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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1898) Кабмин (11056) омбудсмен (416)

 Кабмин изменил структуру, ликвидировав офис евроинтеграции и создав должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Правительство приняло решение об изменении своей структуры.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием – Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина.

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В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

Также введена должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.

Источник: https://censor.net.ua/n3139984
 
 
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Ничего себе расплодили "офисов" и "департаментов" за 5 лет под шумок, а тут пуканы рвались когда Зеленский реорганизовал АП в Офис президента с уменьшенным штатом.
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офис евроинтеграции...для лохов сойдет. Хотят евроинтегрироваться -- пусть валят сами всем офисом..за чем тянуть туда всю Украину?
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А тебе хотелось бы, шоб Украина с вонючей московией интегрировалась?
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Московия считала всегда Украину буферной зоной, а людей проживающих там ,считала обычными мешками с песком,которые были преградой от нападения на Московию с запада Когда Украина "дружила" с Московией то получила миллионы трупов украинцев, население Украины и сейчас ещё отшлифовано под Московиию с её колониями,некоторые хотят вернуться в московское стойло оставаясь в Украине.
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Та да , с 4 000 евро зарплаты субсидии не нужны .
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слабые попытки оправдания мыролюбного дюссельдорфа от свиновальцев. Если штейны оставят винницко реформистские цены на газ и уберут субсидии то будут висеть рядом со свиньями свиновальца.
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Статья от 5 июня где заголовок вообще с текстом не особо коррелирует
Для тупых пебилов самое тоже
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зепенсы форума сойдут с ума. Бакс13 - тебе привет убогий!
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«Отнєсітєсь к етому с паніманієм» - новиє ліца копіпастять Х...ла Владімича і не соромляться.
Це так виглядає «Кінець епохи бідності»?
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Схоже, євроінтеграція рехворматорам гідності вже до задниці - їм тепер треба встигнути виробити собі посвідчення інвалідів революції...
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Все согласно плану . Евроинтеграции больше не будет . Нужен офис по вступлению в росийский таежный союз .
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Кароче, на фига нам там Европа, нам тепер напрямок - до ********** инвалидив! Капэць! Кабмин изменил структуру, ликвидировав офис евроинтеграции и создав должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 7760
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началась небольшая зачистка от вшей свиновальца. не будет теперь мыролюбного реформизма.
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А зачем любителям Секты Зеленой Шмаркли Евроинтеграция? Им нужен Квартал-95 по ТВ🤔
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а что делал этот офис по евроинтеграции? кроме командировок за народный счет в европпу?
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Получал деньги от Европы под проекты евроинтеграции и их воровал
Как можно такой полезный орган расформировать?
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это да. евры свиновальцы прямо налету реформили, мыролюбно.
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А что делает офис презЕдента...кроме как жрет шаурму...и летает искупаться в море за народные деньги？
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Гройсман прозрел 😁 зачем нам, говорит, так много ведомств при Кабмине
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ну как прозрел? все время не видел а тут прозрел. просто ося гнойный следы путает. знает свиненок что с него спрос будет.
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Ну в Европу уже не идём, занимаемся чисто инвалидами....
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Умственными инвалидами...их как оказалось очень много в стране...73 процента...
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какое то вялое у тебя мыролюбство. давай сразу про свинореформизм и проклятых евробляхеров.
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Вроде зрады не нашёл. Только не понятны эти бесконечные переименования департаментов. Работали бы лучше!
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