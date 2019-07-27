 В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Мероприятие не было согласовано московскими властями. Протестующие собрались у здания мэрии, после чего рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города. Силовики стали задерживать протестующих.
По данным правозащитников, в ходе мероприятия уже задержали 520 человек.
Протестующие скандировали: "Собянина в отставку!" и "Путин – вор!".
экстримизм могут пришить
плохие - в плоыхих
и ты, малорос, вместе с ними
народ за дружбу между народами,
что и показал на двух последних выборах.
😁
А что он у тебя лично украл? (с)
Пожалел.
Ну да эти ж безоружные девочки мальчики и пенсионеры - опасны и матеры
Либерализм кацапов заканчивается на вопросе
- Чей Крим?
Кто будет?
- украинци?
Малорос! А ты знаешь что думают украинцы о московитах?
Может ты сперва их спросишь прежде чем заявлять от их имени
7. Напомню, что в рахе полный переход к подконтрольности всех сми начался не с захвата нтв и прочих каналов, а после того, как все остальные сми занялись самоцензурой. Вот тогда узурпация и произошла. Похоже упячку и прочие гнойные сми такой вариант устраивает.
Тем ближе одсвобождение оккупирлванных территорий
Тем меньше погибнет украинских воинов