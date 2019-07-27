 Для расследования убийства жителя Житомирщины Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Во время проверки полицейские установили, что в лесу возле с. Липляны Малинского района, недалеко автодороги Киев-Ковель, действительно в земле находится тело человека. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.
Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.
Также мужчина был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца - в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.
"По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок. Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам. Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая сейчас работает на месте происшествия в Житомирской области. Его ход находится на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.
Поиск причастных причастных к преступлению продолжается.
Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, 3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга, в результате ранений оба попали в больницу и первый умер.
Не скажет, ребята, у вас что, более важных дел нет, чтобы лично заниматься убийством молодого уголовника.
А ведь такого движняка нету относительно тех кто пристрелил пятилетнего мальчика.
Чем больше их положат тем воздух чище и лучше для всех будет а судить их бесполезно
Проехать!!!
Найти заказчика и захоронить их обоих в положении стоя на мусорке, в обнимку. Заказчика можно и живым зарыть. А вокруг них, тоже стоя и тоже заживо, зарыть на той же мусорке, весь списочный состав их банд. Если их бабы будут пытаться кидаться на полисов - зарыть и их вместе с их любимыми урками.
А авторитеты пусть спокойно "мочат" друг друга....