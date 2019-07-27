 "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время.
Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, непрофессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - написал Вовк.
По его мнению, публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.
"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.
Напомним, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.
Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле. На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.
публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти.
Ты глянь и єтому Порошенко в штаны наложил
"Ты мне дело ни шей,начальник."
ну да...ну да!
Це - Микола Стефанчук. Переможець від «Слуги народу» по мажоритарці на окрузі №187. А його брат Руслан Стефанчук - №2 у виборчому списку партії. Таким чином, тепер обоє братів тепер стануть народними депутатами України.
Ментовско-прокурорско-судебная мафия - самая страшная. Ненавижу тварей
вешать таких нужно, на уличных столбах...
вже забув як з грановським в кафешці зловили?
Такие вот и суды - экспертиза не нужна, нам это не нравится