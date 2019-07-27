 Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа

Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда мы объявляли этот конкурс – рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", – написал Гройсман.
Премьер-министр отметил, что для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму.
Напоминаем, 26 июля межведомственная комиссия определила компанию Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева победителем государственного конкурса на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем по площади участке "Дельфин" на Черноморском шельфе.
Заявки на участие в государственном конкурсе подавали четыре компании. Среди них вышеупомянутая Trident Black Sea, а также американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и "Укрнефтебурение", бенефициаром которой является Игорь Коломойский.
Ранее продолжить конкурс на право распределения нефти и газа на участке "Дельфин" на Черноморском шельфе выступил глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан. По его мнению, искусственное уменьшение сроков выглядит как "случайное" и "как нарочно созданный барьер с целью быстрого розыгрыша в избирательный период стратегически важного нефтегазового участка между "своими" и фирмами, преследующими исключительно спекулятивные задачи".
В апреле 2019 года украинское правительство объявило конкурс на заключение соглашения о разделе углеводородов – нефти и газа. Их предлагают найти в Черном море, в пределах участка "Дельфин", и делиться добытым с государством. Продолжительность такого сотрудничества – 50 лет. В конкурсной документации отмечалось, что ресурсная база оценивается в 286 миллионов тонн условного топлива.
У лютому 2019 президент Петро Порошенко задекларував 709,5 млн гривень доходів з 1 січня.
У січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів: 1 січня - 548,7 млн гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», а 8 січня - 1,1 млн гривень відсотків від вкладів у МІБ.
Водночас, оскільки істотні зміни у майновому стані слід задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації могли відноситися як до доходу за 2018 рік, так і за 2019. Залежно від того, до якого звітного року вони відносяться, дохід Порошенко за 2018 рік складе не менше 754 млн гривень, що у 46 разів більше його доходу за 2017 рік, або буде перевищувати 1,3 млрд гривень, що у 80 разів більше задекларованих ним за 2017 рік 16,3 млн гривень доходів.
Зустрічаються в кабаку двоє русскіх крєстьян. У одного спухла морда, вибиті зуби. Він хвалиться: відал, как мне наш барін по сусалам сйєзділ? Чісто мєдвєдь барін наш, отєц наш радной! Дал мнє давєча по сусалам, но і полтіной одаріл! А ваш барін квьолий какой-то, ні в зуби нє даст, ні батогом нє прікажет випороть. Нікудишній у вас барін!
Так ось, в будь-якому суспільстві існує прошарок осіб, які ЗАВЖДИ будуть мріяти про "сильну руку", про "сільного і боґатово баріна". В Рашці це "86%" населення. В Україні - ледь більше 20%. Є такі і в Польщі, проте тут їх залишилось всього пара процентів...
Скоммуниздил деньги на индексацию пенсий, субсидии и ремонт дорог в 2018 году.
Кроме того пропало часть средств за коммуналку при смене расчетных счетов получателя.
тааа...там вообще-то, с самого начала был мутняк...и какие-то писюхи-хозяйки...и т.д.
🤗
Тільки цього разу вже не Обама з Оландом, а Шел з Ексоном.