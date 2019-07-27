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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма

Будущий народный депутат Сергей Коровченко отреагировал на расследование журналистов, согласно которому его фамилия упоминается в записанных украинскими спецслужбами телефонных разговорах между российскими чиновниками относительно захвата Крыма РФ.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, этим пленкам надо дать юридическую оценку. Во-вторых, эти пленки могли бы отражать информацию о событиях в Крыму в конце февраля-начале марта 2014 года. Почему же они появились только через 4 года? В-третьих, если бы их обнародовали сразу после возможной записи, это бы реально привлекло внимание международного сообщества, которое бы узнало о ситуации и действовало бы не постфактум, а во время происходивших событий", - заявил Коровченко.

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"Свою фамилию на них (если эти пленки действительно существуют) можно объяснить тем, что россияне имели на меня планы по легитимизации псевдореферендума, чтобы я его завизировал. Но я опередил события, уволился и в то время в Крыму меня не было. Следуя хронологии событий, в августа 2013 года я занял должность начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму. Во время аннексии Россией Крымского полуострова ушел в отставку по собственному желанию. Перед тем собрал весь коллектив и выразил протест против действий Российской Федерации и сепаратистов, связанных с проведением так называемого "референдума",- добавил он. 

"Несмотря на давление и угрозы, отказался подписывать документы, касающиеся подготовки и проведения преступного "референдума". За 10 дней до псевдореферендума уничтожил печать Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму и в связи с угрозой ареста срочно покинул Крым. Отсутствие печати и подписи уполномоченного представителя Министерства юстиции Украины в Крыму под документами о референдуме, который готовили российские спецслужбы и сепаратисты при аннексии Крыма, является одним из главных юридических аргументов нелегитимности крымского псевдореферендума", - акцентировал Коровченко.

Сергей Коровченко заверил, что все свои действия на должности начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму координировал с Министром юстиции Украины Павлом Петренко.

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Согласно расследованию журналистов Слідства.Інфо, в телефонном разговоре, записанном украинскими спецслужбами в феврале 2014 года, советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве "министра юстиции Крыма" и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности. На 210-м округе в Прилуках Черниговской области самовыдвиженец Коровченко опередил своего конкурента всего на 0.19% или 153 голоса.

Источник: https://censor.net.ua/n3139952
 
   
 Топ комментарии
 
Кремль забраковал, почему бы не податься к Зеленскому, там всякое г**но принимают.
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Засцал зебил правду сказать, как в впрочем и главзебил.
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Странно почему это всплывающее ещё Героя Украины не получил?
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Кремль забраковал, почему бы не податься к Зеленскому, там всякое г**но принимают.
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Ну , ок . Я и сам это знаю . Но почему этот дебил <******* такую херню несет . Он придурок "Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9683
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Хтозна,чий він.Був помічником Портнова,з Дубілем тусується.Звичайна продажна тварюка.
"Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7744
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Его лицо внушает доверие (влазит только в квадратный формат) - наверное человек хороший, да и слуга нарота к тому же, думаю не зря вы за него проголосовали, не зря, атдача будет хорошей.
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Засцал зебил правду сказать, как в впрочем и главзебил.
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Дебил , тебя мамка снова за клаву пустила ?
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Да, ведб я все сделал . Боже какие вы зебилы дебилы.
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Я не зрозумів, то плани так і залишились планами, чи впроваджені в життя? І яка вірогідність їх здійснення?
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план кацапни сырой и не забивался в папиросу, поэтому он свой план раскуривал 5 лет, пока не раскумарился в депутаты верховной зрады
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А если внимательно прочитать:
...отреагировал на расследование журналистов, согласно которому его фамилия упоминается в записанных украинскими спецслужбами телефонных разговорах.
То есть информация от спецслужб (как минимум ДСП) легко утекает на сторону...
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В СН там таких как Коровченко - 50% ...потому что нельзя создать нормальную партию за 2 месяца.. "Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3116
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Хотела его расея главним коллаборантам сделать, но потом передумала - очень честний и совестний...
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....... на одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Сергей Коровченко с 21,28% (16448 голосов). На втором месте в этом округе тоже оказался самовыдвиженец - Борис Приходько, за него отдали голоса 21,09% избирателей (16295 голосов). Разница - 153 голоса.. (и более 100 бюллетеней - признаны испорченными) .............
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Почему же они появились только через 4 года? -

он реально тупой? Потому что ты попадаешь в главный законодательный орган страны!
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Дыма без огня не бывает ! спалился стукачок !
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Так это рыло-человек мертвечука или нет? Скорее всего,да. Иначе с чего это кацапне его так обзывать? Значит знали. А он по обыкновению байки рассказывает,когда поймали.
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Вот зачем они все лезут в депутаты? Они мало зарабатывают в обычной жизни?
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Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива,- сообщает LIFE.
Если на нём аккумулятор российского производства, то должно же когда-то повезти?
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