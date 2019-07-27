 Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Об этом Волкер сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он заявил, что, согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
При этом Волкер напомнил, что еще в 2017 году администрация Трампа сняла запрет ограничения на поставки оборонительного вооружения Украины, которой придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы.
"Сейчас больше нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения", - заявил Волкер.
Также он сказал, что сейчас сотрудничество с Украиной в этом вопросе происходит на аналогичной основе, как и с другими близкими партнерами США.
"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, которое Украина хочет купить", - добавил Волкер.
Кроме того, спецпредставитель США отметил, что в этом году Украина внесла изменения в собственное законодательство, которые теперь позволяют закупку иностранного военного оборудования.
"И следующие шаги в этом процессе - это прямое обсуждение между американским и украинским правительствами, между Пентагоном и Министерством обороны Украины о том, какие у Украины есть потребности, и какие в Соединенных Штатах есть соответствующие системы, чтобы удовлетворить эти потребности, и чтобы Украина имела возможность приобрести их", - добавил Волкер.
В то же время, по его словам, этот вопрос находится "на нормальной траектории для таких процессов - оцениваются потребности, оценивается, что можно предложить".
1.Провел парад на котором по Киеву шагали солдаты других государств,унизив военных и народ Украины.
2.Кто-то видел эту реформу?
3.Чтоб закупать тренажеры для ПВО,нужно иметь ПВО.
4.Возбудил дело по новейшей американо-украинской системе?
Шо?😮
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
2. Порошенко:
- Вопрос о поставках нашей стране летального оружия западные страны рассматривают пять лет.
1. Волкер:
- Нет никаких препятствий для поставок Украиной летального оборонительного вооружения.
3. Зеленский:
согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
Какое отношение официальная информация Волкера имеет к телефонным разговорам Трампа?
Или ты думаешь - по телефону США обсуждает все свои планы ?..
Когда рашисти к Днепру подойдет, до вас дойдет?
поэтому Украина получит F-35 уже сейчас, чтобы пилоты успели налетать часы