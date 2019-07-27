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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:увольнение (1633) петиция (141) Богдан Андрей (92)

 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петиция с требованием уволить главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 156 человек, передает Цензор.НЕТ.

Ее инициатором указан Андрей Качор.

Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.

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Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы Богдана, Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3139937
 
   
 Топ комментарии
 
На мнение народа зебилам уже ложить с прибором. Охлос своё дело сделал.
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21 Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 6925 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1003 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 4406
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С Киевом всё более или менее- понятно. Есть мнение что в Мариуполе будет тоже самое, судя по заявам и движению. Наверное, начнут как в Кривом роге, с экологии...
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как всегда всю эту х.... будет разгребать меньшинство
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Треба буде поміняти голову офісу президента на чувака, у якого є прізвище, а то я вже замахався - покличте Богдана, потім, покличте Андрія - приходять різні люди.
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***
"Мы сами друг друга еле узнавали... Иной раз кричишь : "Богдан, Богдан, иди сюда!"
Он подходит.. смотрю - а это же не Богдан, это же я!! " (с) Трембита


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СБУ варто б перевірити на кількість ботів серед підписантів цієї петиції
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Не знав що була така петиція. Обов'язково теж підписав би.
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я не пойняла, хто перша леді - Богдан чи Кошевий ?
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Кошевой- то минуле. Ну, буває- ;поматросіл і бросіл;.
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Клоуни для того і зібралися в Одесі щоб це вирішити.
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Да хоть 10 петиций, ваш удел чекушки недовольные, меньшинство.
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В любой стране ,где был бардак и наплевательское отношение к народу ,чиновники своими же руками порождали палача и терана!! Французкая революция,революция 17года.приход Гитлера к власти,Германия была в нищите после первой мировой! Россия при Ельцине!
Вот и у нас Зеленский это последствие правления Петьки и ТД.
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Пане поганець, ви вважаєте що зниження ціни на газ, підвищення пенсій, очищення від взяточників і казнокрадів, вимога прийняти нові антикорупційні закони, зняття недоторканності з десутатів-це дестабілізація!! Як же вас соєвих за два місяці налякали, до проносу, до нестями...
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Вот именно такие идиоты, жаждущие бесплатной халявы, и представляют основную угрозу для государства Украина...
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Дивно, дописи носять антинародний зміст! Схоже порохоботи стали під ворожий прапор!! Простий аналіз показує те що вони пропонують це дестабілізація всередині держави, яка на руку вороґу. Де правоохоронці?!
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Майдан зробило не так уже й багато народу. Так що дарма скалишся.
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Какое отношение к Майдану имеет соя ? Её и тогда гнали с трибуны ,но они подсуетились и прыгнули к корыту вопреки желанию Майдана , уж точно не им народ хотел доверить порулить 5 лет , но справедливость восстановлена ,барыг от корыта убрали ,вот вы и скулите Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 7285
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Хм... Коломойського, Пінчука, Ахмєтова прибрали? Ти це серйозно, чи так приколюєшся?
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А что Майдан дал . Было два Майдана и при Порошенко. Что он дал вообще то??? Люди стали жить как в Европе получать зарплату как в Европе??? Ездить по европейским дорогам???
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чтобы сразу жить как в европе, получать зарплату как в европе и ездить по европейским дорогам надо уезжать жить в европу. а дома это все надо СТРОИТЬ.
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Что дал Майдан?
А что Майдан НЕ ДАЛ, Вас не интересует?
Смотайтесь в ЛДН, чтобы увидеть то, чего НЕ ДАЛ Майдан.
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Так майдан буде наший, а ви по Ростовам та Краснодарам розбіжетеся...
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Ти вже по Англії після минулого розбігся? Чи то проксі і ти пишеш з Донецька чи Ростова?
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Видно також рило в корито вмочив, тепер бісися що відтягли!!! Почекай, ще й під суд підеш...
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Ти хоч знаєш скільки до Києва аеропортів?
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Что нам в ваши гадюшники то бежать из Австралии.
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И хватает же наглости примазываться к Майдану . Недобили вас , в 2014 м ,, пожалели . Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 6667 .
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ты же первый псевдопатриот сбежишь в Ростов
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ты не прав, такой патриотичный тролль должен возглавить майдан, или по меньшей мере быть в первый рядах
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черт под британским флажком расскажет нам какой должен быть "народний зміст" )))...
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Послушай ты народный змист это твое личное мнение которое не совпадает с мнением народа. Засунь свое мнение по дальше куда
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мнение всего народа или какой то его части?
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судя по результатам выборов, значительной его части
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за зебобиков проголосовало около 6 млн человек. в Украине проживает от 30 до 35 млн. где "значительная часть"?
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ты у нас вместо народа ? Да у тебя манечка....
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черт, ты сейчас что то верзешь об антинародности... Ты кто такой , что бы вещать от имени всего народа? Заболел ?
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не обижайся, милый, это из лексики твоего ПреЗедента.... :--)
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Понимаешь для Порохоботов своя Украина для других своя. Просто обидно когда прикрываются словами Проукраинская ......Украинские интересы. Нет истины по поводу Украинских интересов для каждого своя. А порохоботы бесятся потому что они не у корыта.
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" Нет истины по поводу Украинских интересов для каждого своя. "

Нет, заинька.
Нет, серенький.
Истина таки одна, когда интересы государства Украина ставятся выше бизнес-интересов.
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так эта.. 8% хейтеров Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 2289 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 2289 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 2289
тот самый случай когда "хвост хочет зарулить собакой"
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хотя.. какой нафиг "ХВОСТ"??
это КАШТАН шоколадного цвета.. под хвостом, во!

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Президенту видніше з ким працювати.Аби результат був Інше не має значення.
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А ботофермы петины все еще работают
Обеспечивают трудоустройством 25000 украинцев - это гут!
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25 000 карамелек для ***** - пыль. Пусть сосут
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На зло порохоботам Богдан будет работать с Зе.
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это теперь называется работой... А как быть с их совместным отдыхом ?
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А он еще жив?
А то раньше на всех фотографиях был рядышком с Владимиром Александровичем, а на фотографиях последней, одесской гастроли, что-то только на одной фотографии Президент с любимкой, да и то непонятно, из того ли вояжа фотография, не с предвыборного ли красноплавочного заплыва (я правильно понимаю, что красные плавки - это дань признания Одессе, как городу-герою)?
Я, собственно, к тому, а не оказался ли "бараний хрящик" (которым подавился Беня) слишком большим для Бени и не разделил ли его Беня с любимкой?
Да, пользуясь случаем, поясните, пожалуйста, что означает обращение "бывший" по отношению к Владимру Александровичу участниками одесского хэппенинга?
Сердечно благодарю заранее.
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ох уж эта злощасная люстрация.... придумали все на свою же голову... а провокаторам и сепарне и завистникам и другим зеленоботам только дай погавкать... да и ЗЕ ******** на свою голову что люстрация будет всем и своим тоже без разницы. ну так же нельзя всех люстрировать...а кто работать тогда будет все спецы разбежались по 20 партиям.остальных люстрировали..и что? меня *** возьмите министром я не хуже за те бабки ******* все их смены и посиделки. а лучше 100%! чем я не министр? Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 2101
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Министр обороны,глава СБУ .может быть и женщина!
Главой понранслужбе сделали полковника!я его ещё курсантом помню! А до этого с 2002 года был Литвин который погранвойска превратил в коммерческую структуру,потом эстафету перехватил Назаренко,после него начальник оперативно разыскного отдела,где не меньше капусты стригли!!
Думаешь с специалистами при Петьки корупция упала,она ещё хуже на границе стала! На волне майдана от кормушек отогнали рыгов,и заняли их место!! Система сгнила !!!!!! Любой мент прокурор СБУшник пограничник (который непосредственно в пункте пропуска) таможенник судья берет взятку!!!!!!!!!
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гыг...я когда захожу куда к врачу или там иногда куда...сразу говорю так мимоходом как говорится...( денег у меня нет. мат проблемы. пенсия....) а это так и есть примерно... чтобы не начинали доить меня....а то я выгляжу скажу презентабельно в свои годы...(( или кто пишет из врачей рецепт мне и пишит и пишит...я говорю: доктор! остановитесь! а вы спросили у меня есть ли у меня деньги на всё то что вы мне тут простыню пишите лекарств? спрашивать же нужно что то а не перечислять мне в рецепте набор лекарств на большую сумму..как Друга петиція про звільнення Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 3542 то так тоже..
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О, какая, оказывается, "продвинутая" в Украине мед. помощь, не зря тролляки просят Супрун ее не в коем случае не реформировать.
Оказывается, в зависимости от пожеланий пациента, ему могут назначить современные мед. препараты, а могут только "воздух". И что характерно, троллякам "воздух" прекрасно помогает, потому что они лучше врача знают, как им лечиться следует.
Одного я не пойну, почему как ЗЕбил - так вечно ему денег не хватает.
Может, мало платят потому что плохо работаете?
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так я же не хуже тебя всё это знаю.... у меня есть и погранцы знакомые и сбушники . да и я дядька подкован в новостях и политике всё читаю с раннего утра до поздней ночи... и уже сотня тысяч постов понаписана везде и про всё.... я же написал что люстрация как говорится палка о двух концах. кому то она в данный момент нужна а потом когда коснётся кого то достойного или своего то нет! как то так....
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Как занять порохобота на 5 лет? Показать ему сайт с петициями Зеленскому.
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То бишь нарушение Закона Украины зебобиков вполне устраивает..да..?? А что зебобики запоют если Закон нарушат в отношении их лично..??
"А меня то за что??" или другую песТню...???
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Подай в суд, чего попусту на цензоре срешь?
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Зебобки и прочая зрадоботня много раз в суд подавали когда пять лет на цензоре...и не только срали??
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Ну да! Кок же это, без кукловода остаться?
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Если имеются нарушения закона - подавайте в суд,зелька вам что бесплатный адвокат?
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Срать Зедебилоиды хотели на ваши законы. Зедебилоид Вам сам говорил кого вы избираете на концерте квартал 95? Но вы как тупое быдло избрали себе подобного, жуйте и не обляпайтесь.
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Богдана это и есть презЕдент Украины....а зебобик то так...ширма....прикрытие.....
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мне он больше напоминает "смотрящего", которого приставили к "телу", что бы оно не сделало шаг влево-вправо...
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Все верно...только этот смотрящий еще и решения все принимает вместо "тела"....и указывает тому "телу"...что ему можно делать или сделать...когда и как...
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Вот ты и сам ответил на петицию - 25 тыщ не могут уволить президента.
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Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президентаИсточник: https://censor.net.ua/n3139937
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По их мнению...По ИХ АВТОРИТЕТНОМУ мнению!!Мнению,дающему украинцам хлеб насущный!!!Мнению,при высказывании которого по всей Украине рождаются здоровые дети!!Мнению..
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Это,простите,что за хрень??Кто следующий?Води тель Зеленского?Полюбому найдутся 25т таксисто и частников,которые ему завидывают.
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Ты дальше прочитай зебогое...там написано на чем основано это мнение....
По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.Источник: https://censor.net.ua/n3139937
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Почитай закон про люстрацію таам чорним по білому написано.
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ти знаймий з українським законодавством? Чи ти вважаєш, що КС скасував люстрацію?
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Вы чего себе позволяете, против Слуг нарота бочку катите, вот аказывается какие вы - алигархи (голосовать они надумали, это вам не тут), угнетатели слуг.
Да здравствует ЗЕ(и его слуга Богдан)! самый перзидентский-слуга в мире! Ура!
Нет мерзкой алигархии которая против Слуг!
Нет узурпатору влади и угнетателю слуг нарота - Петруччио (мерзкому угнетателю и поработителю нарота)! Ура таварисчи, Упа!
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Да не будет это чмо, люстрировать Богдана.Свой "през" к телу ближе....Хотя, кто его знает ???

Як "тато" скажуть...А підлизує,стерво, -аж бігом!!!
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А против Кернеса не набрали? Я думаю не петиция набрала, а кто то набрал!!!!

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Еще раз...для особо одаренных зебобиков....у кернеса выборная должность..... и эта должность под действие Закона о люстрации не подпадает....уволить его могут только люди...не проголосовав за него на следующих выборах....
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