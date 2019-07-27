 Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ.
Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись.
Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский.
Президент также предупредил всех чиновников, что "времена безнаказанности и особого к вам отношение, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины", навсегда прошли.
Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.
Такое возможно только в бантустанах типа рашки или КНДР)
А отет цирк с царскими указами того уволить, єтого наградить, бо так вожжа под хвост попала.Туркмен-баши ..ля.
Вот это Система.
Но для такого будущего мы, кому за 50 должны вымереть физически. А пока живы нас не допускать к поколению от рождения до 10-12 лет на пушечный выстрел со своим сраным воспитанием.
Почему ЗЕ ещё не уволил президента национальной федерации велоспорта???
"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии, - рассказала Анна Соловей. - Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".
"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем", - заключила Анна Соловей.
ОСОБЕННО Я ПОТРЯСЕНА ПРВЕЛЕНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО, который старался культурно обьяснить этому хаму начальнику полиции области ПРО ПРАВИЛА ПОВЕЛЕНИЯ В ЦИВИЛЛИЗОВАННОМ МИРЕ.
Сто баллов тебе , полицейский.
Именно такие ребята гибли на майдане и на фронте. Вы- гордость украинской нации
Звичайно, занадто важка ситуація в країні, щоб купатися в славі.
Може в Бога є якісь плани щодо цього президента і, у випадку їх реалізації, це буде фантастика.
Але Бог - Всемогутній.
А це виявляється вибухнули пердаки у порохоботів. Одночасно. Больно, мабуть їм на душі(і ще десь)), кішки шкребуть