 ГБР открыло производство по задержанию КОРДом патрульных на Днепропетровщине. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Комментирую ситуацию с задержанием патрульных спецназовцами, которая получила широкий резонанс. Как уже выяснили, это произошло еще в сентябре 2018 года. И указание на задержание полицейского давал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области. 12 сентября 2018 г. он приказал спецподразделению КОРД задержать работников патрульной полиции, которые остановили водителя автомобиля марки Range Rover и пытались выписать ему штраф за нарушение ПДД", - рассказала она.
"Следователи Центрального аппарата ГБР зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 с. 365 УК Украины. Будем устанавливать, проводилась служебная проверка этих событий ранее. Следите за обновлениями, сообщу детали в следующих постах", - добавила Варченко.
Ранее была обнародована запись того, как спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.
скопировал в предыдущей теме
ситуация абсолютно проста, полиция останавливает водителя генерала за нарушение, тот начинает быковать, его задерживают. он звонит оперативному дежурному и говорит, что его задержали неизвестные, оперативный высылает КОРД
1. полицейским уважение, действовали правильно
2. КОРД также выполнял свою работу
как итог в правовом государстве генерал должен извинится перед полицейскими и сказать что они хорошо делают свою работу, должен быть наложен штраф на водителя генерала, и уже генерал если посчитает нужным уволит такого водителя
как будет в нашем государстве - надо посмотреть )))
такую историю следует держать на пульсе
до чего же вы смешны и примитивны в своих потугах...
Кому то срочно надо освободить место начальника полиции Днепропетровской области?
а если нарушил, то будь любезен оплати штраф, это касается любых персон!!!
вот тогда и в стране порядок будет
вопрос в другом - сынок этого урода начальничек в ГБР, и его следаки будут вести это дело...
(но и здесь хороший шанс свалить сразу обоих, если покрывать начнет))
Такие быки!!!Ели у вас получится вы их успоуойте!!! Так в Совок опять не охота врюхаться с этими ТОВАРИЩАМИ из прошлого!!
и через год и через 5.
если "Начальник" не оплатил штраф за нарушение ПДД, привлечь к "ответственности"
я бы ещё на предмет незаконного обогащения проверил его и родственников