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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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 Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание, Минобороны обжалует постановление

Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания.

"Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны.

В ведомстве уверены, что "реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена ​​на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих".

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Отмечается, что Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует указанное постановление суда и будет отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца 2019 года перевести 100% личного состава.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139988
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов и Богданчик занялись тем же чем и занимались при Януковоще, в ноль уничтожали и целенаправленно разваливали армию. Ещё сейчас тот лысый Чекотило из ЗЕкоманды подключица с кучей надлишкового майна..
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ну не зебилы мля, ну что за уроды
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уроды зели спамят, не нравится возрождение армии, бо коцорылые твари
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нажмите это не спам, кто против уродов зели
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Вас витягнули.
Хто в жорсткому спамі - я копіюю комент.
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Портнов и Богданчик занялись тем же чем и занимались при Януковоще, в ноль уничтожали и целенаправленно разваливали армию. Ещё сейчас тот лысый Чекотило из ЗЕкоманды подключица с кучей надлишкового майна..
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Цікаво а судді будуть жерти ту баланду якою будуть солдат годувати?
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А почему какой-то суд в это вмешивается и что не устроило минобороны - отмена перехода на новое питание для рядового состава или генералов ?
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Тому, що в Україні є розбалансування законів України і президент, який є головнокомандуючим у це не втручається.
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А можно подробней? С ответчиком ясно - Минобороны. А кто истец?
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а кто раньше кормил.. тот и подал.. от корыта отрывают..
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У коментарі "Новинарні" радник міністра Степана Полторака зазначив, що позов до суду подала "ФОПка з орбіти однієї зі стандартних колишніх фірм-годувальниць", які не хочуть втрачати прибутки від постачання харчів у ЗСУ.
Також Юрій Бірюков припускає, що через цей позов друга половина бригад ЗС України в 2019 році не перейде на якісно нове харчування.
"На цей рік уже технічно неможливо встигнути нові торги провести", - сказав він.
https://novynarnia.com/2019/07/26/zsu-harchuvannya/
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Спасибо, это уже лучше. Но неужели никто не может озвучить конкретного ответчика, а не "одного из"?
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Можно наверное узнать это из реестра судебных решений, но тем же журналистам-расследователям, которые так сильно переживали за армию предыдущие 5 лет, это почему-то не интересно.
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Если включать логику, то иск подавали те, кто поставлял продукты ДО рошен.
Или у Вас другие логические ходы?
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У нього є політична доцільність написання такого коментаря😃
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Хероиня того самого Окружного суду:

Ухвалу винесла суддя ОАСК Альона Мазур.




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Подобный идиотизм, когда гражданский суд дестабилизирует обороноспособность вооруженных сил государства, возможен только в Украине.
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Да, полный идиотизм. Суды же ведь новые, отреформированые, колосальная работа проделалась.
В мусорке много побывало...
Вот и все понты вылезли...
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Так точно. Даже в суды реформированные лично Петром Ляксеичем пробрались. Вот суки...
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а че только при зеле такая х-ня началась, совпадение
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Тебе привести примеры неправомочных решений украинских судов при святом Петре Мальдивском? Чы ты сюда прибежал на ночь воздух испортить?
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Человек в коме был с июня 2014
Только сегодня вышел
Верит в потужнi реформи
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Новость про решение суда неприятная. Но зраду сеет соя. Чем Украине хуже - тем минстецькам шоколаднее.
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Кому нам? Кого ты уродами называешь? С кукушкой все в порядке? Чы пукан так дымит, шо нет мочи думать?
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Разговаривать бесполезно , всё решается спамом . Цель этих уродов , бросающих патриотические лозунги - угодить врагам Украины , конечно не бесплатно .
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а какая зель зебилов, что при них массово откатываются все наработки, как в данном случае
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Да эта однобокая подача информации уже достала
Вообще непонятно на каком основании был иск предъявлен
Об этом умалчивают
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когда пороха мочили вас все устраивало
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Не надо перекладывать свои успехи на других - рейтинг Пете вы обвалили просто мастерски 👍🏻
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теперь вы решили воспользоваться и покерить все, до основанья. большевики-шариковы сраные
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отменили не при пете, а при вас, нефиг съезжать
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иск подала фрау Богдан по причине отказа её конторе в приготовлении и поставках продуктов питания в Десну
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Конечно! Ведь все это время при потужном реформаторе Пете именно фрау Богдан поставляла в ВСУ продукты
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а у зебилов опять перемога? чем хуже, тем лучше, да, зебилы?
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Ни в коем случае. Перемога у 8% стецьков. Ведь можна опять зраду разогнать. И фапать в надежде на то, шо шакаладный сцарь в результате "народного восстания" на трон вернется. Какие же вы убогие, прахоботы...
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благодаря что вы уроды разгоняли зраду 5 лет, щас отменяется все чего удалось достигнут, а вы только продолжаете радоваться что уши отморожены на зло пете
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Что именно "удалось достигнуть", убогий ты минстецьок?
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хотя бы то что вы отменяете, переход на новое питание. вы же уроды только ср-ть можете, и никакого нового питания при вас не светит, только отмена того что достигнуто
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только убогий зе-урод не видит разницы в армии с тем что было, и вместо того чтобы продолжить - отменяет то что достигли
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у лала- парале ле арбе или прле ле занзибарен нига или пако вань из лаос Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание, Минобороны обжалует постановление - Цензор.НЕТ 6818
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Мало того, что отреформированные по рекомендациям ЕС европейские суды в Украине содействуют разгулу бандитизма, так еще и занимаются антиукраинской деятельностью, подрывая обороноспособность государства.
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короче, какой-то свинорылый из зекоманды хочет заказы от минобороны подмять под себя.
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Вообще-то свинорылые просто по умолчанию из команды обновленной шоколадной будки. Так шо соси чупа-чупс от Рошена и улыбайся.
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А на підставі чого суд виніс таке рішення ?
За чиїм поданням ?

Хоча нормальним все зрозуміло ... Братки і не думають боятися.

Сміялися з =Армія. Мова.Віра=, гигикали ?
Значить, буде =руССкій мір-ізиґ-царь=.

Ви за це дружно проголосували.
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А не порали Портнова и его скддей на гілляку?
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Новиє ліца не хочуть годувати свою армію, значить збираються готувати армію х...ла.
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