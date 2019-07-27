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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (1262) моряки (864) Волкер Курт (468)

 Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще один очень важный шаг, который Россия может сделать, - это освободить украинских моряков, которые находятся под стражей в России с ноября прошлого года", - отметил Волкер.

Он отметил, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно удерживаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".

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"В дополнение к этому, я надеюсь, что мог бы быть организован заблаговременный обмен пленниками между Россией и Украиной", - подчеркнул Волкер.

"Это конфликт между двумя государствами, и нет причины, чтобы эти лица были разлучены со своими семьями еще дольше", - добавил Волкер.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

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Он добавил, что Россия начала судебный процесс над моряками, и все время ссылается на него вместо того, чтобы просто их отпустить, пишет УНИАН.

Также, говоря об обмене пленниками, Волкер сообщил, что рассматриваются две идеи.

"Есть идея обменять украинских граждан, находящихся в заключении в России, на российских граждан, находящихся в заключении в Украине. Пока это тоже далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается", - отметил он.

Другое предложение, по словам Волкера, "заключается в обмене заложников в контексте Минских соглашений - обмене заложников, попавших в плен в результате конфликта на Донбассе, но работа на переговорах в Минске продолжается".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139948
 
 
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Обіцянок.
"Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня."
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значит зеленский наживается на войне.
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Обіцянок.
"Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня."
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но потом вмешался климкин и сломал игру
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Зачем Порошенко их послал в оккупированные воды он не ответил,но это и так понятно,за это должен ответить дятел многоходовочник вместе со своим партнером путиным
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А можна поцікавитися, який злочин вчинив Порошенко?
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Тереза не самая дебильная. Комсомолка Меркель вот кто главная опора ***** в Европе
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 8109
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Лишнее подтверждение, что параша плюет на все международные нормы. В кремле сидят хитро сделанные слепоглухонемые приматы
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 7077
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Могли бы обменять, на моряков с российского танкера. Но ЗЕ моряков отпустил.
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И правильно сделал. Потому что в команде не было тех ублюдков, которые блокировали Керченский пролив. Общеизвестно что Украина это не расея и брать пример с дегенератов не надо
Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер - Цензор.НЕТ 7827
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Вот из-за таких, как ты и гибнут сегодня украинские военные на Донбассе. Политика "Украина должна действовать только по закону, а россия может действовать как ей захочется" - это политика предателей.
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BG robot vertier
Ну и что ты предлагаешь,задержать моряков по какому обвинению?
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А по какому обвинению задержаны украинские моряки ?... Вот так вот, просто взять и задержать. По обвинению, что они находились на российском танкере, который принимал участие в операции фсб против наших моряков. Во время нападения наши корабли были обстреляны, были ранены люди. И пусть потом возмущаются в госдуме. Пусть выражает озабоченность Европа. Наш МИД может даже затем выразить свою обеспокоенность, на их "озабоченность"... но российские моряки при этом должны были сидеть в украинской тюрьме. А по другому с россией никак не договориться.
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Вы еще за это время не поняли, что вы вообще ничего не услышите, не увидите, кроме ракет , подлодок, танков и т.д.!?
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Так их и не вернут до официального оглашения в РФ обвинительного приговора.. потом обменяют.. может быть..
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Полезный идиот. В Кремле таких болтунов обожают.
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Время работает на Украину.Плохо что соивый столько наших ребят сдал врагу.Нужно думать,действовать ,нагося урон врагу,имиджевый моральный и материальный.Крым и Донбасс московскому сявке -недомерку должен выйти гепатитом.
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Как показали выборы, время работает против Украины. В следующий раз есть риск получить президентом Медведчука.
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значит зеленский наживается на войне.
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Не смотря на интервенцию Орды-жить в Украине- прекрасно .Будет.Я верю в успешную Украину и сидящего Ющенко с кумом в одной камере.
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