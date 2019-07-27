 Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал президент, разместив соответствующее фото.
Я одного голову кал.хоза бывшего спрашивал - ты же комми, а че в правослабный храм ходишь? А он: А может я и при союзе тихонько ходил?
я слегка удивился наглости этого товарища
Приятного разврата, господин Зе-Президент :
Надули учителей 😀😀😀
...
Ні.
Фрік-шоу.
Такое впечатление, что у нас страной управляет регент.
другой Вован...и тоже на воду потянуло...
х..ло начало глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе,
к месту, где затонула советская подлодка Щ-308 времен ВОВ... (победобесие остудить)
эх... нашелся бы человечек...да перерезал бы трубочку-веревочку...)))))