывается- фамилия. Старею...
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да это конемордый карлик которого еще в конце 90 х годов из крымской мусарни за пьянку выгнали. А потом он почувствовал себя латентным кацапом. В общем только в крым вернемся он один из первых в списке на денатурализацию.
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либерализм московитов в отношении Украини, заканчивается на вопросе:"чей Крим".
вы ошибаетесь если думаете что какие-нибудь "хорошие кацапи", типа Навального или Собчак против анексии Крима.
существование московской недоимперии в любом виде представляет потенциальную угрозу независимости и целостности Украини.
поэтому недоимперия зла, паразитирующая за счет угнетаемых народов и захватившая чужие земли, должна быть уничтожена
приветствую, если одна банда московитов перестреляет другую, и чем больше, тем лучше
тем меньше украинских парней погибнет, освобождая родную землю
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просто так мордва не самозашкварится. ей постоянно нужно помогать в этом.
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блиндер, Чей Крым - Русский! Не согласны, соберите свои требования и предъявите России. Нет? Тогда войте на Цензе, терпилы
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чуваш. кто тебе разрешал с бутылки вставать?

Мы тебя коми не спрашиваем чей крым. Рузький ***** . глаз у тебя узкий.
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чуваш?, або галичанин, древянин, калмик, чеченець, карел і т..д
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ты настолько тупая мордовская свинособака?
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«Чьи Судеты - Германские! Не согласны, соберите свои требования и предъявите Рейху». Предъявим, не бзди. Если вы сами себя к тому времени не угандошите. Уже начали, пхах.
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В центре Москвы проходил несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации. Источник: https://censor.net.ua/n3139990

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Чесні вибори і росія несумісні, бо нема там чесних людей.
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от пацану свезло
хоть за жопу подержаться
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Даже в весьма объемном шлеме, этот ментяра ей по плечо. Или... ментяра- тётка??? Шо-то я растерялся...
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Тільки так здається, що це людина. Поговоріть з моє з такими і переконаєтеся, що демократія і лібералізм там закінчується, де починаються розмови про Україну.
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фейк, голоса наложены отдельно
но прикольно было бы конечно
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Можно вечно смотреть как горит огонь, как течет вода и как два российских мента избивают одного демонстранта, а 500 мужиков вокруг снимают все это на смартфоны и скандируют «позор!».
(C)
@NashaCanada
🤔
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Наконец-то, в маскве теперь как в Париже, ху#ло таки накаркало. Я так за них рада. 😁
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На що ці так звані мітенгувальники надіяться,не зрозуміло.Як потрібно буде,то в повітря піднімлять вертушки і приїдуть танки,після цього,будуть робити з нєтакіх рускіх фарш.Поки що такі мітинги забавляють керівництво Московії.
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