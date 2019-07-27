 Убитый в Житомирской области Илья Обиход был под судом за убийство в 2018-м местного жителя

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах, Илья Обиход сидел в кафе с Василием Ярощуком по прозвищу Щука. Туда зашел Ярослав Лазаренко с ранее судимыми Ильей Кажаном по прозвищу Пумба и Богданом Сайчишиным по прозвищу Бекса.
Между компаниями возник конфликт, закончившийся стрельбой. Лазоренко ранили в живот, он умер в больнице. Обихода ранили в грудь и ногу, он попал в реанимацию.
По данным следствия, в Лазоренко стрелял Обиход. На месте обнаружены гильзы, однако орудия убийства не найдены.
По данным Цензор.НЕТ, оба причастны к так называемой янтарной мафии, покрывали копку янтаря и занимались вымогательством. Одна из версий следствия - перераспределение сфер влияния.
Пророссийское издание "Страна.UA" сообщило, что 26 июля на Житомирщине обнаружено тело жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз. Он пропал еще 28 июня. Исчезновение связали с депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским. Якобы Обиход помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Сам Пашинский в своем фейсбуке подчеркнул, что с Обиходом не знаком и никогда с ним не пересекался, а опубликованный материал не имеет общего с действительностью.
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
однопартієць бутусіва.
спасать нада братуху, бо дехто досі не розуміє, куди стріляли гвинтівки пашинського на Майдані.
На інших сайтах ця новина подається ясніше і простіше. Без обмазування лайном загиблого.
Кстати, откуда у него столько денег?
та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
не сказать, что мне как обывателю кого-то из них жаль.
хай они все убьют себя об стенку
можно - кремлевскую
активіст Обіход приймав участь у виборчій компанії на стороні конкурентів КРИМІНАЛЬНОГО ДЕФУТАТА Пашинського.
інші учасники виборчої боротьби залякані охоронцями пашинського, Обіход- закатований.
НЕБЕЗПЕЧНОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПАШИНСЬКОГО- ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ !
Який "активіст" ?
Ви статтю читали ?
Мені байдуже доля Троцького, Сталіна, Пашинського. Мені не байдуже доля українців. Будьмо пильними
Там ще спец.комісію з розслідування створили ?
Прибили ? Туди йому й дорога. Неймовірно "корисна" для суспільства людина ...