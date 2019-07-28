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 Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма, - PlaneRadar

Самолеты ВМС США Boeing P-8A Poseidon и Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) патрулировали черноморское побережье Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает Цензор.НЕТ.

"С авиабазы ​​Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что около полудня с авиабазы ​​Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километрах от Севастополя.

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3139989
 
   
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Летайте, голуби, летайте. Нехай кацапня знает, что за ними проклятые госдеповские НАТы наблюдают.
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"Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километрах от Севастополя"

Всегда считал, что минимально близкое расстояние для этого случая 22,2 км (12 морских миль), но американцам виднее (подстраховаться не мешает).
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Тобто США контролює росію, яка нічого не може протиставити цій розвідці.
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