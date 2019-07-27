 США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.
"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - отметил Тейлор.
Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, который украинцы ожидают от правоохранительных сил.
"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", - сказал Тейлор.
😁
Я дав йому по пиці.
Пару раз.
Ногами.
Скромно чо
Невже вони не бачать шо це якось не особливо мотивує підтримувати їхнього ідола?)
(С)
Так у меня вопрос. Как при таком благосостоянии, которое всем устроил Петр Алексеевич, оказалось 73% люмпенов в стране?
Або ж знову піти з сайту.
Зеленському- сісєчки Богдана, українцям кулі.
Непогано чувак прилаштувався.
МВД обеспечило реализацию права 73% хохлов на государственное самоубийство.
Чи звичайний порохоботікус?
Рюкзаками Авакова занималось НАБУ.
При чем Луценко к рюкзакам Авкова?
Это не его подследственность.
Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії «А» (Детальніше).
Информацию о том, что именно НАБУ вело расследование, проводило обыски по этому делу, надеюсь, найдете без моей помощи.
😁
Глуховерю прикрыть нужно!