EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За рубежом
  1388  63
Все про:задержание (5450) Москва (2632) протест (4474) Россия (73459)

 В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек. ФОТОрепортаж

В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму. Полиция и Росгвардия задержали уже более 500 протестующих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 01

Мероприятие не было согласовано московскими властями. Протестующие собрались у здания мэрии, после чего рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города. Силовики стали задерживать протестующих.

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 02

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 04
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 05
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 06

По данным правозащитников, в ходе мероприятия уже задержали 520 человек.

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 07
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 08

Смотрите: "Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 09
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 10
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 11

Протестующие скандировали: "Собянина в отставку!" и "Путин – вор!".

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 12

Читайте также: Дела крымских татар, задержанных возле Верховного суда России, рассмотрят 29 июля в Москве

В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек 13

Источник: https://censor.net.ua/n3139968
 
 
 Топ комментарии
 
РФ вернули в ПАСЕ. Ну что Запад получи смачный плевок в свою аристократично, холеную физиономию, и утрись по тихому. Потому что на большее вы все равно неспособны.. Ну разве опять объявить о своей "озабоченности" ( Кстати перед этим в Питере убили известную правозащитницу.., 8 ножевых..)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
путин очевидный либераст,почему не расстреляли бунтарей,терпила либеральная
 показать весь комментарий
 
В костюмах ******** это ОМОН или росгвардия ?
 показать весь комментарий
 
*******?вот ты кацапский бот и проговорился
 показать весь комментарий
 
раБсея - зона, ботокс - пахан, народ - терпилы опущенные
 показать весь комментарий
 
 
РФ вернули в ПАСЕ. Ну что Запад получи смачный плевок в свою аристократично, холеную физиономию, и утрись по тихому. Потому что на большее вы все равно неспособны.. Ну разве опять объявить о своей "озабоченности" ( Кстати перед этим в Питере убили известную правозащитницу.., 8 ножевых..)
 показать весь комментарий
 
 
низзя так писать.

экстримизм могут пришить
 показать весь комментарий
 
 
МИД Порошенко плохо работал,решение было принято именно при Порошенко,может ещё и заплатили
 показать весь комментарий
 
Чё ты такое кровожадное, ватоголовое? Психические проблемы?
 показать весь комментарий
 
"хорошие" кацапы - в хороших гпробах
плохие - в плоыхих
и ты, малорос, вместе с ними
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек - Цензор.НЕТ 3433
 показать весь комментарий
 
 
не обольщайся.

народ за дружбу между народами,

что и показал на двух последних выборах.
 показать весь комментарий
 
 
не выборах народ сказал лишь "пшел вот!" ахенту Лолите и корешу мертвечука.
 показать весь комментарий
 
Наше ближайшее будущее. Мусорня аваковская уже копытами бьёт от нетерпения.
 показать весь комментарий
 
 
ничего этого не будет. У Украины есть ее АРМИЯ и ветераны АТО. Армейцы и Бандюгана не поддержали, а уж этого хача и подавно
 показать весь комментарий
 
последнее фото шикарно. Трудные будни блогера.
 показать весь комментарий
 
Там наверное уже своя труппа актеров сформировалась для постоянных покатушек на автозаках!
 показать весь комментарий
 
Протестующие скандировали: "Собянина в отставку!" и "Путин - вор! Источник: https://censor.net.ua/n3139968

😁
А что он у тебя лично украл? (с)
 показать весь комментарий
 
Охренеть там ментов на первом фото
Ну да эти ж безоружные девочки мальчики и пенсионеры - опасны и матеры
 показать весь комментарий
 
 
На первый взгляд мальчики и девочки,а на самом деле матёрые боевики США ,прошедшие военную подготовку в лагерях Польши и Украины
 показать весь комментарий
 
А у нас за сегодня один раненый. И он нам гораздо важнее тысяч повязаных мусорьем расиянцев. Сенцов стОит жизней миллионов такого дерьма, как вы, расиянцы.
 показать весь комментарий
 
 
Терпилы. В Киеве бы против произвола полиции уже бы миллион людей вышел. А в Мацкве с 15 лямов населения вышло полторы калеки. Холопы они и есть холопы

 показать весь комментарий
 
 
так в Киеве есть людина, а на мацкве кроме туристов, как там одного человека найти, если одни скрепные рабы
 показать весь комментарий
 
Зато, когда украинцев убивать, как в 2014, ети холопьі кинулись без всяких принуждений...
 показать весь комментарий
 
Чем больше сдохнет оккупантов, тем лучше
Либерализм кацапов заканчивается на вопросе
- Чей Крим?
 показать весь комментарий
 
 
сомневаюсь в правдивости информации, от куда на мацкве 500 человек, неужели туристов задержали.
 показать весь комментарий
 
 
Вода камень точит. Будем надеяться, что мокшам таки удастся раскачать режим *****.
 показать весь комментарий
 
"Будем надеяться"
Кто будет?
- украинци?
Малорос! А ты знаешь что думают украинцы о московитах?
Может ты сперва их спросишь прежде чем заявлять от их имени
 показать весь комментарий
 
Это ждёт и вас зебилы . Демократию вы своими руками закидали камни 21 апреля !
 показать весь комментарий
 
Пётр Лексеич, ты? Сразу не признал, звиняюсь....
 показать весь комментарий
 
 
Ты опять от санитаров убежал огородами?
 показать весь комментарий
 
 
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Уинстон Черчилль ( как в воду глядел, и к гадалке не ходи,)
 показать весь комментарий
 
 
А, я с теми, кто не побоялся и вышел на улицы. Они сражаются за те ценности, которые мне тоже близки: свобода слова, справедливость и т д. И я не уверен, что все те, кто сидит сейчас тут в, чате, защищая у себя дома подобные ценности, не побоялся выйти вот так на улицу. С риском быть поссаженным на 15 суток или быть избитым полицией...
 показать весь комментарий
 
 
--тоді чому у нас вже 2 революціїї було,? а в расее тільки "болотна"і то нічого не зробила і не поміняла владу?...скільки в Україні помінялось президентів і скільки в ресее?
 показать весь комментарий
 
Сначала возмущало, потом удивляло, теперь безразлично.
 показать весь комментарий
 
 
Это будет и с вами зебилам . Дело времени
 показать весь комментарий
 
Ваня, смени методичку, выборы закончились.
 показать весь комментарий
 
Дави их, ***!!! К стати, а где селфи терпил из автозаков?
 показать весь комментарий
 
 
Homer‏ @ItechVK 21 мин.21 минуту назад

7. Напомню, что в рахе полный переход к подконтрольности всех сми начался не с захвата нтв и прочих каналов, а после того, как все остальные сми занялись самоцензурой. Вот тогда узурпация и произошла. Похоже упячку и прочие гнойные сми такой вариант устраивает.
 показать весь комментарий
 
Там наверно свою дубину к тупым российским головам и бывший киевский "Беркут" приложил. Тот факт что тупых русских аленей лупит бывший "беркут", за который эти алени лили горючие слезы , не может не радовать
 показать весь комментарий
 
Чем больше одних кацапов уничтожит других, тем лучше для украинцев
Тем ближе одсвобождение оккупирлванных территорий
Тем меньше погибнет украинских воинов
 показать весь комментарий
 
Ці протестувальники,повині сидіти на пляшці. У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб - Цензор.НЕТ 2319
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх