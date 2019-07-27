 На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции в Фейсбук.

"Сегодня, около 12 часов, на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства. Интуиция инспекторов не подвела, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий на РПГ", - говорится в сообщении.

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Мужчина не смог внятно объяснить, откуда у него гранатомет, что он хотел с ним сделать и куда именно везет.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и последующей квалификации действий мужчины.

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