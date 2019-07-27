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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Богдан (32) Зеленский (2310) пляж (168)

 Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан с неофициальным визитом пребывают в Одессе на одном из местных пляжей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал президент, разместив соответствующее фото.

Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3139957
 
 
 Топ комментарии
 
да зачем тебе охрана, за таким кабаном как богдан спрячешься, ни один снайпер тебя не найдет.
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до нього усе більше п*****си траплялись..
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Какая же зрада зрадная аж сльози течуть у порохоботiв. Ведь во всем мире знают что на его месте должен был быть самый честный и вумный рехворматор 144 рехворм Петя Ясно Солнышко
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Ты помнишь, как звали начальника Петиной администрации? И уж тем более, он никода с ним не фоткался на пляже. У Пети для этого жена была.
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а замість Пороха тепер сцикливе парашинське чмо-наркоман-ухиленець від служби-клоун та ледацюга, який тупо сачкує вже 3 місяці у воюючій країні, фоткається та знімає ролики...замість того, щоб працювати...
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+1 к "уважению" к фейкометам шо высрали про водолазов и бригаду охраны. ДАже Зелю заделло и он со вкусом, умело обосрал оппонентов. Отличная работа, еще бы так же эффективно управлял....)
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так він в тому професіонал, вже років 20 стажу.
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Ну ага, особливо постраждав боксопітек - Кличко Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 6810 і коксопітек Допа(хоча х.з. - просто слово придумав тільки що))
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И что? Сделали одну фотку? Так вон у Путина на всех встречах с народом одни и те же лица. Они и моряки, и комбайнеры.
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Путин был настигнут на лжи, а тут? Я тоже могу сказать шо за нашим как и за карликом(московским) ездит рота быдла в роли статистов, но кто же мне поверит то без док-в?
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Зе - первы президент, кто так на общественном пляже отыхает, да и превый среди высокопосадовцив))) Яслужил на форосе во времена кучмы, ой и закатывали там пьянки депутаты , министры.. особенно Мороз - гульбища устраивал, а охраны просто пипец, вооружены до зубов, гооворезы.. Нас , солдат, стояли по внешнему периметру , с штыкножами (автоматы не давали, наверное боялись , что перестреляем этих гуляк) предупреждали, что бы не заходить за внутренний периметр , ибо могут охранники мороза и подстрелить... Во где бабло налогоплательщика лилось рекой, яхты, выпивка, дачи, девочки.. ну вообще все как полагается в этих кругах... Хотя вот про кучму , что бы гулял с размахом , ничего не могу сказать...
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Так и писали шо еще при совке - самым большим гемором комбата охранников было то шоб несчастные солдаты, обезумев от вида роскоши этих упырей, не устроили тем пострелушки. И главное, теперь эти уроды - суперправославные.
Я одного голову кал.хоза бывшего спрашивал - ты же комми, а че в правослабный храм ходишь? А он: А может я и при союзе тихонько ходил?

я слегка удивился наглости этого товарища
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Ссались они народа... им в западло было в общаке купаться))
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Солдаты гибнут на фронте, а Зе-През тусит в Одессе, то в красных труселях, то с Богданом.
Приятного разврата, господин Зе-Президент :
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А ты вообще на форуме сидишь
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Ну так он не солдат и не главнокомандующий, мурзилка ты))
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А нахера петя столько генералов наплодил? Зе за них работу должен делать? Петекантроп.
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Президент Украины в Крыму отдыхае, .а в столице Украины УПЦ (МП) проводить молебень і ходу ,Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 7297Порядок на місці забезпечує поліція. i ФСБ....А чё им Москвы мало? Территория Московии с её колониями составляет около тридцати территорий как Украина включая Крым..
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А ЗЕ посадит Бойко за воровство денег на вышки? Или побоится?
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Порошенко с Луценко уже все материалы по вышкам продали Бойко,так что садить нужно всю троицу
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Забавно наблюдать как порохосрань даже на пляже в чистом песке зраду откопает
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Смотрящий за Зе Богдан Зелю не отпускает ни на шаг - они наверное и спят вместе !? Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 5885
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Тут питання. Вчора була п'ятниця. Робочий у простого народу день. Який графік роботи у Зеленського і чи не прогулює він роботу?
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А где 4000 уе учителям ?
Надули учителей 😀😀😀
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Все класс в стране войны нет, армия самая сильная, экономический план развития страны написан и воплощен, коррупционеры сидят по тюрьмам ну можно и на пляж
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нормально, - операция "ссы в глаза" продолжается - зебилы в екстази)
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А Зе! чего не в одних труселях и не со стаканом пива?
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а если с другой стороны посмотреть, то сыкливый шоколадный порохосвин, тучей охраны себя окружал и вообще отгораживался от жителей Одессы железным забором. Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 2954
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бурят уже начал закрывать очками свои поросячие глазки.
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Ну да... Буряты это те же монголы. Этот, про которого ты пишешь, явний потомок какого-то Субудая. Или Бурундая.
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Я тоже езжу на машине и плаваю,что же делать,я агент кремля?
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Ездить на машине это одно, а когда тебя возят по Киеву в Тесле на эвакуаторе это совсем другое, не находишь?
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Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе.

...

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Он без Богдана хоть куда-то ходит ?
Такое впечатление, что у нас страной управляет регент.
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я дурак? или за спиной Зе действительно чья-то оторванная нога?????
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"Это нога того,кого надо нога.."(к/ф Берегись автомобиля)
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Сколько в день этот Зе обходится налогоплательщикам с такой организацией. Может его выгнать чтоб не транжирил деньги.
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Ты куда налоги будешь в Украине платить будешь и указывать
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Зашли-сфоткались-вышли-выложили в инет. Дело 5 минут. Зато какой пиар. Президент с народом. А вы говорите-холодная вода дорожает.
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этот человек не дает вашему президенту даже вздохнуть самостоятельно - либо однажды Зеленский скинет его со своей шеи ,либо богдан или как его там, так и будет де факто руководить Зеленским.
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Я так понял, что в руках у Зеленского- ядерный чемоданчик? Иначе- почему он всегда у него в руках?!
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Зеленский поделился фотографией своего отдыха с Богданом на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 4419

другой Вован...и тоже на воду потянуло...
х..ло начало глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе,
к месту, где затонула советская подлодка Щ-308 времен ВОВ... (победобесие остудить)
эх... нашелся бы человечек...да перерезал бы трубочку-веревочку...)))))
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