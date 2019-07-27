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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:аукцион (156) Ленин (535) памятник (1870) Государственная исполнительная служба (21)

 Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине. ФОТО

Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах бронзовый памятник Ленину весом 6 тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 01

"Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн. Местонахождение имущества: Днепропетровская обл., г. Желтые Воды", - говорится в описании лота

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 02

Смотрите: В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина. ФОТО

Государственная исполнительная служба продает имущество коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета", поскольку КП имеет долги по зарплате более 97 тыс. грн.

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 03

Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс. грн. Торги назначены на 8 августа, уже подано 10 заявок от потенциальных участников аукциона.

Также читайте: Демонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro

Источник: https://censor.net.ua/n3139974
 
 
 Топ комментарии
 
Что житель мухосранска, колбасит тебя от того, что рейтинг этого трупака на кацапии высше, нежели у 150 сантиметрового кремлевского опарыша, а "хохлы" его на переправку.
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Надо было переплавить и продавать просто кусок бронзы
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Палишься Лахта, только россиянин из Питера мог привести пример пиво Балтика.
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Коммунисты или любители старины выкупят, а коммунальщикам погасят долги.
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Звоните Пете Симоненко или тем кто занимается цвет. металом.
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хто знає, почім кіло бронзи на металобрухті?
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ага, знайшов, в середньому - 100грн/кг. То, виходить, "Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс.грн" - ще задешево буде...
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Лом бронзовий дивлюся приймають десь по 80 грн/кг, а ось кругляк продають вже по 215.
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Дивно, що "Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., Источник: https://censor.net.ua/n3139974
Тобто виробили його через 12 років після розпаду срср. Кому ж він тоді так потрібен був?
Це за рік до Помаранчевої революції.
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Эсссер не распался как видим, а перешёл скрытую форму, сейчас вот нарыв прорвался у нас. Лечить, лечить и лечить от него надо, перефразируя вожделенина.
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На задля але зараз почалася зелена стадія срср😒
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Ну народ надеется на изменения, но если зекоманда проштрафится, 70 лет никто ждать не будет.
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Дывно то, что до сих пор его не расстащили. У нас плиты бетонные по 20 тонн кувалдами разбили и арматуру сдали.
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Шуры Балаганова с ножовкой и Паниковского с советом:"Пилите, Шура, он - золотой!" не было на этого истукана...
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а руснене продать или в минимордор? там совкодрочеров много , купят. ну или симону красножопому с небольшой скидкой. для него это изваяние вообще главным фетишем должна быть .
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Для колорадов по акционной цене в 10 миллиардов вечнозелёных, противных им, долларов! Не менее! И засчитать как гуманитарку!!!
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щас пули уже не те. из меди только тонкий слой сверху на них . И нужен он только для того чтобы ствол меньше изнашивался.
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"Из меди" тільки гільза, а куля не з міді.
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гильзы давно из меди не делают. Из обычной жести с лаковым покрытием, по типу консервных банок. Ихиз желтого металла прекратили выпускать еще при совке.
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Гы-гы...ты еще и про ведущие пояски на снарядах вспомни)))) Когда наш дарагой и гарячо любимый леонид ильич сказал "экономика должна быть экономной" ведущие пояски из медных заменили на керрамический сплав....ииии износ снаряда ствола увеличился в разы...))) умное решение...меньше стрелять)))) А в Украине воообще прекратили стрелять((( Теперь пожираем говно((((
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Наверное она стоит миллион зеленных? И всю коммуналку в Днепре погасит.
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Клізьму Есмарха, три відра!
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Я, братчику, спізднився... чи опіздал... бо не бачив, що там пацієнт перед смертю белькотав... на ньому вже хрест!
- Больной перед смертью потел? - питав запіздалий дохтур челядь жмура.
- Потел, дохтур, ой как потел, сердешный... - відповідали чадодомці домочадці.
- Очень хорошо! - резюмував, як амінь, екЗЕкутор...

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Та він не пітнів - він пердів.
Один раз, але так смердюче, що хоч святих в протигазах винось
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Что житель мухосранска, колбасит тебя от того, что рейтинг этого трупака на кацапии высше, нежели у 150 сантиметрового кремлевского опарыша, а "хохлы" его на переправку.
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Статуя членину 2003 года выпуска??? Лучше найдите коммуняцкую вошь, которая в 2003 году на 13 тый год Украинской госуданственности вбухала кучу бабла в бронзу, оснастку и отливку этого урода и привселюдно - минимум кастрируйте!
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