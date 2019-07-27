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Все про:Житомирщина (703) криминалитет (489) Пашинский (638) янтарь (496)

 Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко

3 марта 2018 года в кафе в Коростене ранее судимые местные жители Ярослав Лазаренко и Илья Обиход по прозвищу Француз стреляли друг в друга.

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах, Илья Обиход сидел в кафе с Василием Ярощуком по прозвищу Щука. Туда зашел Ярослав Лазаренко с ранее судимыми Ильей Кажаном по прозвищу Пумба и Богданом Сайчишиным по прозвищу Бекса.

Между компаниями возник конфликт, закончившийся стрельбой. Лазоренко ранили в живот, он умер в больнице. Обихода ранили в грудь и ногу, он попал в реанимацию.

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По данным следствия, в Лазоренко стрелял Обиход. На месте обнаружены гильзы, однако орудия убийства не найдены.

По данным Цензор.НЕТ, оба причастны к так называемой янтарной мафии, покрывали копку янтаря и занимались вымогательством. Одна из версий следствия - перераспределение сфер влияния.

Пророссийское издание "Страна.UA" сообщило, что 26 июля на Житомирщине обнаружено тело жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз. Он пропал еще 28 июня. Исчезновение связали с депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским. Якобы Обиход помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству коллеги по цеху Лазаренко 01

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Сам Пашинский в своем фейсбуке подчеркнул, что с Обиходом не знаком и никогда с ним не пересекался, а опубликованный материал не имеет общего с действительностью.

Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству коллеги по цеху Лазаренко 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3139977
 
 
 Топ комментарии
 
23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3185

та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
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отмазывают пашинского, который, возможно, напрямую причастен к убийству 23 летнего парня, а какой он авторитет? в 23 года?
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23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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да хоть все всех постреляют я не понял а нафига столько места для этой новости... Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3700
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У него 6 приводов в детскую комнату милиции..Так шта.. вполне..
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Естественный отбор - глисты поедают омёб !!! )
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Таки Льоня Ройтман не брехал о том беспределе , шо творится в Украине .
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Француза потрібно нагородити. Санітар лісу.
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причастны к так называемой янтарной мафии / Гарант посадит Розенблата. В этот раз Розенблат не выкрутится. /"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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как только-так сразу. Докупается-дозагорает в Одессе, заменит неправильных пацанов правильными, переедет в новое помещение, подготовится к олимпийским играм-и сразу.
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На фото рука с пистолетом явно еврейская, подозреваю, что Вальцмана. Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 9060
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Вітя, ти в євреях розбираєшся ще гірше, ніж я в балеті
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Никто и не спорит. "Дезил" твой Вальцман всю Украину целых 5 лет. До сих пор лапша на ушах. Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка - Цензор.НЕТ 4622
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Пашинский? Да не, не может быть, он честный.
Кстати, откуда у него столько денег?
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отмазывают пашинского, который, возможно, напрямую причастен к убийству 23 летнего парня, а какой он авторитет? в 23 года?
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Заказуха від пашинського. Цензор ти фуфлометом став
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Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3185

та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
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Криминал в связке с депутатским корпусов, как не крути....
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Зебики, можете разорвать этого соратника Тимошенко и Авакова, без суда и следствия.
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самовыпил защитон.
не сказать, что мне как обывателю кого-то из них жаль.
хай они все убьют себя об стенку
можно - кремлевскую
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Ага, знаем мы. И Химикикус тоже сам себе ногу прострелил.
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За Пашинским уже много лет тянутся грязные следы
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