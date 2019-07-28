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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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Все про:Москва (2634) протест (4475)

 Более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!". ВИДЕО

В центре Москвы проходил несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Как сообщает "ОВД-Инфо", незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также Алексей Навальный призвали неравнодушных граждан Москвы прийти 27 июля к зданию мэрии, чтобы выразить протест в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы, передает Цензор.НЕТ.

На призыв откликнулись тысячи человек. По данным МВД, в акции приняли участие 3500 человек. В действительности, вероятно, участников было больше. Протестующие планировали собраться у здания мэрии, но силовики блокировали все подходы к ней, и начали оттеснять людей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек. ФОТОрепортаж

В результате задержали 1316 человек (по данным ОВД-Инфо на 01:10). МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Из них несовершеннолетних - около 25 человек.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Пострадали несколько журналистов: в частности, сотрудницу РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики. Избиты сотрудниками полиции 77 человек (по данным издания Baza, которое не указывает источник информации этой статистики).

Также читайте: Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире

Источник: https://censor.net.ua/n3139990
 
   
 Топ комментарии
 
либерализм московитов в отношении Украини, заканчивается на вопросе:"чей Крим".
вы ошибаетесь если думаете что какие-нибудь "хорошие кацапи", типа Навального или Собчак против анексии Крима.
существование московской недоимперии в любом виде представляет потенциальную угрозу независимости и целостности Украини.
поэтому недоимперия зла, паразитирующая за счет угнетаемых народов и захватившая чужие земли, должна быть уничтожена
приветствую, если одна банда московитов перестреляет другую, и чем больше, тем лучше
тем меньше украинских парней погибнет, освобождая родную землю
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Обычная ситуация в стране, где свободного человека (либерал) называют либерастом.
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Все, что нужно знать о протестах на россии Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 165
Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 4118

В знак протеста "садятся на бутылки"))) Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 953
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а зачем - в чем там "протест"? какая-то "загадочная руцкая душа"... как для меня все это очень непонятно, прсветите кто знает.
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Те ублюдочные фсбшные тролли, которые постят сюда фотки, как в Европе "мочят" демонстрантов, как всегда перекручивают факты и дают картинку лживой кремлевской обосрашки. "Демонстрации" антиглобалистов в ЕС нельзя сравнивать с протестами российского холопского скота, который кроме "позор" ничего связного не может проблеять. Антиглобалисты это мрази, которых надо сажать в тюрму. Они громят магазины, жгут машины и избивают людей. Это не демострация, а просто война, которую каждый раз эти левые фашисты устраивают, потому что они якобы не согласны с мировой глобализацией. Город после этих отморозков потом долго собирают по кускам. Поэтому мухосранские тролли, я вас всех на этом самом вертел и вертеть буду.
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Нигде в Европе полиция не разгоняет демонстрантов, если они не нарушают общественный порядок.
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Пару месяцев назад звонили родственники из паРашки говорят - пора забыть вражду , мы же вас украинцев любим и т.д Послал им фото , где запечатлена их любовь к нам . Больше не звонят . .
Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 3257 .
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Нужно учитывать что протестовать вышли те кто в меньшинстве и против политики путина.
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Підтримує близько 20%. Це дуже мало. Ніхто не буде звертати увагу на 20%, бо 80% путін влаштовує.
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У Ху.ла рейтинг около 30% так что теперь будут месить что бы боялись, так как любить уже перестали.
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А кто-то говорит, что санкции не работают...)))
Неа!!!
Холодильник всегда порвет телевизор, просто он может разбудить желудок, а тот достучаться до мозгов!!!)
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Факты 1917 и 1991 годов говорят, что и про рашку тоже. Нужно просто дожать отморозка!!!
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Дожать с смартфоном в руке не получится.
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а я после 14-го перестал с ними общаться.Они сказали что я слепой и нихрена не понимаю.Когда рассказал им как в Мариуполе их "доблестные" артиллеристы убили и ранили больше 100 человек мирных граждан,меня объявили фашистом.Сейчас они пытаются включать дурака и делать вид что ничего не говорили...Но я уже "отрезал".Не нужна моему внуку такая родня(как бы это горько не звучало).Я это как нибудь переживу,а для него отпадет лишняя поворозка мышебратства.
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+1000
Я сам на Левом в Марике живу, предки и брат с женой попали на Восточном под сам обстрел...
Такие братья никому не нужны.
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Я на своих родичей вообще сразу мрачно забил и на биопапашу тоже, не грусти, всегда есть вкусное пиво и сальце.
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Пиво ,сальцо это хорошо.Но сердцу не прикажешь.А нужно смотреть в перед и думать о будущем своих детей и внуков.И вот в этом будущем такие родственники им не нужны.Слишком дорого моей стране такое родство обходится.
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Те, кто задерживал протестующих то самое думают. Что путин ху.ло!
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проблема ***** що він занадто затримався при владі набрид навіть тупим расеянам терпілам, це ж 21 сторіччя а не царізм. Тому ***** - то воістіну *****. Амінь.
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Россия насегодня единственная страна в мире где при нас.147млн.количество мужчин на десятки миллионов меньше ,чем женщин.ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЯТ на сранных токшоу по ТВ(куда индопэриджанцам вход запрещен).Куда они исчезли? Кто их убил? Кучка захватчиков Кремля прячет от славян их праздники и расшифровку имен из Бизанты -половины Од(АзАта=уеЗД)ЭрБэйДжана.
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вообще продумано хорошо - штраф до 20 000. Следующий раз задумаются. в Крыму кстати татар тоже присади на штрафы по всякой ерунде и судебные приставы бабки выколачивают, чуть ли не выгоняя их из халуп. Cистему надо уважать или заставить уважать.
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он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог

(по Пушкину «уважать себя заставил» = «умер»)
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если кацапы сами булки раздвигают то Тупину ничего не остается кроме как войти Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 3269
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Козломордых ни чуть не жаль, такой гнилой народец заслуживает такого отношения к себе
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а чего жалеть, их били или пытали? захотелось экстриму и пошли . бабки проплатят в казну как штраф и.. до следующего митинга
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Брянск сразу узнал, был там пару раз у касабов, фото именно то, что надо Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 3284
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Люди, это украинский форум. Забудьте.
К Украине то шоу никакого отношения не имеет. Там разборки между различными частями власти.
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Чем хуже врагу, тем спокойнее у нас. Мы расслабены, не волнуйся.
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Да это же США!!! Ох Трамп, Омерику довел до ручки!!! Я уже об их гос. долге молчу!!!
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Пофиг как то что этих овощей их же менты лупят. Они это заслужили. А то что они стали украинскую песню петь не делает этих аленей лучше. Сдохнет Путин, на его место такая же мразь притащится.
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cкорей всего там украинские алени и присутствуют, гастарбайтеры типа. врядли ли простой москаль знает украинские песни и речовки.
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нафіга українцям ваша возня.
то вдячні касаби масово прозрівати почали.
незабаром фуйла на вила настрополять.
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какой москаль в здравом уме знает и будет петь украинские песни на митинге в москве?
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колись був мітинг на якому москалі співали гімн України
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помню, писали про него как гастов пригнали и заставили их петь от имени касапов украинский гимн.
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сумніваюсь що наша гастер-вата буде у вас протести влаштовувати.
До того ж там неповнолітня малишня бунтує.
не подобається їм хутінська росія.
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на кацапстані зараз українських гастерів немає, мишибратья голодранці. Там є тільки малорасейська вата з ОРДЛятини як ти, ці нізащо бунтувать не підуть, ти ж знаєш.
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не знаешь и не говори. там полно украинских гастеров - водителей я знаю минимум человек 50 с одной области. Не говоря про грузчиков и дворников с западной Украины.
Я сам там работаю и обстановку лучше свидомитов, типа тебя, знаю.
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Жарко обнимала ты, только не любила. (с)
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******** без царя жить не могут в отличии от украинцев, так что высер не засчитывается.
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Якби пластмасовий гривень за двадцять чотири б - я б купив.
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и чего она туда пришла? Тоже труселей кружевных захотелось
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Мокша, а під яким гаслом проходив мітинг?
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москалику, ти не виё, а відповідай на питання.
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украинский. Сделаю тебе приятно Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 7098
cегодня ты ляжешь спать спокойной.
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який ти слабохарактерний і продажний ))
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як и большинство украинцев. А вы другая?
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ти диви, москалик себе навіть українцем назвав ))
а як же щелепа і скрєпи ? )))
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а вы не ответили - вы смелая и честная украинка, или продажная?
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перед ілі кома не ставиться.
моя персона не обговорюється.
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это от волнения ))
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Одни граждане РФ с энтузиазмом дубасят других граждан РФ... Третьи граждане РФ с интересом снимают процесс на телефоны. Всем всё нравится. Даже песни поют...
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свои идиоты надоели. надо других пообсуждать. Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 4745
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Зачем постить фейки? Очевидно же что видео смонтировано. Потом всякие петушарии высеры свои высерают.
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Тобто оркам мало того, що Путін їм кримнаш зробив - їм подавай "чесні вибори"?
Дубасити орків до кровавої юшки:"бей красних пока нє побєлєют, бєй бєлих пока не покраснєют!". Ніякого співчуття до орків не має і не може бути.
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Труна кишень не має ! Але потім буде цікаво дивитись , як кремлівська банда , гризтиме горлянки одне одному за ті схованки !!!
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Некому их пороть и мне некогда, розгами, утром и в обед а вечером только натощак, и часа в четыре утра отпустить по домам.
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Зачинщиков не отпускать, пока новая шкура два раза не нарастёт.
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Наконец то адекватным россиянам начало доходить ху из путин.
вата и лишнехромосомные мордора не излечимы.
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Видите, рашку можно и нужно бить на поле боя, их даже свои звиздят вполне успешно.
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Более 1300 участников протеста задержали в Москве. За то что они обозвали ****** моржовую пи*ду.
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То не протест, і не Майдан,
Не амеров вліяніє,
На цей вікенд в мокшопейзан,
народниє гулянія.
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То что путин х#йло это верно , но вашему ватному народу очень далеко до майдана .
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Агенты кремля шатают лодку однозначно. Верно я говорю порохоботы?
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