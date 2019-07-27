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Все про:лес (414) Нацполиция (9795) суд (22366) Харьковщина (1348)

 Суд отказался арестовывать технику "черных" лесорубов, задержанных полицией на Харьковщине

Районный суд в Золочеве отказался накладывать арест на имущество, конфискованное правоохранителями во время рейда на территории трех районов в Харьковской области, где незаконно вывозили срубленные деревья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Исполняя распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о противодействии незаконной вырубке лесов 25 и 26 июля силовики в Харьковской области провели масштабную операцию против "черных" лесорубов. В Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах Харьковской области задержали 6 грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров древесины дуба. Документы на срубленный лес у подозреваемых отсутствовали.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Смотрите: "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленную древесину.

В полиции заверили, что продолжат работу по противодействию незаконным вырубкам леса, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле руководства МВД и Национальной полиции Украины.

Читайте также: Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины

Источник: https://censor.net.ua/n3139973
 
 
 Топ комментарии
 
Прикинь? Реформу судов проводил все ещё Порошенко
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Вот интересно, сколько еще времени зелебобики будут на "папередников" пенять ? )))
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На Майдане, что на первом, что на втором, украинцы требовали "Бандитам тюрьмы", а не навязанные европейские суды, которые содействуют бандитизму в Украине.
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А все тому,що наш суд- самий гуманний суд в світі. Суддя вовк не дасть збрехати...
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вот так то и зеленского не боятся лесорубы *****...а дрожал сидел в киеве начальник сысы... судьи то чьи будут алё? в торжественной обстановке назначенные ПЕТРОМ ОЛЕКСЕЕВИЧЕМ в РАДЕ ПОЖИЗНЕННО ГЫГЫ... ничего... ЗЕ добирётся до всех...
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А треба глянути чиї, деяких ще Кучма пожиттєво назначав...
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ито верно... они сидят там десятилетиями животные...все корупционеры и к гадалке не ходи... не дети ведь мы те кто в годах и в курсе новостей и событий в стране и мире...всё на моём веку произошло.... время летит....а помню как ахметовы и все остальные с нуля начинали. 90 лихие. рекет и малиновые пиджачки....хахаха новые русские так сказать тогда.... а сегодня такие все важные. миллионеры. и миллиардеры....
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Считай подписали себе увольнение.
Что значит отказались выполнять закон, на страже которого должны быть???
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А может на довольствии этот суд у лесорубов.
По любому должна быть серьезная проверка на коррупционную составляющую.
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тут нужно смотреть.. на счёт кого идут средства от вырубки.. Кто то из высших чинов
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В любой момент может появиться "Ворошиловский стрелок" и начать вершить правосудие. Хороший кстати фильм, поучительный для тех, кто считает, что все и вся можно купить.
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Ой. здивували.
Два тижні тому в смт Любар було затримано 2 вантажних автомобілі з думом, до обіду автомобілів біля відділення поліції вже не було.
Ось вам рехворма поліції.
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найдите в гугле Гуты Харьковской области, переключите на спутниковый снимок и посмотрите на лес южнее посёлка
вы увидите массив, в котором масса полностью вырубленных участков В ГЛУБИНЕ леса
директор ГОСУДАРСТВЕННОГО лесхоза создал полтора десятка ЧАСТНЫХ лесопилок, которые годами режут 300-летние дубы на паркет и продают полуфабрикат в ЕС
его вызывал Зеленский в Харьков для разговора неделю назад
и что?
да ничего
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а что нужно делать с 300летними дубами? ждать когда они сами рухнут?))))
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отвык отличать государственное от частного?
ну-ну
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КАК?Да не может такого быть!Зеленский ведь издал указ!!!Это вам не хухры-мухры!Не послушаются - он издаст приказ,не послушаются - он издаст наказ,потом издаст референдум,потом издаст какой то звук.Вот так и жить будем.
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Вовік! Ось тобі нагода показати, що ти за справедливий суд! Сміливо вимагай відставки цих суддів, як корумпованих. Тебе підтримує вся Україна!
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А теперь , берём это на контроль и смотрим шо сделает Вова . Будет ли этот суд работать и дальше , или нет . Суд відмовився заарештовувати техніку "чорних" лісорубів, затриманих поліцією на Харківщині - Цензор.НЕТ 3094 . Даю 99,9% что будет .

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Может этих продажных тварюк судей самих незаконно вырубить?!...)))
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техника была взята в аренду , пришел хозяин техники и сказал что он честный человек , показал документы на технику и забрал ее. классический случай. а может уже приперли документы на лес и все))) черные лесорубы всегда идут в связке с лесниками или ментами, по другому никак. я очень хорошо знаю эту тему. лесники с ментами что то не поделили
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