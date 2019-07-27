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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер

США ожидают от России ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Я думаю, что Россия со своей стороны также должна принять меры, которые были бы взаимными", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что можно было бы ожидать разведения сил и средств в дополнительных зонах на Донбассе.

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"Открытие дополнительных пунктов пропуска, например в Золотом, к чему Украина готова, а Россия не демонстрирует желания. Также должен отметить необходимость стабильного прекращения огня", - добавил спецпредставитель США.

Волкер также отметил обмен пленными и восстановление критической инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3139951
 
 
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Да чего смотреть и так все все ясно.
Россия не сторона конфликта и вообще не при чем.
Нужны прямые переговоры с Лугандоном.
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Волкер также отметил обмен пленными всех на всех.
То бишь вову на петю.
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Шото ти закрутил, ну отдатим ми им Вову, зачем нам их Пети...
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роіська зробила вигляд що їх там нєт.
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видимо, лютый обстрел Первомайска и убийство мирных граждан украины - подготовка к миру
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Эксперт объяснил, почему подаренные Украине "Джавелины" будут вывезены в Польшу

Подаренные Украине ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на
американские базы быстрого реагирования по причине того, что военное
ведомство страны не может создать правильные условия для их
хранения.
По мнению аналитика, в Незалежной вся система перевернута с
ног на голову - в штабах не выполняется ни одна договоренность, а
каждый мало-мальски большой начальник уже может считать себя чуть ли не
генералом.
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Росія має свою позицію. Вона пропонує федералізувати Україну за своїм типом. Тобто Донбас - російськомовний - то це окрема країна, Закарпаття з угорцями - окрема країна, Болград з болгарами - окрема країна. Лівобережжія, нарешті - окрема країна, Правобережжя - окрема. Дуже багато росіян галасують про те. Українці, пам'ятайте - коли вас розділять - розріжуть на шматки - вас окремо кожного буде просто покласти на лопатки будь-якій орді. Це російська хитрість, за єдиним відомим методом - розділяй і володарюй.

Таким чином побудована вся Росія. Але в кожному федеральному окрузі лежить міцна російська рука. І російська нація розділяє місцевих, асимілює і володарює.

Тому сила Україна - лише в українізмі. Ніхто не прийде й не потягне вгору Україну, крім українців.
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27 июля 2014 года Кристина и Кира Жук были убиты украинскими военными в
центре Горловки. Через несколько лет, их фото стало экспонатом в разделе
"Жертвы российской (!!!) агрессии" в бывшем музее ВОВ в Киеве.

Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер - Цензор.НЕТ 1766
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