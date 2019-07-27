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 Политика Украины
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 Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал в понедельник, 29 июля, визит строительной команды в Станицу Луганскую (Луганская обл.) для осмотра объема работ по восстановлению моста.

"Инженеры-строители уже посещали мост. Как я понимаю, в понедельник будет ещё один их визит", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом американский дипломат выразил мнении, что удастся достичь прогресса в восстановлении моста, если Россия сделает шаги поддержки данного проекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко. ФОТО

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе установленных на мосту через р.Северский Донец.

Источник: https://censor.net.ua/n3139956
 
 
 Топ комментарии
 
Вот прямая речь: "Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы"(с). Во, хрень какая!
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Шо-то этот мостик стал привлекать внимание не менее Крымского, три года назад. Я сам не въезжаю- к чему бы это???
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а кому нужнее этот мост?
может пусть он его и строит???
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У зверьков ленеер уже истерика началась. Нахрена такое писать?
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Строителей подвергнуть строгому отбору - кто не быдло , того и близко не подпускать .
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пенсионеры ЛНР возмущены ., уже готовят план как взорвать мост. Укропы ваще озверели , мосты ремонтирують.
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8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений. Источник: https://censor.net.ua/n3139956

Может быть предлог не тут лишний?Смысл искажается: Украина готова восстановить, если начнётся демонтаж?
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В том и дело, что не лишний. На остальных ресурсах- тоже присутствует НЕ. А вот в чем фишка- это надо спросить у Зеленского, наверное.
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Не - это не предлог, а отрицательная частица, грамотей. Но по тексту ты прав.
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Я вообще рузьке язык, как таковой, не учил, хотите верьте, хотите нет Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 962
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Так частица не, в любом языке частица, какой язык не учи.
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Никогда этим вообще не заморачивался, честно, из всей школьной програмы помню только жи-ши как пишутся. Когда дома достаточно большая библиотека, а ты перечитал достаточно большое количество текста (особенно когда ты молодой, и знания усваиваются быстро), то воленс-ноленс начинаешь не просто правописание отдельных слов, но и конструкцию целых фраз, запоминать. Как-то так.
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Вот прямая речь: "Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы"(с). Во, хрень какая!
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Ну, то есть смысл: "мы будем ремонтировать мост, если увидим что вы демонтируете фортификации, мы ждём ваших действий по демонтажу". Я так понимаю, что именно для такх случаев и есть корректоры, редакторы или как их там. Такие, чтобы прочли, при необходимости поправили, и дали тексту дальнейший ход. А сейчас везде сплошь copy-paste Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 6862
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Я понимаю, что такое логика. Но! Пролистал шесть ресурсов, не желтых(!), имею результат: везде это НЕ.
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Ну копипаста же, ёлки-моталки, зачем думать, если есть Ctrl+C и Ctrl+V. Поколение пепси, некст, пепси, айфонов и прочего. Зачем думать, если за тебя Т9 подумает Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 2327
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Честно говоря, подобная ошибочка, тянет на расстрельную статью. Правда, в 1937-1945.
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лучше напишите какая фирма подряд получила, чтобы было понятно, это коломойша уже начала гранты осваивать или еще порохохряк старые договорняки закрывает.
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Ти живеш вчорашнім днем. Це вже квартальний підряд.
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тебе откуда об этом знать? ты представитель американского уряда?
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Думаю, что тут что-то другое... Не в подряде дело...
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Я все никак не пойму,кто такой Волкер,кто его назначил(согласовал) и что он делает в Украине?
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Люди твоєї національності взагалі-то вважаються нетупими. Але всяке буває...
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Бачиш,що то рєпатріант кацапоголовий. Таким нічого не помогає,навіть Зємля Обєтованная.)
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Ответить было не проще?В Израиле я,но по еврейски отвечаешь ты.
Внешнее управление страной?
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если абориген хочет понравится джентльмену он поёт и танцует(с)
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Сроітєлі долбані. А не хочете осмотрєть міст у селі Сівка-Войнилівська через Дністер? Там дірки в старому мості такі,що голову засунеш. Син Яника вкрав гроші і стоять одні сваї. Щоб вас там всіх сєпари в дупу відіграли.Це буде вам предоплата.
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Виборча дільниця №260318 (Сівка-Войнилівська)Чисельність виборців - 358Брали участь у голосуванні - 200Бюлетені, визнані недійсними -3Проголосували:за Володимира Зеленського - 104за Петра Порошенка - 93 Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста, - Волкер - Цензор.НЕТ 919 Ви вже мали відчути покращання
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а кому нужнее этот мост?
может пусть он его и строит???
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Шо-то этот мостик стал привлекать внимание не менее Крымского, три года назад. Я сам не въезжаю- к чему бы это???
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я смотрю Мы избрали преза дыныры а не Украины !!! Кто взорвал мост - тот должен и восстанавливать, что не получилось как с Дебальцевским жд узлом после котла - мы восстанавливали чтобы кацапы могли свободно перевозить вооружение !!! Кста - кацапы и дыныровцы настаивают чтобы мост был с большей грузоподьемностью - чтобы могли по нем проехать танки!!! ...шозанакуй
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