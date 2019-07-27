 Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известный журналист и телеведущий Савик Шустер достиг договоренности о выходе своей телепрограммы с каналом Рената Ахметова ТРК "Украина". О подписании контракта будет объявлено сегодня.
Программа Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером.
Шустер за время карьеры работал на разных украинских телеканалах, однако последние несколько лет журналист не работал в Украине. В сложившейся ситуации он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко.
Канал NewsOne запускает программу с бывшим замглавы администрации Януковича Портновым:
Прокремлевский телеканал NewsOne запускает новую политическую программу Преступление и наказание с ведущим Андреем Портновым, который занимал пост замглавы Администрации президента во времена режима Януковича.
Соответствующий видеоанонс был опубликован на сервисе YouTube.
телепопрошайка.
***** остаётся *****ю
Следует ли это понимать, что начинается мочилово "снежного человека" и г+г ???
то "луч света в темном царстве" )))) вещать будет