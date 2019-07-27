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 Политика Украины
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 Российская оккупация мешает территориям Донбасса развиваться вместе с Украиной, - Волкер

Если бы не российская оккупация территории Донбасса, живущие там люди были бы частью общей динамики развития Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих (неподконтрольных украинскому правительству. - Ред.) территориях страдают, - это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики (развития. - Ред.) Украины, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал Волкер.

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В этом контексте он выразил надежду, что путем применения разных механизмов удастся добиться от России понимания того, что конфликт на Донбассе - "это не то, что ей нужно" и что Россия может сделать реальные шаги для улучшения жизни людей на Донбассе.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал в понедельник, 29 июля, визит строительной команды в Станицу Луганскую (Луганская обл.) для осмотра объема работ по восстановлению моста.

Источник: https://censor.net.ua/n3139981
 
   
 Топ комментарии
 
цікаво - а Волкер знає , що Україна справно платить Лугандонії данину - виплачує місцевим пенсії , безкоштовно дає туди воду , електрику , газ і т.д...?!
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Це не Харків 2014.
Це Москва 27 липня 2019.
«Путін, хуйло»:
https://youtu.be/lXzvh68pedY
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громадяни України мають право на пенсію.
якщо ти не погоджуєшся то пиши Зелі петицію, він пенсії сепаркам відмінить, в нього ж тепер більшість в раді.
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Развиваться?? Может Волкер это биоробот японский...Чем то Климкина напоминает...повторяет один и тот же бред.
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Екокатастрофа: Площа горіння лісів у Сибіру дорівнює площі Бельгії

У Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів.
Дим доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог, повідомляє "Російська служба ВВС".
Лісові пожежі зафіксовані в 10 регіонах: у Іркутської і Тюменській областях, в Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, в Якутії, Бурятії і в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Загальна площа горіння приблизно дорівнює площі Бельгії.
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Зубы скалить конечно можно. Но по факту территории потеряны. Это успех государства Украина? Не жалко территорий?
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