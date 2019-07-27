 Служебное расследование по инциденту с водителем начальника ГУ НП в Днепропетровской области Глуховери на контроле у министра Авакова, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции .

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУ НП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .

В Нацполиции заверили, что о ходе проверки и ее результатах общественность и представители СМИ будут уведомлены в кратчайшие сроки.

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"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", - отметили в ведомстве.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.