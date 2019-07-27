 Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал президент, разместив соответствующее фото.

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