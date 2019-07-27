 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 156 человек, передает Цензор.НЕТ.

Ее инициатором указан Андрей Качор.

Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.

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Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы Богдана, Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.