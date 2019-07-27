 ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями у 194 из 199 окружкомов

Пресс-служба комиссии уточняет, что по состоянию на 27 июля приняла протоколы об итогах голосования 194 ОИК и нескольких избиркомов - №27, 33, 77, 94, 97, 112, 168, 176 с пометкой "Уточненный", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, ЦИК поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 14, 21, 89, 92, 93, 132, 143, 193, 217 с пометкой "Уточненный" до 29 июля, а ОИК ОВО № 18, 34, 50, 52, 59, 96, 107, 114, 137 - до 30 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Комиссия внесла изменения в состав отдельных окружных избирательных комиссий, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.

Также изменены единые сметы расходов окружных избирательных комиссий ряда одномандатных избирательных округов для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

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