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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (705) криминалитет (491) Нацполиция (9795) убийство (5292)

 Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Жители Малинского района Житомирщины 26 июля около 12:30 сообщили в местный отдел в полиции об обнаружении в лесу тела мужчины, присыпанного землей.

"Во время проверки полицейские установили, что в лесу возле с. Липляны Малинского района, недалеко автодороги Киев-Ковель, действительно в земле находится тело человека. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Также мужчина был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца - в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

"По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам. Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая сейчас работает на месте происшествия в Житомирской области. Его ход находится на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.

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Поиск причастных причастных к преступлению продолжается.

Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 01
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 02
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 03
Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 04

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Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция 05

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, 3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга, в результате ранений оба попали в больницу и первый умер.

Источник: https://censor.net.ua/n3139980
 
 
 Топ комментарии
 
я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
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Чому по факту вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині і по факту незаконного перепису їх майна держреєстраторами на невідомих нікому осіб досі не створена слідча група на чолі з заступниками керівника нацполіції? А по факту вбивства якогось гівна кримінального цілого Аброськіна направили розслідувати?
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пАШИНСЬКОГО нехай допитають ретельно
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Зачем так много шума? Криминальный авторитет оказался там где ему место.
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Тому що це гавно.. Убило інше гавно пашинський
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Это никакой не криминальный авторитет. Вранье цензора, чтобы выгородить своего дружка пашинского.
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Вы еще возьмите НА президентский контроль это расследование дол......бы ... .
Чем больше их положат тем воздух чище и лучше для всех будет а судить их бесполезно
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Вперше чую про цього француза. Історія, як в детективному оповіданні. Погуглив і знайшов деякі подробиці до цього детективу. Кому цікаво, читайте https://strana.ua/articles/rassledovania/212347-v-korostene-ischez-ilja-obikhod-po-klichke-frantsuz-kotoryj-vyvel-na-vybory-klonov-nardepa-serheja-pashinskoho.html
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В 23 года "криминальній авторитет". При этом работающий на железной дороге (наемным работником). Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5081
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Вранье цензора про "авторитета", чтобы выгородить пашинского. Биомасса хавает.
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Криминальный авторитет?
Проехать!!!
Найти заказчика и захоронить их обоих в положении стоя на мусорке, в обнимку. Заказчика можно и живым зарыть. А вокруг них, тоже стоя и тоже заживо, зарыть на той же мусорке, весь списочный состав их банд. Если их бабы будут пытаться кидаться на полисов - зарыть и их вместе с их любимыми урками.
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не треба скиглити.треба брати лопати и работати. Н.Я.Азиров(из необузданного) Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2567
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А вы представляете, какой ценной археологической находкой станет это захоронение через 3000 лет!!!)))
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Бутусов, не позорься. Криминальный авторитет это твой подельник пашинский, скоро вместе на зону пойдете.
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