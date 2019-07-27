 Кабмин изменил структуру, ликвидировав офис евроинтеграции и создав должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Согласно опубликованному на сайте Кабмина постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием – Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина.

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В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

Также введена должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.