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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2310) США (15154) Волкер Курт (468)

 Дата визита Зеленского в США согласовывается и будет сообщена в ближайшее время, - Волкер

Украинская и американская сторона пока согласовывают дату визита Президента Украины Владимира Зеленского в США, она будет сообщена в ближайшее время.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никаких условий для встречи президентов Украины и США (до 1 сентября - ред.). Приглашение поступило, президент Трамп подтвердил это президенту Зеленскому в этот четверг, и мы ждем президента Зеленского в Соединенных Штатах", - сказал Волкер.

Он добавил, что пока временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и другие представители американской стороны работают с командой Президента Украины над повесткой дня предстоящей встречи и согласованием рабочих графиков лидеров обоих государств.

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"В настоящее время мы не знаем, какие даты могут быть удобны для обоих президентов, но посол Тейлор сейчас над этим работает, я думаю, что вскоре мы это узнаем", - отметил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3139945
 
   
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Вихідні в Україні проходять для всіх по-різному ..... Спецпредставник президента США Курт Волкер відвідує лінію зіткнення сторін на Донбасі і штаб ООС. Президент України зЕленський - концерт «ліги сміху» у Одесі......... Ось вам і Головнокомандуючий.

Дата визита Зеленского в США согласовывается и будет сообщена в ближайшее время, - Волкер - Цензор.НЕТ 2660
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коли трамп призначить зустріч, тоді вона і відбудеться.
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потому что с Петькой нужно спорить, разговаривать, договариваться, и выслушивать аргументы. А с вафлером-посмотреть игру на пианинЕ, похлопать по щеке, сказать "well done, good boy". обсуждать нечего, и не с чЕм.... самое выгодное пустое место за все время существования Украины, для принятия решений по Украине, без Украины. .
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коли трамп призначить зустріч, тоді вона і відбудеться.
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потому что с Петькой нужно спорить, разговаривать, договариваться, и выслушивать аргументы. А с вафлером-посмотреть игру на пианинЕ, похлопать по щеке, сказать "well done, good boy". обсуждать нечего, и не с чЕм.... самое выгодное пустое место за все время существования Украины, для принятия решений по Украине, без Украины. .
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О чем Трамп спорить будет с Петькой? Как бабки разворовали,те что госдеп на реформы и оборону выделяли?! И то что пытались Хиллари помогать в президенских гонках?!Трам про Петьку больше знает чем мы вместе все взятые.А вот Зеленский для него темная лошадка.
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Вихідні в Україні проходять для всіх по-різному ..... Спецпредставник президента США Курт Волкер відвідує лінію зіткнення сторін на Донбасі і штаб ООС. Президент України зЕленський - концерт «ліги сміху» у Одесі......... Ось вам і Головнокомандуючий.


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Тонкий юмор-зелебобики не поймут.
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Если все что хрюкоботня может предъявить Зе это посещение концерта, то в стране пока все отлично) дай Бог чтоб так оставалось
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Все отлично-телевизор выключи,може тогда глаза откроешь.
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я его года с 4 как НЕ ВКЛЮЧАЛ, совсем ) устаревший бытовой прибор )
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В Одесі.. Все йому хіхоньки... Ні щоб в цей час на Мальдівах працювати, в Центральному Штабі Мародерства Оборони...
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А, так ось чього воно со всем опоченіем на 3 літаках на лігу сміху полетіло, - гатовіца
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Так почитаешь коментарі, такое ощущение, что это просто новая религия какая то, Вера в миссию Зеленского.. Причём адепты этой религии должны не уставать проклинать Порошенко, иначе где же вера? Люди вы решились над эксперимент над собой, так имейте мужество себе в этом признаться
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Тут мало людей свідків зеленського. В основному такий фот утворюють рашкофорумчанє.
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Ушли Рыги ,пришли помооанчивые,ушли помооанчивые пришли Рыги,погнали рыгов,подтянулись поморанчевых)) круговорот говна в природе))
А сейчас что то новенькое))
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Ну что петюшки отдайте Зеле за Концерт наконец---бегом побежали на Крестный Ход,там 10-и летие посвящения в диаконы МП Порошенко празднует .Разжигатель гундяевского кадила войны для этой цели и был рукоположен,прося Хряка предоствить Новинскому Гражданство Украины в 2009-м.Наивный только может полагать,что когда за год наперёд медальки "За освобождение Крыма" отпечатанны в Кремле--кровавый переход власти в 14-м в Украине просто нелепая случайность.А паства,челядь,как и вы приехали в Киев по вере своей за благодарностю -они с вами ведь за Петра с Новинским и голосовали-им батюшки так приказали!Бегите,там уже рошенки раздают.
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Аминь. Вижу проклинаешь диавола усердно, весёлый Господь с хриплым голосом спасёт тебя, только не усомнись в вере своей в него...
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Екперимент був з шоколадним,а Зеленський-це копняк бувшому шоколадно-риговському бидлу. І ти Ilja Ilias в їх числі напевно.
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От за цим треба дивитись "...будет сообщена в ближайшее время...".
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Хай так підбирають щоб в той час концерт ;Лігі Смєха; не проходив. Бо може бути дипломатичний скандал.
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А Порошенко розрішив Трампу встрічаться с Зєлєнским? Трамп без дозволу Питра Аліксєіча навіть в туалет не ходить, це всі в Украііні знають.
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Якщо хтось ще не зрозумів, то між Зеленський (його командою) та Вашингтоном - терки, і досить серйозні. І те, що зЕ не поїхав зі спецпредставником від США (Волкером) в зону ООС, а полетів до Одеси на лігу сміху - яскравий маркер цих відносин.
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может ещё с Волкером в туалет ходить?
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Ти не розумієш навіть різниці між козячим і цаповим гімном,а в політику лізеш. Сиди на лавці , їж сємкі і веди диспути з пєнсами старшими за 80.Це твоя аудиторія.
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