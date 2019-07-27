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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
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Все про:конкурс (794) шельф (83) Гройсман (4832) Пономарев Илья (48)

 Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании с мировым именем для добычи газа на украинском шельфе Черного моря.

Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы объявляли этот конкурс – рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", – написал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шансы на то, что МВФ откажется от требования о рыночных ценах на газ для населения, минимальны, - Гройсман

Напоминаем, 26 июля межведомственная комиссия определила компанию Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева победителем государственного конкурса на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем по площади участке "Дельфин" на Черноморском шельфе.

Заявки на участие в государственном конкурсе подавали четыре компании. Среди них вышеупомянутая Trident Black Sea, а также американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и "Укрнефтебурение", бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Ранее продолжить конкурс на право распределения нефти и газа на участке "Дельфин" на Черноморском шельфе выступил глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан. По его мнению, искусственное уменьшение сроков выглядит как "случайное" и "как нарочно созданный барьер с целью быстрого розыгрыша в избирательный период стратегически важного нефтегазового участка между "своими" и фирмами, преследующими исключительно спекулятивные задачи".

Читайте также: Россия после оккупации Крыма захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, - Госгеонедра

В апреле 2019 года украинское правительство объявило конкурс на заключение соглашения о разделе углеводородов – нефти и газа. Их предлагают найти в Черном море, в пределах участка "Дельфин", и делиться добытым с государством. Продолжительность такого сотрудничества – 50 лет. В конкурсной документации отмечалось, что ресурсная база оценивается в 286 миллионов тонн условного топлива.

Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139955
 
 
 Топ комментарии
 
Нихера не будут, там "порошенко виноват вовсьом" на сто лет вперед.
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Ну я буду надеяться что зебилам никто не будет мешеть, а отвечать будете
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Дурдом !:" Зеленський - на "Лізі сміху", Волкер - на Донбасі" - DW українською.
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Тебе укол и рубашку с длинными рукавами
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ты смотри какая назойливая муха эта гнося, вцепилась лапками в посаду, как зеленая муха в переработанную пищу, уже пора ушастому баклану думать о новой партии труселей на Винницкий рынок, а оно про шельфы ещё рассуждает.
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Раньше Гройсман злочынна Влада мешала?
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Ну я буду надеяться что зебилам никто не будет мешеть, а отвечать будете
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Нихера не будут, там "порошенко виноват вовсьом" на сто лет вперед.
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Ни фига. Через пять лет во всём будет виноваты Зелёнка.
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Зебилы это,те кто целыми днями гавкают на Зеленского,больные люди
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ЗЄЛЄБОБІКІ ЗЄБІЛИ, А МАРОДЕРИ ИЛІТА НАЦИЇ!
У лютому 2019 президент Петро Порошенко задекларував 709,5 млн гривень доходів з 1 січня.

У січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів: 1 січня - 548,7 млн ​​гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», а 8 січня - 1,1 млн гривень відсотків від вкладів у МІБ.

Водночас, оскільки істотні зміни у майновому стані слід задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації могли відноситися як до доходу за 2018 рік, так і за 2019. Залежно від того, до якого звітного року вони відносяться, дохід Порошенко за 2018 рік складе не менше 754 млн гривень, що у 46 разів більше його доходу за 2017 рік, або буде перевищувати 1,3 млрд гривень, що у 80 разів більше задекларованих ним за 2017 рік 16,3 млн гривень доходів.
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Є такий старий анекдот.
Зустрічаються в кабаку двоє русскіх крєстьян. У одного спухла морда, вибиті зуби. Він хвалиться: відал, как мне наш барін по сусалам сйєзділ? Чісто мєдвєдь барін наш, отєц наш радной! Дал мнє давєча по сусалам, но і полтіной одаріл! А ваш барін квьолий какой-то, ні в зуби нє даст, ні батогом нє прікажет випороть. Нікудишній у вас барін!
Так ось, в будь-якому суспільстві існує прошарок осіб, які ЗАВЖДИ будуть мріяти про "сильну руку", про "сільного і боґатово баріна". В Рашці це "86%" населення. В Україні - ледь більше 20%. Є такі і в Польщі, проте тут їх залишилось всього пара процентів...
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Гося ты угаловник местного значения. , на шо ты надеешся ?
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Это ты понял, после того как он Мародера бросил? Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1311
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СОВСЕМ **.....лся такое профессиональному бомжу писать.
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Чего ж местного?
Скоммуниздил деньги на индексацию пенсий, субсидии и ремонт дорог в 2018 году.
Кроме того пропало часть средств за коммуналку при смене расчетных счетов получателя.
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забоятся.....украинский шельф Чёрного моря штука непостоянная
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Спят и видят Exxon как бы зайти в страну где СБУ прессует инвесторов за "екоцид", а проблемы решает барышевский суд...
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Пилять!! А сами, что без рук, без ног, без головы!? Самим нужно разрабатывать, т.к. если кто то другой, то большая часть дохода будет уходить из бюджета!!! Ну почему у руководства бездари??? Вот сюда нужно было напрвлять займы , кредиты, а вы их прожрали, разворовали, или сложили в виртуальный золотой запас!!! ИДИОТЫ!
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Если будут разрабатывать иностранцы,то будут брать долю,а свои возьмут все и ещё цены на ЖКХ повысят
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ну цены получается хоть так хоть так повысят)))))...Эти вещи должны быть государственными, полностью исключить частника!! И вообще согласно конституции - Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
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Богдан Коломойскому хочет отдать права на бурние...как неожиданно)
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... и не говорите, чужому чилавеку (с улицы)
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А ко у отдать тебе?Кацапу тупоголовому?,😀
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Опрос порохомразей1 Расскажите слезливые истории про зубожиння из-за Зеленского в последние 2 месяца - как у вас отняла все нова злочинна влада Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1272
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подожди, не переживай - это только ЗЕбегин
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Чего ты себе такой ник не черепной выбрал,а Ваня Пердюкин тебя чем не устраивает,хочешь быть аностранцэм?🤔
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Вова расчитивать можешь на усе, но ти уже запроденец уже, как политик усьо.
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Шо Грося , не удалось ШЕЛЛУ сунуть прокладку?
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Бумеранг.Шелл участвует в СП2 и точно помнят как Петя требовал санкций для всех участников.Санкции не ввели,но осадочек остался.
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а вышки бойка...не-не? никак не вписываются в радужную картину мечтаний трусельмана???
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помню...а столько денежек на них потратили...а их взяли...и отбуксировали...
тааа...там вообще-то, с самого начала был мутняк...и какие-то писюхи-хозяйки...и т.д.
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Як у Нігерії. Дійсно, розвідка та видобуток газу - це дуже "складні" технології, котрі не під силу слов'янським недолюдкам. Компрадорський холуй перед відставкою хоче максимально нашкодити Україні.
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Это какая-то поросячья чумка косит бывших "можновладцев" ))) Как и Шурика "всё рвётся кого-то спасать" . Всё о Родине думают ... твари ))) Когда их послали "на Юх"))) они решили озаботиться , как надо управлять ))) Скоро вас научат , как отвечать за свою "работу" и "заботу" )))
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Не спеши,есть мертветчук и его команда
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Угу,идея правильная,если её с умом реализовать...Например дать Шеллу право разработки крыского шельфа..... Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа - Цензор.НЕТ 1800
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У геройсманів Нації знов у всьому винні світові лідери...
Тільки цього разу вже не Обама з Оландом, а Шел з Ексоном.
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С Украиной никто не хочет связываться из за коррупции,беспреддела чиновников и безнаказанности,волокиты и безразличия
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Цензор, навіщо змінили шрифти. Чи той хто контролює Форум погано бачить нікнейми, йому не потрібен текст, а важливо лише хто пише?
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