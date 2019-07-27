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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия (7482) Грузия (3611) НАТО (6426) учения (2131)

 Многонациональные учения "Agile Spirit 2019" с участием украинских военных стартовали в Грузии

Украинские военные примут участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии с участием 14-стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса. Учения стартуют 27 июля и продлятся до 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Учения будут проходить на трех локациях - II стрелковой бригаде в огневых ячейках Сенаки, Вазиани и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Более 3 тыс. военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров примут участие в учениях "Agile Spirit 2019". В частности Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина.

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Учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии уже девятый раз и имеют целью повысить совместимость, научить и усовершенствовать оперативные возможности участников учений во время планирования и выполнения операций в режиме реального времени в многонациональных условиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3139950
 
   
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Девиз учений: "Гуртом і батька легше бити"
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Краще з розумним втратити ніж з дурним (сусідом) щось знайти.
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