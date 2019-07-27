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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявляет, что опубликованная НАБУ прослушка судей ОАСК - подделка.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работу суда никто не блокировал", - в ГПУ опровергли обвинения ОАСК

Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, непрофессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - написал Вовк.

По его мнению, публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.

"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

Также читайте: Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ

Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле. На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3139970
 
 
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Той самий Вовк ?...А-а...все ясно. Чистий, як сльоза немовляти.
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публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти.

Ты глянь и єтому Порошенко в штаны наложил "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей - Цензор.НЕТ 2735


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Той самий Вовк ?...А-а...все ясно. Чистий, як сльоза немовляти.
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Всё сфальсифицировано. Я свидетель: он в это время сидел и вслух Тору читал. Так и было, его мамой клянусь!
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так впаяйте ему 10 лет строгого режима за ложь, чтоб другим не повадно было...
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Ага. Так все и поверили продажной ряженой мрази и "не верят не едином слову",что он продажная ряженая мразь.
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я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан" Источник: https://censor.net.ua/n3139970
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Всех судей даже без доказательств выгнать, это мафия, которая для Украины хуже Мордора.
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Тобто тобі не подобається Зеленський?
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овцы....,никому не верьте...верьте только волкам...
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Верно, точно можно быть уверенным, что волк не обманет.
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"Кошелёк,кошелёк.Какой кошелёк?"
"Ты мне дело ни шей,начальник."
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.. потом расскажет что у него жена, дети, мама болеет...
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Готовь одеяло в клеточку, потом разберемся.
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покажите его хатинку и машинку и всё станет понятно
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Людина, котра займає високу посаду в суді і виправдовується з допомого матюків як школяр, вселяє довіру!
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Порох с такими судьями не справился. Интересно новый народный през. справиться? Хороший будет тест.
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А теста з тим, що відпустили російських моряків було не досить?
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сажать, сажать и ещё раз сажать, даже и расследовать не надо достаточно посмотреть на чём ездит какая квартира вернее особнячок и т. д. и на нары, только так эту погань можно убрать иначе они всех купят и перекупят
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Так до тебя доберутся и до твоей семьи. 37-39 года уже были. Соскучился?
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Это чучело судья говорит = Всё ложь ,враньё и даже экспертиза не нужна "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей - Цензор.НЕТ 1751 А может всё таки нужна?
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если два солидных ведомства не могут между собой разобраться, что говорить о пересичных гражданах?
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гнать этого волка нужно!давно уже.рыговскую падаль.и портнова нужно отловить!
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"Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей - Цензор.НЕТ 6908

Це - Микола Стефанчук. Переможець від «Слуги народу» по мажоритарці на окрузі №187. А його брат Руслан Стефанчук - №2 у виборчому списку партії. Таким чином, тепер обоє братів тепер стануть народними депутатами України.

"Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей - Цензор.НЕТ 3137
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Конечно есть. Через лет 5 узнаете, перед выборами. Охренеете.
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Цікаво, що вони їдять? Чи такі пики в них від переживань за людей, країну?
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Не цікаво що вони їдять, а цікаво кого вони з'їли😔
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Весьма точно описывает эту ситуацию
"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 9973
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лицо и телосложение это все претензии рошеновской лаптефабрики ?? ну тогда все ок )
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попробуй таких прокорми.Бедная страна "Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 2442
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Чего-то верю каждому слову.
Ментовско-прокурорско-судебная мафия - самая страшная. Ненавижу тварей
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да конечно, ублюдок с зарплатой под 200 тысяч ....
вешать таких нужно, на уличных столбах...
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уйобок.
вже забув як з грановським в кафешці зловили?
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Троха спадет волна, вовк примет еще пару решений в пользу игорь валерича и будет еще главой Верховного Суда, - не пропадет)
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Ничёссе! Вовк думает что это постановка. Радиоспектакль с участием пародистов. Ну, у Розенблата получилось свинтить при Порро в подобной ситуации. Надеюсь, что следователи в нынешние времена будут более пристрастны к Вовку.
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. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - написал Вовк. Источник: https://censor.net.ua/n3139970

Такие вот и суды - экспертиза не нужна, нам это не нравится
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