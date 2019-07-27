 Многонациональные учения "Agile Spirit 2019" с участием украинских военных стартовали в Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
Учения будут проходить на трех локациях - II стрелковой бригаде в огневых ячейках Сенаки, Вазиани и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Более 3 тыс. военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров примут участие в учениях "Agile Spirit 2019". В частности Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина.
Учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии уже девятый раз и имеют целью повысить совместимость, научить и усовершенствовать оперативные возможности участников учений во время планирования и выполнения операций в режиме реального времени в многонациональных условиях.
Подаренные Украине ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на
американские базы быстрого реагирования по причине того, что военное
ведомство страны не может создать правильные условия для их
хранения.
По мнению аналитика, в Незалежной вся система перевернута с
ног на голову - в штабах не выполняется ни одна договоренность, а
каждый мало-мальски большой начальник уже может считать себя чуть ли не
генералом.