 Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Во время проверки полицейские установили, что в лесу возле с. Липляны Малинского района, недалеко автодороги Киев-Ковель, действительно в земле находится тело человека. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маски, оружие и дорогие автомобили, - полиция задержала главаря банды разбойников, которые грабили ювелирные магазины. ФОТОрепортаж

Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Также мужчина был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца - в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

"По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам. Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая сейчас работает на месте происшествия в Житомирской области. Его ход находится на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации. ФОТОрепортаж

Поиск причастных причастных к преступлению продолжается.









Смотрите также: На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться. ВИДЕО





Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, 3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга, в результате ранений оба попали в больницу и первый умер.