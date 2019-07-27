 В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Мероприятие не было согласовано московскими властями. Протестующие собрались у здания мэрии, после чего рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города. Силовики стали задерживать протестующих.







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По данным правозащитников, в ходе мероприятия уже задержали 520 человек.





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Протестующие скандировали: "Собянина в отставку!" и "Путин – вор!".

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