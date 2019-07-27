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 Политика Украины
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Все про:визит (2284) Трамп (2306) Волкер Курт (468)

 Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать"

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого – это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Ред.) посетить Вашингтон", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дата визита Зеленского в США согласовывается и будет сообщена в ближайшее время, - Волкер

Как сообщалось, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3139958
 
   
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Было бы неплохо...
Трампушку показали бы Киев,Днепр и лндр
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Скорее всего, Трамп и Зеленский впервые встретятся в Варшаве, 1 сентября.
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Я думаю, лучше не надо.
Порохоботы могут найти в этом что-то неприличное....
Особенно Чинганчгук со своей буйной фантазией. Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать" - Цензор.НЕТ 1737
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Часто, очень часто я сомневаюсь в ценности человеческого разума. Мечты, вероятно, дают нам больше, чем разум, приносят больше удовлетворения. Эмоциональное наслаждение полнее и длительнее интеллектуального, не говоря уж о том, что за мгновения интеллектуальной радости потом расплачиваешься черной меланхолией. А эмоциональное удовлетворение влечет за собой лишь легкое притупление чувств, которое скоро проходит.
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Не-не. Какая Украина? Не ко времени. Трампу срочно надо с Борисом Аглицким чубами померяться.
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Надо за дорого приобрести брендовый детектор россиян от известного производителя. А как иначе?
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Непорядок, Волкер решает вопросы Украины, а През на пляже.
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как раз наоборот,волкер хоть за порядком присматривает.и не дает буратине устроить в стране театр папы карло
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А что по этому поводу скажет порохосрань?
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а почему бы трампу и не посетить Украину? После этого визита вполне возможно, что и порохохряк и коломойша оба в наручниках уедут в Гуантанамо Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать" - Цензор.НЕТ 7232
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во как, интересно у тебя пердак вспыхнул при упоминании о коломойше или о порохохряке? Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать" - Цензор.НЕТ 5931
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Хочешь сказать из Зе повяжет, ну смишнойти, как наш гарант.
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хочу сказать то, что уже сказал, если тебе смешно, то посмейся, смех здоровье укрепляет, я сам смеюсь и пишу, чтобы другие смеялись
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Шо на коленях стоят или уже лежат, протестуют...
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