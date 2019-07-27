 Мы не слышим от РФ ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще один очень важный шаг, который Россия может сделать, - это освободить украинских моряков, которые находятся под стражей в России с ноября прошлого года", - отметил Волкер.
Он отметил, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно удерживаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".
"В дополнение к этому, я надеюсь, что мог бы быть организован заблаговременный обмен пленниками между Россией и Украиной", - подчеркнул Волкер.
"Это конфликт между двумя государствами, и нет причины, чтобы эти лица были разлучены со своими семьями еще дольше", - добавил Волкер.
"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.
Он добавил, что Россия начала судебный процесс над моряками, и все время ссылается на него вместо того, чтобы просто их отпустить, пишет УНИАН.
Также, говоря об обмене пленниками, Волкер сообщил, что рассматриваются две идеи.
"Есть идея обменять украинских граждан, находящихся в заключении в России, на российских граждан, находящихся в заключении в Украине. Пока это тоже далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается", - отметил он.
Другое предложение, по словам Волкера, "заключается в обмене заложников в контексте Минских соглашений - обмене заложников, попавших в плен в результате конфликта на Донбассе, но работа на переговорах в Минске продолжается".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.
"Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня."
Ну и что ты предлагаешь,задержать моряков по какому обвинению?
В таких випадках я підтримую думку Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме"(с)