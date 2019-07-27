 Суд отказался арестовывать технику "черных" лесорубов, задержанных полицией на Харьковщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Исполняя распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о противодействии незаконной вырубке лесов 25 и 26 июля силовики в Харьковской области провели масштабную операцию против "черных" лесорубов. В Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах Харьковской области задержали 6 грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров древесины дуба. Документы на срубленный лес у подозреваемых отсутствовали.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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26 июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленную древесину.

В полиции заверили, что продолжат работу по противодействию незаконным вырубкам леса, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле руководства МВД и Национальной полиции Украины.

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