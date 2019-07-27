 Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом Рената Ахметова ТРК "Украина". О подписании контракта будет объявлено сегодня.

Программа Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

Шустер за время карьеры работал на разных украинских телеканалах, однако последние несколько лет журналист не работал в Украине. В сложившейся ситуации он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко.