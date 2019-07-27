 При Кабмине создана должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Согласно опубликованному на сайте Кабмина постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием – Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина.
В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.
Также введена должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.
Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина. Источник: https://censor.net.ua/n3139984
не знаешь кто эта "тьотка" Ольга Стефанишина? какие у неё там достижения в интеграциях?
В неї інші пріоритети - нада пєрєстать стрєлять і бігом в Тайожний, мать його, сАюз.
Здравствуй, малороссия!
кароче, похоронили енту эвруынтерацыю вместе с кабимином.
главная прамблема осталась,
ну куда кума порошенка цинцадзе завтра на работу поэдет??
она же типа была главная в ентом офисе евро.
да и климкин сообщил, что мол НЕизвестно, попадет ли вообще когда-нибудь украина в эвропу.
следующий шаг - отбор безвиза??
ну нееет, не отберут, украрбайтеры шуганули в эвропы табунами, меркеля-макроны
даже новый закон приняли про украрбайтеров 1 милион штук.
усложнять доставку арбайтеров в немецию никто не будет.
в 1941-5 в товарняках везли украрбайтеров в немецыю, счас оные сами едут.
побэзвизам.
след этап - отмена томоса.
ахахаха
Пока ЗЕ постепенно реализует сценарий Ялынковича.