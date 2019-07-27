 Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Радуцкий может возглавить МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штаба партии Корниенко

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
"Не слышал о других (кандидатах. - Ред.), кроме Михаила", - ответил он на вопрос о том, какие есть кандидаты на пост главы Минздрава.
По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".
Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил глава штаба партии.
"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал Корниенко о Бабаке.
Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.
"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы. - Ред.). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко.
Теперь и Украине подогнали...
Новое лицо Бабак,- сын старой коррупционной рожи ректора НАУ(ГВФ), который поставил коррупцию в университете на высочайший технологический уровень.
Вы сделали это разом, зебилы!
"Ребята, поймите, дело не в том, что в Одессу прилетела охрана президента и персонал. Это нормально. Так должно быть. Это первое лицо государства (как бы кто к нему не относился). И даже не важно, одним бортом или двумя. Дело в другом. Дело в том, что вас обманывают. Улыбаясь, глядя вам в глаза честными глазами. Понимаете, разводят как лохов. Одной рукой отправляют жену со свитой по полному навороту, а другой, для вас, летят МАУ и фотографируются с детьми. "Боже мой, какой милый и скромный мальчик. Он экономно полетел за свои деньги на съёмки концерта, чтобы все проконтролировать и прорекламировать лигу смеха. И немножечко сделал рекламы дяде Игорю". А на самом деле, по деньгам, это полноценный визит со всеми службами. Понимаете в чем разница? Человек, умышленно обманывающий в таких мелочах, по крупному будет обманывать ещё циничнее. Вам создают виртуальную реальность не имеющую ничего общего с настоящей. Одной рукой он будет фотографироваться с детьми в самолёте МАУ, а другой будет помогать грабить Украину "бабушке Бене". Или продавать ее по кусочкам Пинчуку.
Вот это страшно. Вот это цинизм.
Вы же за это голосовали?"
Яценюк летает эконом-классом: "Если это показуха, то она лучше показухи Межигорья". ФОТО
Доник за это ведь голосовал?
Про це повідомив в ефірі ObozTV політичний радник президента України, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
"У термінах я б не хотів цю інформацію розголошувати. Скажу тільки, що ми точно не будемо з цим затягувати", - зазначив він.
Потураєв наголосив, що не може детально розповісти про існуючі плани, щоб не дати можливості опонентам "заздалегідь підготуватися".
Однак деякими деталями він все ж таки поділився.
Радник Зеленського нагадав, що вже заявляв про необхідність запроваження механізмів економічного і фінансового моніторингу ЗМІ.
"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи", - заявив він.
"У нас застарілі органи - що Нацрада, що Держкомтелерадіо - і ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших національних інтересів в медіа", - пояснив Потураєв.