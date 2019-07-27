 США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - отметил Тейлор.

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Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, который украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", - сказал Тейлор.

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