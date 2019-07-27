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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Аваков (2843) Днепропетровщина (1391) Нацполиция (9795) Глуховеря (1)

 Служебное расследование по инциденту с водителем начальника ГУ НП в Днепропетровской области Глуховери на контроле у министра Авакова, - Нацполиция

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции, начато служебное расследование, которое находится на контроле главы МВД Арсена Авакова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции .

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУ НП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .

В Нацполиции заверили, что о ходе проверки и ее результатах общественность и представители СМИ будут уведомлены в кратчайшие сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло производство по задержанию КОРДом патрульных на Днепропетровщине. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, - Варченко

"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", - отметили в ведомстве.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Источник: https://censor.net.ua/n3139976
 
 
 Топ комментарии
 
Нипанятна...
Сцарь же в фейсбуке приказал уволить..
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Аваков в 2018 не выполнил свою прямую работу и не уволил этого отморозка. Авакова 2019 контролирует увольнение этого отморозка. Только мне кажется, что тут что-то не клеится, или так должно быть?
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Рюкзаков сам себе царь, ему шестерки Бени, не указ.
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Нипанятна...
Сцарь же в фейсбуке приказал уволить..
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Не стесняйся, сходи к медсестре, пускай укол сделает, Или галоперидол закончился?
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Брехня! Приехали делать двойников Чрствого. Для его же пиара.
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Рюкзаков сам себе царь, ему шестерки Бени, не указ.
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Вот я не пойму, это ж нужно быть полным дебилом, чтоб из-за штрафа в 300грн подставить себя и еще кучу ментовской шоблы, что там в голове? Кто нас защищает?
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Нормальній людині цього не зрозуміти. Там інша психологія - кримінальна. Заплатити хоч гривню - не по-пацанськи. Це як визнати себе лохом. Платити мають тільки терпіли, а пацани розрулюють по-крутому і "па панятіям".
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Тут інше дивує. Рюкзаков теж про неподобства, які чиняться на його "парафії" щойно щ інтернету дізнався? Тоді гріш йому ціна. А якщо знав раніше в не проводив службове розслідування, то це взагалі злочинна бездіяльність, або ще гірше - покриття злочину. У будь-якому випадку повинен відповісти.
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А Ви, вибачаюсь, напевне знаєте наприклад чим займається ваша дружина приміром?
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о, жінки зраджують чоловікам раді прінципа - шоп напряженійє зняти та за обіди отомстіть!!! Даже йєслі ви не обіжали, то за то шо брільянтів мало!!!
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Не знаю. 😁 У мене немає дружини. Я розлучився. Але я дуже добре знаю, що у мене робиться на роботі. А у вас, вибачте, проблеми з дружиною? Чи ви вважаєте, що питання профпридатності і сімейних проблем у Авакова ідентичні?
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Ні, просто сподіваюся що такі факти йому невідомі були. Сподиваюся. Просто. Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5936
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А те що рузлучилися то вважаю до песвного часу таки не знали мабуть. Хоча зазделегідь вибачаюся. Не моя справа. Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7714
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Скажу вам чесно, я в не старався знати. Вона була дорослою жінкою. 😁 І я не ревнивий.😊
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Все одно - вибачайте. Взагалі не моя справа. Я так просто приклад навів - не мав нічого на увазі. Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2954
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Розумієте, приклад про сім'ю - це не є ознакою високоморальної людини. Так не роблять.
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Я начебто вже вибачився. Не має сенсу далі продовжувать обговорювати цю тему. Так, невдалий приклад.
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Я дещо знайомий з системою. Якщо було знято відео, то у ВВБ повинні були знати. Бо це відео з нагрудної камери патрульного. Такі речі переглядають обов'язково. Якщо ВВБ бачило, а воно таки бачило, то повинно було доповісти нагору. Тому Аваков не міг не знати. Або просто тоді він нічим не цікавиться, якщо ВВБ йому такі речі не розповідає. Можливий варіант, що хенераль домовився з хлопцями з ВВБ. І справу зам'яли на рівні Дніпропетровської області. Але, знаючи цю службу, можу на 90 відсотків запевнити, що вони нагору доповіли. Там просто люди такі працюють.
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Да, згодний. Тільки Аваков це верхівка айсбергу. До нього нагорі ще люди є. Тому маю надію припускати що до нього цей інцендент не доходив. До того ж патрульна поліція це його особисте дітище (якщо так можна мовити).
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Це дітище Затії Деканоїдзе. Яка потім все-таки пішла, коли зрозуміла, що Аваков не дозволить зробити справді незалежну ППС. А щодо того, що крім нього нагорі люди є, то зрозумійте правильно, про інциденти, які стаються з керівниками рівня начальника ГУ області доповідають особисто міністру. Так було прийнято в усі роки. Це про якогось майора, чи можливо полковника могли не доповісти.
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Ті ошиблась ,глиста парашная.сцарь уже никому ничего не приказівает,некогда,анализі сдаёт в ГПУ..... Служебное расследование по инциденту с водителем начальника ГУ НП в Днепропетровской области Глуховери на контроле у министра Авакова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1618
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Слово "сцарь" уже занято одним заграничным шибздиком. Нужно обладать хотя бы минимальным воображением, чтобы придумать что-нибудь другое, если уж хочется уколоть зеленского, потому, что так нипанятна.
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Ясен перец, де їх докази, вони повинні були їх продемонструвати водію і розглянути справу прямо на місці. Так і тебе завтра зупинять і скажуть, що ти щось там робив, а ти його не робив, твої дії ? А корда в тебе немає, є тільки гроші...
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В морг. - Но ведь я же еще не умер? - Больной! Не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: «В морг!», значит - в морг!
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Аваков в 2018 не выполнил свою прямую работу и не уволил этого отморозка. Авакова 2019 контролирует увольнение этого отморозка. Только мне кажется, что тут что-то не клеится, или так должно быть?
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Откопали историю годичной давности, разнесли в СМИ, подняли хай, комментируют и требуют наказания на высшем уровне.
А история с Окружным судом, намного более серьезная, никак не комментируется высшим руководством страны.

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Извиняюс, а что там с окружным судом? Я чейта наверное пропустил.
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НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС.
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А що ж там коментувати? Вовк заявив: "Ви все вретІ". Підозрюю, що нова владу цей "аргумент" влаштовує
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Ну а что тут комментировать? Под соусом борьбы с плохими судьями(без кавычек) будут ставиться свои(тоже без кавычек). Они будут не лучше, но на некоторое время для проведения тех или иных решений хватит. Всем хорошо: власть якобы борется с коррупцией, но при этом делает то же, что и папередники. Народ визжит от восторга прославляя "гений" руководителя. Кто же захочет разрушить такую идиллию излишними комментариями?
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Судя по выносимым решениям "судьями" Окружного суда, они и так их ( Бенино-портновские ).
В соцсетях читала, что НАБУ в этом деле очень помогает ФБР.
Надеюсь, это правда.
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Есть в Ваших словах логика. Но жизнь - штука непредсказуемая. Возможно им потребовался судья "из-за скобок", о котором мало кто знает или не знает вообще. Связаться с Волком - себя дискредитировать еще даже не приступив к работе. И тогда появляется необходимость в новых лицах со старыми целями. Но поглядим.
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ты шо, у зебилов Аваков теперь лучший министр МВД Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1279 А вовочка героически борется с последствиями "лучшего" министра
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Я побачив тільки що патрульні кажуть що він не став на "стоп", водій не згодний з ними. Потім каже у нього є спецталон !!??? по якому вони не повинні його зовсім зупиняти, патрульні згодні, але ж талона немає. Так що герала міняють, але спецталоні так і остаються. От і все що вам треба знати
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Тут речь не о том , нарушил ли водила правила или нет ,, или правы патрульные ли нет . "Убил" сам факт того что этот хенералишко долбанный , натравил на них спеназ .!! Это конечно беспредел полнейший .

А оперативные талоны выдают лишь когда автомобиль участвует в оперативном задании , задержании преступников например .А возиння жопы хенерала , таковым не является . Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8359 . !
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стоко сіл брошено на йєрундовую разборку!!! Нікто же нє пострадал. Іщітє убійц!!!
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Так завжди коли стикаються інтереси двох п...лів - буде купа лайок, але результату нуль. Бо кожен знає що опонент такий самий п....л.
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приблизительно как...
***
егор - маойр прокуратуры
олег - народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
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Да у него и Княжичи на контроле до сегодняшнего дня находятся.
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Ликвидировать звание генералов! Вместе со всеми вытекающими привилегиями!
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Хочешь угробить уголовное дело поручи Авакову контролировать.
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на контроле у всех граждан - так спокойней
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При шоколадному вони були царьками,які нечібто пройшли люстрацію.
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при шоколадному они были в ведомстве лучшего министра Украины, так Бабломойский сказал
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БРАВО ЗЕЛЕНСКИЙ! нетянит резину...только что узнал он. моментальная реакция. требует уволить генерала немедленно. там их семейное целое читал кубло..все судьи и прокуроры и другие службы в семье... ну как обычно в принципе яблоко от яблуни ....((
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Патрульних уволят, или отпрвят на фронт, а у генерала малие дети,и теща на иждивении,его простят и переведут в Киев.
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А в 2018 это не давал сделать злочынный режым правильно? Министр МВД вообще ничего не мог сделать и не решал, вот бедолага
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Шкода що Аваков не знав це рік назад...а то би він давно погнав цю гниду. Так само не знав Жуков...
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Аваков ризикує. Що там у нього з Глуховерею? Спільний бізнес? Спільний секс? Сьогодні слово Вовіка - закон! Пан Арсен ще цього не зрозумів?
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Как так Ара,сказана уволить,ты чей халоп будешь ?
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