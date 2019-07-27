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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1854) ТРК Украина (17) Шустер (509)

 Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова

Савик Шустер достиг договоренности с телеканалом "Украина" о выходе своей еженедельной программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом Рената Ахметова ТРК "Украина". О подписании контракта будет объявлено сегодня.

Программа Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

Шустер за время карьеры работал на разных украинских телеканалах, однако последние несколько лет журналист не работал в Украине. В сложившейся ситуации он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3139965
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
этот постоянно мигрирующий Фауст, уже продал душу новому черту
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Ну какой бы плохой Шустер не был,но на его шоу все прийти могли,и власть и оппозиция,за это ему Петя лицензию и завернул,то что на телеканале Ахметова,так всё телеканалы в Украине принадлежат или олигархам по куму куйла,выбор не велик
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А этот? И не только душу продал:

Канал NewsOne запускает программу с бывшим замглавы администрации Януковича Портновым:

Прокремлевский телеканал NewsOne запускает новую политическую программу Преступление и наказание с ведущим Андреем Портновым, который занимал пост замглавы Администрации президента во времена режима Януковича.
Соответствующий видеоанонс был опубликован на сервисе YouTube.
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Шо соя, Шустер тебе не нравится а кто твои кумиры ,небось олешко с ревенжуком или толстомордое чмо полтава ? Всё, кончен соевый бал ,закупай ваЗЕлин ботоферма ... Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова - Цензор.НЕТ 6531
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То есть Ахметов уже не олигарх и вор а уважаемый человек и личный друг клована?
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Так Зеля же уже сказал, они теперь партнеры.
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а шарий ахент кремля. Так жопу рвал за Зелёных, что Зелёные вместе с Ткаченко его же и опрокинули
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Это ОТЛИЧНО ,кончилась эра пэти который клялся умереть за свободу слова а сам тварь поганая изгнал Савика из Украины !!!
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Зебил, ты вообще в курсе, что когда наши парни воевали в Афганистане, когда их мучили и отрезали головы в плену, твой Савик был на стороне душманов?
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опять будет деньги клянчить?
телепопрошайка.
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Там интересная история была с прошлым финансированием Шустера .Елена Бакай спонсировала ,это бывшая жена Игоря Бакая .который сбежал из Украины ,агент российского ФСБ .
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Де жа вю= Шустер ,революция ,доллар в три раза ,опять обманули и обокрали.
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Ну вот те на.... привет независимый ты наш шустрик.
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спокуха! Зе сказал, что ахметка не олигарх, а крупный бизнесмен. Теперь можно
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что и требовалось доказать
***** остаётся *****ю
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".....Савик Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом Рената Ахметова..."

Следует ли это понимать, что начинается мочилово "снежного человека" и г+г ???
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А Пеца готов был жизнь отдать за свободу слова,а что бы ее[жизнь) не отдавать он взял и выдворил Шустера.Цинизм Порошенка он таков
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Савик -- зебил? Или сепар? Я просто не в курсе.
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В ролі доброго президента чабана який перемагає на виборах поганого президента вчителя і його прокорумповану команду зніматься буде? Контракт вже готовий?
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ой какой хороший канал...то президентша (экс) аэробику ведет и детей своих притащила...
то "луч света в темном царстве" )))) вещать будет
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Редкое гавно этот Савик . Шкода , шо украинский телезритель снова раззинув рот будет внимать словам этого мудака .
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И как так Шустер угодил на канал лучшего друга и партнера Парашенка?
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Было б неплохо , шоб СБУ объявили его представляющим угрозу для Украины и выкинули из страны нахрен .
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