EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  324  13
Материалы по теме:
Все про:выборы (22925) подсчет (58) ЦИК (3256)

 ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями у 194 из 199 окружкомов

Центральная избирательная комиссии на заседании 27 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 11 ОИК. Осталось принять от 5 ОИК.

Пресс-служба комиссии уточняет, что по состоянию на 27 июля приняла протоколы об итогах голосования 194 ОИК и нескольких избиркомов - №27, 33, 77, 94, 97, 112, 168, 176 с пометкой "Уточненный", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, ЦИК поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 14, 21, 89, 92, 93, 132, 143, 193, 217 с пометкой "Уточненный" до 29 июля, а ОИК ОВО № 18, 34, 50, 52, 59, 96, 107, 114, 137 - до 30 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Комиссия внесла изменения в состав отдельных окружных избирательных комиссий, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.

Также изменены единые сметы расходов окружных избирательных комиссий ряда одномандатных избирательных округов для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. 

Также читайте: ЦИК отменил пересчет в 69-м округе на Закарпатье, где победил Балога, - ОПОРА

Источник: https://censor.net.ua/n3139982
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пол года срока вам, а дальше сраной метлой, если что не так.
 показать весь комментарий
 
Тьі єто Пете свему должен бьіл говорить. А тут мьі без тебя разберемся, семипроцентное
 показать весь комментарий
 
 
лапотник, я даю ДВА, думаю раньше рошенодерьмо серьезно не прогребсти
 показать весь комментарий
 
Если не устраивают 200 ПТУшников, но устраивали 200 мародеров - то єто даже не олигофрения, єто гораздо хуже
 показать весь комментарий
 
это не "хуже" это сокорытники-подельники, их тоже в печь нужно , если по честному
 показать весь комментарий
 
мокрі пєчаті... а шо вони дають? Чому не зробити електронні підписи та елекронні протоколи, або ше якось в ногу со врємєнєм? Шо за варварство??? Оті комісари, шо попадали на мішки з бюлєтєнями - дікость!!!
 показать весь комментарий
 
При желании можно было бы и полностью электронное голосование на блокчейне провести, но это 1) меньше возможностей отмывать деньги 2) нет возможности фальсифицировать результаты.
 показать весь комментарий
 
Это же какой надо уметь ум, что бы проголосовать за Киву?
 показать весь комментарий
 
меня больше пугают избиратели шарикова
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх