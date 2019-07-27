 Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер

"Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Я думаю, что Россия со своей стороны также должна принять меры, которые были бы взаимными", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он добавил, что можно было бы ожидать разведения сил и средств в дополнительных зонах на Донбассе.
"Открытие дополнительных пунктов пропуска, например в Золотом, к чему Украина готова, а Россия не демонстрирует желания. Также должен отметить необходимость стабильного прекращения огня", - добавил спецпредставитель США.
Волкер также отметил обмен пленными и восстановление критической инфраструктуры.
Россия не сторона конфликта и вообще не при чем.
Нужны прямые переговоры с Лугандоном.
То бишь вову на петю.
Подаренные Украине ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на
американские базы быстрого реагирования по причине того, что военное
ведомство страны не может создать правильные условия для их
хранения.
По мнению аналитика, в Незалежной вся система перевернута с
ног на голову - в штабах не выполняется ни одна договоренность, а
каждый мало-мальски большой начальник уже может считать себя чуть ли не
генералом.
Таким чином побудована вся Росія. Але в кожному федеральному окрузі лежить міцна російська рука. І російська нація розділяє місцевих, асимілює і володарює.
Тому сила Україна - лише в українізмі. Ніхто не прийде й не потягне вгору Україну, крім українців.
центре Горловки. Через несколько лет, их фото стало экспонатом в разделе
"Жертвы российской (!!!) агрессии" в бывшем музее ВОВ в Киеве.