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Все про:Балога (1340) Закарпатье (1623) ЦИК (3253) пересчет (19) ОПОРА (159)

 ЦИК отменил пересчет в 69-м округе на Закарпатье, где победил Балога, - ОПОРА

Центральная избирательная комиссия отменила повторный подсчет голосов в 69-м округе с центром в Мукачево.

Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА, передает Цензор.НЕТ.

"В заседании ОИК № 69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09:00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования у 183 окружных избирательных комиссий

По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу пересчитали результаты только 4 УИК, были обнаружены некоторые различия.

ЦИК отменил пересчет в 69-м округе на Закарпатье, где победил Балога, - ОПОРА 01

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога. Пересчет был назначен на 27 июля.

Также читайте: "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

Источник: https://censor.net.ua/n3139979
 
 
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номер участка стильный) балога готовься)
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ото балога... шалит в своей берлоге...
хозяин-барин велели - отменить, наплевать и забыть
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в нього реально високий рейтинг на Закарпатті....а його конкурент Токар, якщо не помиляюся, місцевий кримінальний авторитет
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наоборот Балога - місцевий кримінальний авторитет, а у Токар реально високий рейтинг на Закарпатті.
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Скоро відмінять сциківців, от вони й хАпають востаннє.
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А что мешало сделать пересчет, чтобы успокоить обе стороны?
Или все же что-то не чисто?
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Интересно, что же Балога Слипачук пообещал, чтобы не пересчитывали.
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