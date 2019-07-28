 Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание, Минобороны обжалует постановление

"Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны.
В ведомстве уверены, что "реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих".
Отмечается, что Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует указанное постановление суда и будет отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца 2019 года перевести 100% личного состава.
Хто в жорсткому спамі - я копіюю комент.
Також Юрій Бірюков припускає, що через цей позов друга половина бригад ЗС України в 2019 році не перейде на якісно нове харчування.
"На цей рік уже технічно неможливо встигнути нові торги провести", - сказав він.
https://novynarnia.com/2019/07/26/zsu-harchuvannya/
Или у Вас другие логические ходы?
Ухвалу винесла суддя ОАСК Альона Мазур.
В мусорке много побывало...
Вот и все понты вылезли...
Только сегодня вышел
Верит в потужнi реформи
Вообще непонятно на каком основании был иск предъявлен
Об этом умалчивают
За чиїм поданням ?
Хоча нормальним все зрозуміло ... Братки і не думають боятися.
Сміялися з =Армія. Мова.Віра=, гигикали ?
Значить, буде =руССкій мір-ізиґ-царь=.
Ви за це дружно проголосували.