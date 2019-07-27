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 Политика Украины
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 Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер

Спецпредставитель США отмечает, что нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Об этом Волкер сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он заявил, что, согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.

При этом Волкер напомнил, что еще в 2017 году администрация Трампа сняла запрет ограничения на поставки оборонительного вооружения Украины, которой придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы.

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"Сейчас больше нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения", - заявил Волкер.

Также он сказал, что сейчас сотрудничество с Украиной в этом вопросе происходит на аналогичной основе, как и с другими близкими партнерами США.

"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, которое Украина хочет купить", - добавил Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что в этом году Украина внесла изменения в собственное законодательство, которые теперь позволяют закупку иностранного военного оборудования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер

"И следующие шаги в этом процессе - это прямое обсуждение между американским и украинским правительствами, между Пентагоном и Министерством обороны Украины о том, какие у Украины есть потребности, и какие в Соединенных Штатах есть соответствующие системы, чтобы удовлетворить эти потребности, и чтобы Украина имела возможность приобрести их", - добавил Волкер.

В то же время, по его словам, этот вопрос находится "на нормальной траектории для таких процессов - оцениваются потребности, оценивается, что можно предложить".

Источник: https://censor.net.ua/n3139953
 
   
 Топ комментарии
 
Вот ты себя и раскрыл гнида парашенская , в ,,незалежной" говорят и пишут только в парашке .
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изучили и поняли что новой власти доверять нельзя

Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 439
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Не бзди .все гуд. Зебил их на росию отправит. Кстати это вброс.
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А старая пользовала ж вовсю джавелины...Помогли Пете усидеть без революции и сделали видимость исполнения части его брехни.
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В Штатах зрозуміли що бєня працює на путєна , тому подалі від спокуси відправили "Джевеліни" полякам . Сам зє нічого не вирішує , боддан і то має більше прав , не кажучи вже про регента з абсолютною владою в Україні .
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Ну , ок . Давай пруф твоего оналитека-иксперда . Я почитаю .
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А это шо значит ? Типо пруфика не будет , да ?
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Все "пруфики" ведут на *********. Так что данную "инфу" смело можно считать вбросом.
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типа, само раскаряч ветки и найди если тебе нуно
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Старый главнокомандующий:
1.Провел парад на котором по Киеву шагали солдаты других государств,унизив военных и народ Украины.
2.Кто-то видел эту реформу?
3.Чтоб закупать тренажеры для ПВО,нужно иметь ПВО.
4.Возбудил дело по новейшей американо-украинской системе?
Шо?😮
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Вот ты себя и раскрыл гнида парашенская , в ,,незалежной" говорят и пишут только в парашке .
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кацапа,ты хоть сцылку дал на свою брехню Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 2372.
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нерушимой стеной обороны стальной сокрушим, уничтожим врага! пэрэмога - йессс!!
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Чтобы просто перестать стрелять, особо тратиться на оружие смысла нет.
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мы врага бы на рога, токо шкура дорога, да рога нынче тоже недёшевы.......
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Семимильными шагами к союзу США и Украины !!!.Побольше Вашингтонских проспектов в украинских городах!!!
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а нащадков свинарчуков уже всех из минобороны турнули?
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Всех! Все фамилии были заменены на новые
Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер - Цензор.НЕТ 5006
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Найдите разницу :
1. Волкер:

- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
2. Порошенко:

- Вопрос о поставках нашей стране летального оружия западные страны рассматривают пять лет.
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Найдите разницу:
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.

3. Зеленский:
согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
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Позвольте и мне в том же духе.
Какое отношение официальная информация Волкера имеет к телефонным разговорам Трампа?

Или ты думаешь - по телефону США обсуждает все свои планы ?..
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Придурки!! Нам БК хватит максимум на НЕДЕЛЮ (спасибо пете за склады) если будет горячая фаза войны как в 2014-2015 ...Так что янки - ВЕЗИТЕ ВСЕ ЧТО ЛИШНЕЕ !!! Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер - Цензор.НЕТ 6304
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Вот скажи нам умный Игорь, на сколько времени, со складами нам хватило бы при применении со стороны ********** в горячей фазе ядерных ракет? Если что, разрешение на применение ихняя дума ***** дала ещё в 14-ом году.
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ты епнутый - яо кацапам никто применять не даст и они это знают !!!
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нада купить боевого духа. без него одна генотьба и зрада
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Стар, а за такое лицо твое рузькой народности бить будут.
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Сиди в фейсбуке на кацапии и работай по методичке...
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я в Славянске живу, приезжай в гости, встречу
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Пиши кординати, скоро буду Сватово, заеду.
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Я в Словянске не бил, пиши адрес или телефон укр. оператора.
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Свое я уже отосцал, если не окопе, то не значит, что на тебя у меня сил не хватит. А бивший памятник Ленина сейчас в любом городе Украини ориентир, чмо ольгинское. В Славянске он живет.)))
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фу, как дети малые.....удачи и здоровья тебе, братик
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Хай вивчають. Південна Корея теж з США вивчали плани щодо Північної, але це не завадило Південній Кореї стати однією з найкращих економік світу.
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Волкер сколько можно изучать?
Когда рашисти к Днепру подойдет, до вас дойдет?
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Прошлая власть скупала только в свои карманы и никуды больше
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А шо там изучать? И так всё понятно: M1A2 SEP V2 Abrams, Stryker M1126 Infantry Carrier Vehicle, F-22A Raptor, F-35 Lightning II, Northrop B-2 Spirit, AH-64E Apache со всеми причендалами и побольше. Или речь шла о каком-нибудь гавне по типу: «На тобі, небоже, що мені не гоже»?
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Куплене в Штатів озброєння паршавін зразу переведе в "надлищкове майно " і передадуть путєну . Добре що Зє дав розпорядження терміново будувати патронний завод . Початок будівництва буде заплановано на 2025 рік . Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер - Цензор.НЕТ 699
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и правильно, так как именно к этому году начнут иссякать запасы патронов СССР в странах Восточной Европы
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малюкы, вопрос о новой Большой войне в Восточной Европе и южнее запланирован на 2022 год
поэтому Украина получит F-35 уже сейчас, чтобы пилоты успели налетать часы
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Ааааа! Вираз обличчя тьоті на другому плані - як вона на то зелененьке дивиться
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"Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения", чтобы знать что не давать. Враги радуются - "Подаренные в 2018 году Украине американцами противотанковые ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК."
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Пиши адрес, скоро буду в Сватове, заеду.
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