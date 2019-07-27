 Вторая петиция об увольнении Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 156 человек, передает Цензор.НЕТ.
Ее инициатором указан Андрей Качор.
Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.
Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы Богдана, Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.
"Мы сами друг друга еле узнавали... Иной раз кричишь : "Богдан, Богдан, иди сюда!"
Он подходит.. смотрю - а это же не Богдан, это же я!! " (с) Трембита
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Вот и у нас Зеленский это последствие правления Петьки и ТД.
А что Майдан НЕ ДАЛ, Вас не интересует?
Смотайтесь в ЛДН, чтобы увидеть то, чего НЕ ДАЛ Майдан.
Нет, заинька.
Нет, серенький.
Истина таки одна, когда интересы государства Украина ставятся выше бизнес-интересов.
тот самый случай когда "хвост хочет зарулить собакой"
это КАШТАН шоколадного цвета.. под хвостом, во!
Обеспечивают трудоустройством 25000 украинцев - это гут!
А то раньше на всех фотографиях был рядышком с Владимиром Александровичем, а на фотографиях последней, одесской гастроли, что-то только на одной фотографии Президент с любимкой, да и то непонятно, из того ли вояжа фотография, не с предвыборного ли красноплавочного заплыва (я правильно понимаю, что красные плавки - это дань признания Одессе, как городу-герою)?
Я, собственно, к тому, а не оказался ли "бараний хрящик" (которым подавился Беня) слишком большим для Бени и не разделил ли его Беня с любимкой?
Да, пользуясь случаем, поясните, пожалуйста, что означает обращение "бывший" по отношению к Владимру Александровичу участниками одесского хэппенинга?
Сердечно благодарю заранее.
Главой понранслужбе сделали полковника!я его ещё курсантом помню! А до этого с 2002 года был Литвин который погранвойска превратил в коммерческую структуру,потом эстафету перехватил Назаренко,после него начальник оперативно разыскного отдела,где не меньше капусты стригли!!
Думаешь с специалистами при Петьки корупция упала,она ещё хуже на границе стала! На волне майдана от кормушек отогнали рыгов,и заняли их место!! Система сгнила !!!!!! Любой мент прокурор СБУшник пограничник (который непосредственно в пункте пропуска) таможенник судья берет взятку!!!!!!!!!
Оказывается, в зависимости от пожеланий пациента, ему могут назначить современные мед. препараты, а могут только "воздух". И что характерно, троллякам "воздух" прекрасно помогает, потому что они лучше врача знают, как им лечиться следует.
Одного я не пойну, почему как ЗЕбил - так вечно ему денег не хватает.
Может, мало платят потому что плохо работаете?
"А меня то за что??" или другую песТню...???
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По их мнению...По ИХ АВТОРИТЕТНОМУ мнению!!Мнению,дающему украинцам хлеб насущный!!!Мнению,при высказывании которого по всей Украине рождаются здоровые дети!!Мнению..
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Это,простите,что за хрень??Кто следующий?Води тель Зеленского?Полюбому найдутся 25т таксисто и частников,которые ему завидывают.
По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.Источник: https://censor.net.ua/n3139937
Да здравствует ЗЕ(и его слуга Богдан)! самый перзидентский-слуга в мире! Ура!
Нет мерзкой алигархии которая против Слуг!
Нет узурпатору влади и угнетателю слуг нарота - Петруччио (мерзкому угнетателю и поработителю нарота)! Ура таварисчи, Упа!
Як "тато" скажуть...А підлизує,стерво, -аж бігом!!!