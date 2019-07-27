EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Киевские новости, Общество
  245  3
Все про:Киев (17749) рейдерство (818) СБУ (13661)

 СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн. ВИДЕО

В рамках осуществления комплекса мер по защите бизнеса и противодействию системной коррупции сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве противоправную деятельность группы государственных регистраторов, в результате которой был нанесен ущерб на более 30 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста Украины, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться. ВИДЕО

В период с марта 2018 г. правоохранители задокументировали более 20 фактов махинаций чиновников.

Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 гектара каждый. Кроме того, установлено, что для функционирования преступной схемы были созданы 10 обществ с ограниченной ответственностью.

По оценкам экспертов сумма ориентировочных убытков, причиненных пострадавшим в результате незаконного отчуждения имущества, превышает 30 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия и жительства фигурантов дела. В ходе следственных действий правоохранители изъяли претенциозные судебные документы, распорядительные документы Минюста, печати предприятия и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города.

Источник: https://censor.net.ua/n3139941
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Головне щоб на Коломойського з Корбаном не наїхали. Бо почнуть зникати.
 показать весь комментарий
 
Не можешь победить рейдерство - так возглавь!
 показать весь комментарий
 
В США колись давно за таки речі того...тютю.....федеральний суддя пдписував ворант, і усе...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх