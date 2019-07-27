 Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн. Местонахождение имущества: Днепропетровская обл., г. Желтые Воды", - говорится в описании лота
Государственная исполнительная служба продает имущество коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета", поскольку КП имеет долги по зарплате более 97 тыс. грн.
Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс. грн. Торги назначены на 8 августа, уже подано 10 заявок от потенциальных участников аукциона.
Тобто виробили його через 12 років після розпаду срср. Кому ж він тоді так потрібен був?
Це за рік до Помаранчевої революції.
🤗
😁
- Больной перед смертью потел? - питав запіздалий дохтур челядь жмура.
- Потел, дохтур, ой как потел, сердешный... - відповідали
чадодомцідомочадці.
- Очень хорошо! - резюмував, як амінь, екЗЕкутор...
Один раз, але так смердюче, що хоч святих в протигазах винось