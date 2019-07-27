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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1898) Кабмин (11056) омбудсмен (416)

 При Кабмине создана должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Правительство приняло решение об изменении своей структуры.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием – Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина.

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В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

Также введена должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.

Источник: https://censor.net.ua/n3139984
 
 
 Топ комментарии
 
А тебе хотелось бы, шоб Украина с вонючей московией интегрировалась?
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Та да , с 4 000 евро зарплаты субсидии не нужны .
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Теперь будет курс в таежный союз...он зебобику важнее...там сватов...и другой ширпотреб за бюджетные деньги паРаши можно снимать
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текст читал?

Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина. Источник: https://censor.net.ua/n3139984

не знаешь кто эта "тьотка" Ольга Стефанишина? какие у неё там достижения в интеграциях?
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За пять лет мы только отдалились от ЕС,а должны наоборот ведь,Пеца возглавил коррупцию
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Для чого зеленій шмарклі євроінтеграція?
В неї інші пріоритети - нада пєрєстать стрєлять і бігом в Тайожний, мать його, сАюз.

Здравствуй, малороссия!
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Здраствуй левое полушарие, а правое...? Хрен с ним.. В левом вся зрада собралась.
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это неправильно свиношнырей отпускать . они должны отвечать так же как и свиновальц. И реформировать их обязательно нужно , мыролюбно.
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Это ж просто смешно-партия президента,который пять лет торохтел про ЕС набирает на выборах 8(восемь)%.Люди поняли что Пеца брехун,циничный и кровожадный
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Кабмин изменил структуру, ликвидировав офис евроинтеграции

кароче, похоронили енту эвруынтерацыю вместе с кабимином.

главная прамблема осталась,
ну куда кума порошенка цинцадзе завтра на работу поэдет??
она же типа была главная в ентом офисе евро.

да и климкин сообщил, что мол НЕизвестно, попадет ли вообще когда-нибудь украина в эвропу.

следующий шаг - отбор безвиза??
ну нееет, не отберут, украрбайтеры шуганули в эвропы табунами, меркеля-макроны
даже новый закон приняли про украрбайтеров 1 милион штук.
усложнять доставку арбайтеров в немецию никто не будет.

в 1941-5 в товарняках везли украрбайтеров в немецыю, счас оные сами едут.
побэзвизам.

след этап - отмена томоса.

ахахаха
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Германия планирует вообще отменить визы молодежи до 25 лет из постсоветских стран. Грамотный демографический удар.
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Логично. Евроинтеграции досвидос. Тайожеинтеграции привет.

Пока ЗЕ постепенно реализует сценарий Ялынковича.
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