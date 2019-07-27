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 На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция. ФОТО

При осмотре автомобиля на въезде в Киев патрульные обнаружили в багажнике предмет,похожий на ручной противотанковый гранатомет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу патрульной полиции в Фейсбук.

На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция 01

"Сегодня, около 12 часов, на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства. Интуиция инспекторов не подвела, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий на РПГ", - говорится в сообщении.

Смотрите: На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура. ФОТО

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда у него гранатомет, что он хотел с ним сделать и куда именно везет.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и последующей квалификации действий мужчины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139966
 
 
 Топ комментарии
 
Спешил на Крестный ход и менты не пустили.
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дурень, не смог объяснить, что это универсальный, реактивный домкрат, поднимает машину один раз, а опускает уже груду металлолома. На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6854
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а ещё предмет похожий на пару сандалий
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Вполне может быть самопиар аваковцев. НИ фамилии задержанного, ни номера авто, ни номера УД по факту незаконного обращения с оружием. Через неделю никто про эту новость и не вспомнит. А сейчас - моя полиция, меня бережет. Ура Авакову! На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6706
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зе-помощник в Киев ехал - може "люстрацию" проводить, а може и "гражданскую конфискацию". народ он такой - "джерело влади".
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почему в теме свиношныри не тошнят что это проклятые евробляхеры? или тема евроблях уже для них не мыролюбна? и за нее эти самые евробляхеры могут свинят отреформировать потужно?
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что там? у зебилов опять перемога? чем хуже - тем лучше, да, зебилы? На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2928
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На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2741

а в Харькове копам пришлось ловить обезьян: в сеть попало видео погони )))))

https://youtu.be/dfRJcYtGl0Q
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В багажнике также находились Надюха "С" и ее сестра Вера "С". В салоне автомобиля было еще шесть человек.. В общем в авто влезли все 8 граждан проголосовавших за "Жанну д,Арк " из подпольной группы" ОПЗЖ.
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Він же стріляний, таких як гівна на сувеніри навозили за ці роки.
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Стреляный тубус РПГ-22, абсолютно ничего нет незаконного, на военных форумах продается по 250 грн. Вот это новость)))
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Но обосраться мона неплохо, если кто-то такой направит на твою тачку, когда проезжаешь возле "шутника" На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2508
Потом машину в химчистку срочно. И это еще если в столб не въехать)
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