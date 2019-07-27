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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2310) патрульная полиция (1295) КОРД (125) Глуховеря (1)

 Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить главу Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю после обнародования информации об использовании спецподразделения КОРД против патрульных, остановивших его автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ.

Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись.

Смотрите: "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский.

Президент также предупредил всех чиновников, что "времена безнаказанности и особого к вам отношение, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины", навсегда прошли.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине 01
Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине 02

Также читайте: ГБР открыло производство по задержанию КОРДом патрульных на Днепропетровщине. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/n3139964
 
   
 Топ комментарии
 
... а на избиение бойца АТО он не отреагировал, лицемерное носатое существо.
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Что там с делом, когда охранники ЗЕ устроили дтп с автобусом перевозившим детей ? Уже замяли или как ?
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При 🐷 такогонебыло!!!
пороХОБОТЫ - скорбим!!
🤣🤣🤣
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При пете прямо с заседания кабмина какого-то выволокли.. И чем закончилось?
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Начальник ГСЧС Бочковский (это его прямо в Кабмине арестовали) восстановлен судом с Б-О-О-ОЛЬШОЙ компенсацией
Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3072
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А Порося цього покидька мусарського прикривав,як і вбивцю Українських Добровольців Голубана.
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Ну шо , посмотрим як воно буде и за шо мы голосовали . Лично я голосовал за террор для чиновников .
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Жоден терор не зупинився на чиновниках, чому ви всі нездатні до навчання.
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хоспади , ты это Китаю расскажи . И не забудь проверить их экономический статус . Тормоз .
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Неповносправний, Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3537 00-Куприк- і що в Китаї немає корупції? Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 342
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Слепой террор до добра не приводит. НО, как показывает практика, бывает достаточно уничтожить главное зло. Прибили бы Бандюковича в 14 году и уже все было по другому. Опыт Румынии подтверждает
Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5969
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Ещё Зе очень сильно хочет убрать Кличка, что бы на его место поставить своего ****** с 1+1.
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Учитывая шестибалльное шатание кресел под Аваковым и Князевым, последние этого Глуховерю перед увольнением могут ещё и отмудохать.
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Они все друг с другом мазаные. Убийства фермеров с рейдерством кто на Днепропетровщине крышует? Они самые. Связаны и между собой, и с криминалитетом, знаю по Харьковщине.
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Ну и ничего. Скажут, мол, ты понимаешь, время такое, ничего личного. «Бить будем аккуратно, но сильно».©️
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Представляете ньюс типа Меркель потребовала отставки какого-то копа?
Такое возможно только в бантустанах типа рашки или КНДР)
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сначала представь что спецназ Германии задерживает копов за то, что они выполняют свою работу? представил?
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Должна быть система реагирующая на подобное.
А отет цирк с царскими указами того уволить, єтого наградить, бо так вожжа под хвост попала.Туркмен-баши ..ля.
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Должна быть система, которая не допускает такому случаться.
Вот это Система.
Но для такого будущего мы, кому за 50 должны вымереть физически. А пока живы нас не допускать к поколению от рождения до 10-12 лет на пушечный выстрел со своим сраным воспитанием.
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Минстецьков не поймешь. Когда новость появилась утром - начали орать "где реакция Зеленского". Зеленский отреагировал - опять зрада "чо он туда влезает". Вы бы уже определились чего вам надо, убогие.
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Если президент будет совать свой нос в каждую дыру, то его на на другие дела не хватит - надо выбирать, либо популизм, либо работа президента - другого не дано.
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Там вже давно вибрано. Робота президента це 25%, а популізм це 73%.
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Чтобы достичь результата в реформировании - нужно увольнять всех в - сбу, мвд, гпу - и начинать все с нуля !! .....к. эти конторы реформирования не подлежат !!! Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2088
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Причем начинать нужно с юридического образования. У нас в юрке Ярослава Мудрого Таций полвека сидит, он еще ГКЧП телеграммой приветствовал, бандюган-коррупционер и подонок, там в юракадемии мрак - сплошные мажоры-прокурорские детки. Надо всех гнать на ***.
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та да, вася как после смерти Маслова уселся, так с совка и сидит. Я в шоке, если честно.
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В Одессе Кивалов печатает судей,там же и Порох получил кандидата юридических наук. Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 9401
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І падло Махніцький який перший зрадив Майдан і відкинув Свободу назавжди на останнє місце
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главное не отанавливаться на достигнутом..таких глуховерей - легионы..
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Зеля почує кожного. Піару багато .на інше ні часу, ні сил не вистачить, але нарід у захваті.
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Велосипедистке, которую выгоняют из сборной Украины, предлагают гражданство другой страны.

Почему ЗЕ ещё не уволил президента национальной федерации велоспорта???
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Ведущая украинская велогонщица Анна Соловей, в июне ставшая чемпионкой Европейских игр в Минске, а затем оказавшаяся на грани прекращения карьеры в сборной Украины из-за конфликта с президентом национальной федерации велоспорта, призналась, что ее приглашают выступать под флагом другой страны.
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Ваша песенка спета , можешь бухтеть шо угодно Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 6611
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Выборы прошли . Ты в жопе со своим хозяином .
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Каким хозяином, Вася что ты мне здесь пердишь.
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Её выбор:
"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии, - рассказала Анна Соловей. - Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".

"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем", - заключила Анна Соловей.


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А вот на убийство 3х фермеров на днепрянщине и захват их земли ну никак не отреагировал.Позор команде Зеленского!!!
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почему не отреагировал хороший сигнал глуховерям и всем остальным.
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Ну против, ПОРОХОБОТИКИ. Надо премию дать ИДИОТУ, что нарушает закон. Надо, как Порошенко, только звездеть. Ну порода такая, ПОРОХОБОТИКИ.
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Зеленський робить те що подобається плебсу, робить по пацанські, за що йому такі самі аплодують. Але його обрали президентом, він просто не в змозі реагувати на всі такі випадки особисто.
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Петя и такого не делал, за то Украину обворовывал целеустремленно.
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Петі вже нема, забудьте, але й нового президента нема, є хлопчик, який керує через смартфон.
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Так я і кажу, якщо Зеля буде мафію після перегляду ютубу ганяти, то стільки не живуть.
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Петя будет икаться до тех пор, пока всех уродов, которые были при его правлении, на мусорку не отправят.
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Термін якись є, скільки ще в минулому будете жити?
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Кто тогда будет бабло заносить Авакяну?
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ну прям бацька лукашенка. Царь - надьожа. Шоу маст гоу он безперервно, інакше Вовині лашари почнуть про щось здогадуватись..
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можеш скільки завгодно перти на лукашенка але в Білорусі як було 10 млн людей так і залишилось а у нас?
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ну сейчас начнется.... В отпуск по состоянию здоровья родственников, командировки, просто отпуск и наконец койка в больничке, естественно не в Украине)))) Нельзя так с нашими чиновниками, сначала нужно арестовать, а потом уже объявлять! А то получается - генерал, приготовьтесь, за вами идут)))
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Таких генералів, як дніпровський Глуховеря по всій країні вистачає. Нахабність просто вражає. Таких треба саджати разом з Аваковим. За таку реформу за ґратами йому саме місце.
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Я не розумію : барига вже майже політичний труп і скоро ,сподіваюсь, в'язень, а порохоботи ніяк не зупиняться. Оце Пеця маховик розкрутив))
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ЗЕ отреагировал как нормальный человек.
ОСОБЕННО Я ПОТРЯСЕНА ПРВЕЛЕНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО, который старался культурно обьяснить этому хаму начальнику полиции области ПРО ПРАВИЛА ПОВЕЛЕНИЯ В ЦИВИЛЛИЗОВАННОМ МИРЕ.
Сто баллов тебе , полицейский.
Именно такие ребята гибли на майдане и на фронте. Вы- гордость украинской нации
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Прямо с пляжа и потребовал. Вот она "краина в смартфоне"
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Зе неправильно сделал, что высказал свою позицию по такому событию, потому что был на пляже. Идиот.
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Володя , гони порошенковских гнид со всех занимаемых должностей.
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Закінчаться (попередніки),побачим як вова-грозний буде піаритись.
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В кого там фейсбук під боком - реакція вже пішла чи Вова в черговий раз пропостив в холосту? Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 6788
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Не ну вот зачем геноцыЦ начинать...у порохоботов и так либидо после выборов с 25 сморщилось до 8%, того гляди совсем рассосется
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Адекватна реакція. Видно, таки буде президентом.
Звичайно, занадто важка ситуація в країні, щоб купатися в славі.
Може в Бога є якісь плани щодо цього президента і, у випадку їх реалізації, це буде фантастика.
Але Бог - Всемогутній.
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Амба тебе , мусор вонючий. Прошли порошенковские времена.
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А тебе більше влаштовують горлопани в вишиванках ,які вміють справно обкрадати армію і державу?
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Вовка !!!!! Не смей!!!! это шестерка авакова. Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2275
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Касаемо этой ситуации ЗЕ принимает правильное решение. А еще с КОРДОМ разобраться надо, кто им отдавал наказ и на каких основаниях, или как и раньше на основании звонка начальника. Если так, то не какой реформы в полиции не произошло вообще. Отсюда оценка Авакову.
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Ось, воно що! А я вже думав якийсь теракт! Як бабахне щось пів години тому!
А це виявляється вибухнули пердаки у порохоботів. Одночасно. Больно, мабуть їм на душі(і ще десь)), кішки шкребуть
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Основнуюмассу тяжких и особо тяжких преступлений,совершают мусора,поэтому никого и не находят,нет у них чести,она продана давно и за дёшево,патрульному рэспект!
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Я так понял глуховери пойдет на повышение Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7441
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