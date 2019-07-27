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Все про:задержание (5447) Москва (2632) Россия (73449) Яшин (15)

 Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире

Оппозиционера Илью Яшина, кандидата в депутаты Мосгордумы, задержали после ночных обысков в его квартире.

Об этом сам Яшин сообщил в ночь на 27 июля на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В час ночи у меня в квартире закончился обыск. Изъяли в итоге лишь одну книгу: художественная литература, на обложке следователь разглядел слово "революция". Хотели забрать и брошюру "План Путина" 2007 года, но в итоге передумали. Еще примерно полчаса продолжался допрос (прямо в квартире). Я попросил внести в протокол, что считаю уголовное дело политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью в Конституции. Подписку о неразглашении дать отказался", - рассказал он.

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"После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест. Ответить на весь этот наглый произвол мы с вами должны массовым уличным выступлением. Вы знаете, где и когда: 14:00, Тверская, 13. Россия будет свободной", - призвал Яшин.

Соратники Яшина предполагают, что судить оппозиционера будут по ст.20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", за участие во встрече с избирателями 14 июля у здания мэрии Москвы, в результате чего возможен арест до 10 суток.

Утром 27 июля обыски также провели у другого кандидата в депутаты Мосгордумы, Юлии Галяминой, ранее следственные мероприятия прошли в ее предвыборном штабе, пишет Новая газета.

Также полиция пришла с обыском к Кире Ярмыш - пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, задержанного ранее на пробежке и арестованного на 30 суток, а также сотруднику Фонда Руслану Шаведдинову.

По сообщению издания, утром в субботу силовики начали обыск у муниципального депутата округа Филевский парк Вадима Коровина.

Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139938
 
 
 Топ комментарии
 
"Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос."
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Максим Мирович
Свобода не пахнет гламурными фоточками, ванильными селфи в автозаках и смешными криками «мы здесь власть!». Свобода пахнет жжёной резиной, потом, кровью и готовностью стоять до конца.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 4897
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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Чим таким він небезпечний для Кремля ?
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Вопрос в том, нафига нам энта информация?
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Шо кацапчик, вас ипут , а ви крепчаете?
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Господин Зеленский? Извините! Не сразу узнал Ваш тонкий юмор!
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Стаду нужно знать, что "за них" кто-то борется за их свободу и права, и тем самым гасят в себе недовольство, чем громче кто-то кричит с ютуба об ***** и его своре, тем крепостным спокойнее, а его арест лишь придает его "силу" его слова для лахтинских. Если бы они поняли, что остались один на один с ОПГ "Озеро", то уже давно бы вышли на улицы.
Точно такие же процессы происходили в конце 2013 года в Украине, когда в стране происходил полный беспредел и бесправие и народ понимал, что никто их не защитит, не осталось другого выхода, как выйти на улицу.
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почему никого не задерживают в БЕРДИЧЕВЕ?
или там в городе, все управление полиции
"на заслуженный отдых" собралось?
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Ой горе то, горе! Мальчиков в трусиках и дефочек без бюсгальтеров в тюрьму сажают! А там насильники и педофилы сплошные! Ой что же это делается? Сволочи бунтовать надумали! Хотите что бы на россии было как в Украине? Опоили бедных Боржоми и другой западной дрянью.
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"Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос."
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это точно...
Хотелось бы, что бы этому Яшину вломили в участке как следует..
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Да никакой он не оппозиционер,этот бывший муженек путинской дочки Собчак глубоко законспирированная шавка лубянки.
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Slava Rabinovich‏ @RabinovichSlava

Откровения Силовика - 47-я серия «Кровавое мочилово и алмазы»:

https://www.twitlonger.com/show/n_1sqv916
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Максим Мирович
Свобода не пахнет гламурными фоточками, ванильными селфи в автозаках и смешными криками «мы здесь власть!». Свобода пахнет жжёной резиной, потом, кровью и готовностью стоять до конца.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 4897
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Яшин, не боишься, что с тобой такое же проделают? Навальному это подсуетили после его пробежки в трусиках, за цветочками.
Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире - Цензор.НЕТ 5113
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Ночные обыски,арест...В Москве,как в 37 году...Ни фига не меняется!
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Яшин - современный поп Гапон, козёл-провокатор, используемый ФСБ для выявления и задержания активных и готовых к сопротивлению граждан.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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скоро такое и у нас - кто не с нами тот против нас
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