 Суд отказался арестовывать технику "черных" лесорубов, задержанных полицией на Харьковщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.
Исполняя распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о противодействии незаконной вырубке лесов 25 и 26 июля силовики в Харьковской области провели масштабную операцию против "черных" лесорубов. В Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах Харьковской области задержали 6 грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров древесины дуба. Документы на срубленный лес у подозреваемых отсутствовали.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
26 июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленную древесину.
В полиции заверили, что продолжат работу по противодействию незаконным вырубкам леса, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле руководства МВД и Национальной полиции Украины.
Что значит отказались выполнять закон, на страже которого должны быть???
По любому должна быть серьезная проверка на коррупционную составляющую.
Два тижні тому в смт Любар було затримано 2 вантажних автомобілі з думом, до обіду автомобілів біля відділення поліції вже не було.
Ось вам рехворма поліції.
вы увидите массив, в котором масса полностью вырубленных участков В ГЛУБИНЕ леса
директор ГОСУДАРСТВЕННОГО лесхоза создал полтора десятка ЧАСТНЫХ лесопилок, которые годами режут 300-летние дубы на паркет и продают полуфабрикат в ЕС
его вызывал Зеленский в Харьков для разговора неделю назад
и что?
да ничего
ну-ну