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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор

Официальную позицию Соединенных Штатов Америки относительно проведенной Министерством внутренних дел Украины работы во время выборов в Верховную Раду сообщил сегодня, 27 июля, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - отметил Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, который украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", - сказал Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139975
 
 
 Топ комментарии
 
Ты шо , уже в Болгарию свалил ? А как же Педро , патриотизм , клюб 25% ? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 559
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Лахта?
Чи звичайний порохоботікус? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6149
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Ну, я не розумію нащо Зєля взагалі. Вчора у нього був концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.

Непогано чувак прилаштувався.
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Большой брат похвалил, может ещё и конфетку даст когда нибудь.
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а тебе вот это вместо кофетки...без злорадства.просто как аукнется-так и откликнется.что посеешь-то и пожнешь.

США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6798
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У меня лично большая благодарность США которые вызвали Авакова перед президентскими и хвост ему там так накрутили что приехал и ну законность соблюдать
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К сожалению Авакян не выбор народа защищал, свою задницу.Останься Порох на второй срок, он бы отдал пол своего состояния ,чтобы его убрать.
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А давайте вже заодно зелю на Волкера замініть. А то болодя завтра ще й на футбол в одесі зали шається. хай гуляСША высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 286є хлопчик
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Вы считаете что Зеленского не выбрали украинцы а его «поставили США»?
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Ні. Зеленського вибрав недолугий люмпен. Згідно статистики 70% населення мають IQ нижче середнього. І добавлю- у нас всі сєпари голосували за фрік-мена.
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Все сепары твои знакомые и сказали тебе по секрету 😁😁
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Ні. Один на виборах мені відкрито заявив що голосував за Зєлю, бо, приводжу дослівно-;я хочу шоб прийшов путі і вас, бандер йо....х перестріляв усіх!;
Я дав йому по пиці.
Пару раз.

Ногами.
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😁😁 Интересно, на форуме остался ещё хоть один пользователь, который верит твоим побрехенькам
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Ні. Всі вірять переселенці з Донецька, котра збирала гуманітарку для окупованих територій.
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ти ж безногий с 5 группой инвалидности на голову.. чьими ногами ты бил? США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6652
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Уважаемый, объясни мне по возможности почему барыга не предоставил Украинское гражданство патриотам Украины из других стран воевавшим за её независимость ???
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Ти про росіян з приватної армії Авакова, під керівництвом ;Бєлого Вождя; Бєлецково, котрий в інтерв'ю заявив що мріє об'єднати братні білі раси- росіян, українців та білорусів, щоб повести їх у бій проти чорних та євреїв?
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А ви побільше обзивайся. Як в Антиколорадоса - "бидло", "маса", скот, "охлос", ну і "люмпен", погрози, заклики вішати, стріляти, заклики до перевороту, до фейкометства і ..... "может не надо іх так абзивать, а то нам убеждать іх ішьо галасавать за "пораха"".

Скромно чо США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8392
Невже вони не бачать шо це якось не особливо мотивує підтримувати їхнього ідола?)
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это все вполне литературные слова.не запрещенные.если ты на них обижаешься-значит внутреннее чувство тебе подсказывают,что какое то соответствие есть. США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9346постарайся изменить свое поведение и отношение к миру-и они тебе станут безразличны,как многие другие слова,не имеющие к тебе отношения
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😁 Не то слово. Кацахол считает нас тупыми люмпенами. Этот образчик чистоты, порядочности и благосостояния
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Нет, я осталась в украинском гражданстве. Разрешат двойное - возьму и немецкое. Не разрешат - не возьму.
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Тобто, зі своїм німцем- багатодітним інвалідом дитинства- ти навіть не розписана?- Дуже розумно.
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Люмпены - это бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности.
(С)

Так у меня вопрос. Как при таком благосостоянии, которое всем устроил Петр Алексеевич, оказалось 73% люмпенов в стране?
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Люмпен, це ще і образ мислення. Це лежати на дивані з пивом та косяком і гикати з концерту кварталу-95.
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То есть Петя устроил всем такое благосостояние, что 73% могут себе позволить не работать, а смотреть ТВ и им ещё хватаетесь пиво? 😁
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Ла-ла, те що ти змінила нік не означає що тебе ніхто не впізнав.
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Все комментарии с моего прошлого ника Лалала висят. Давай пруфы, балабол
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А ти сама знайди. Я тоді тебе запитав чому ти з чоловіком не приїхали воювати за Україну.
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Ні. Ти маєш знайти докази що ти не брешеш. І заодно- що у тебе нема грамот від ;рукаводства рєспублік; за гуманітарку.
Або ж знову піти з сайту.
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Так а кто же тогда Порошенко выбирал в прошлые выборы, там тоже большинство, в один тур, они тоже недолугие люмпены по твоему ?
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Кожному своє.

Зеленському- сісєчки Богдана, українцям кулі.
США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1341
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Слабо, как раздражитель. Для войны есть петины генералы, которых он наштамповал своими указами.
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Ну, я не розумію нащо Зєля взагалі. Вчора у нього був концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.

Непогано чувак прилаштувався.
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Иди работай, нефиг баловаться на цензоре.
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В целом все верно. Если нарид опять решил все просрать, то мешать ему не правильно.
МВД обеспечило реализацию права 73% хохлов на государственное самоубийство.
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Ты шо , уже в Болгарию свалил ? А как же Педро , патриотизм , клюб 25% ? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 559
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Езе буки пресно аки ! Лошарик ты усралси ! Прими наши поздравления !!! 👏😁
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Лахта?
Чи звичайний порохоботікус? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6149
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Сомік, а шо з рюкзаками Авакова? Уже скрєпно?
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А шо по этому поводу думает генеральный прокурор?
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Какая разница что он думает по этому поводу?
Рюкзаками Авакова занималось НАБУ.
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И что?
При чем Луценко к рюкзакам Авкова?
Это не его подследственность.
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Націона́льне антикорупці́́йне бюро́ Украї́ни (НАБУ[3]) - правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.

Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії «А» (Детальніше).

Информацию о том, что именно НАБУ вело расследование, проводило обыски по этому делу, надеюсь, найдете без моей помощи.
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Цікава річ- заяв про порушення бригадою Узеленського мєнти не приймали.
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Это были самые честные выборы на которых победил народ
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а на остальньіх народ побеждал нечестно? щось в тебе з стилістикою проблеми ?
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народ победил своё будущее и отбросил себя на 10 лет назад
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Азм есть царь в Украине. Да здравствует цирк-шапито
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Даёшь ещё позитивных новостей!
Глуховерю прикрыть нужно!
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