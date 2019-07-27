EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Киевские новости
  798  24
Все про:Киев (17749) транспорт (1286) Крещение Киевской Руси (108)

 В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА. КАРТА

В Киеве 27 и 28 июля на время проведения общегородских мероприятий в честь 1031-й годовщины крещения Киевской Руси-Украины вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ

Так, 27 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской пл. до Европейской пл.), ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской пл.), Владимирском спуске (на участке от Почтовой пл. до Европейской пл.), ул. Грушевского (на участке от ул. Цитадельной до Европейской пл.), ул. Ивана Мазепы, вул. Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция готова обеспечить порядок во время массовых религиозных мероприятий в Киеве,- Яровой

- от вул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – далее по постоянному маршруту (схема прилагается);

- от железнодорожного вокзала "Центральный" – вул. С. Петлюры – б-г Т. Шевченко – вул. Леонтовича – вул. Бы. Хмельницкого – вул. Владимирская – Софийская пл.

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 01

Работу автобусного маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской пл.

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 02

Работу автобусного маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 03

Работу автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украинки ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ул. Рогнединская – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – б-р Леси Украинки – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 04

Работу троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 05

Отмечается, что 28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Б. Житомирской до ул. Ірининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. В. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержана группа фальшивомонетчиков с 998 тыс. фальшивых евро, - прокуратура. ФОТО

- троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 06

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках: от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" к б-ру Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – в обратном направлении по собственной схеме.

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА 07

Источник: https://censor.net.ua/n3139936
 
 
 Топ комментарии
 
Кацап я вижу что пердак твой пылает не хуже под.лодки лошарик. Ты же угрофин козломордый, и к нам не имееш никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
Брожение по лицам унылого ватного стада под предводительством онуфриевско-гундяевской банды и "жоппаплатформы-за смерть". На гавноканалах типа "инера"-скрепные сопли и слёзы.
 показать весь комментарий
 
Хороводы полоумных бабулек снова будут кошмарить Киев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
великий князь володимер с окраины - св.владимир красно солнышко гордился бы таким званием
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шо,грешник, ужо мечешься по раскаленной сковородке? хочешь нанотехнологий для подогрева проштрафившихся существ?
 показать весь комментарий
 
Кацап я вижу что пердак твой пылает не хуже под.лодки лошарик. Ты же угрофин козломордый, и к нам не имееш никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зачетный у тебя выхлоп на полное сечение твоего пердака, да еще со знатной мощностью В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 5357
 показать весь комментарий
 
Пукнул - открой окно, пусть проветрится.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
так ты шо,безрукий шо ле? у тебе оконо открыть некому?
 показать весь комментарий
 
Если б ему сказали что на московии будут праздновать крещение им Руси, то ваще б офигел и спросил что это
 показать весь комментарий
 
Брожение по лицам унылого ватного стада под предводительством онуфриевско-гундяевской банды и "жоппаплатформы-за смерть". На гавноканалах типа "инера"-скрепные сопли и слёзы.
 показать весь комментарий
 
 
Перекройте весь город, пусть попы развлекаются
 показать весь комментарий
 
 
Хороводы полоумных бабулек снова будут кошмарить Киев.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро я презентую новую, масштабную программу. Богатые будут платить за яхты, использование водного пространства на Днепре и самолеты, которые пролетают и не дают спать моим любимым бабушкам---Л.Чернавецкий В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 4866
 показать весь комментарий
 
а як Володимир хрестив.?...є ж хроніки тих часів..прочитайте
 показать весь комментарий
 
огранічіл двіженійє транспорта і загнал люд в Дніпро?
 показать весь комментарий
 
Перерізав мільйон-другий бидла? У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 7240 Де почитати?
 показать весь комментарий
 
На путинской России делают фетиш из православия - прекрасная дымовая завеса для маргинализации общества и замещения аборигенов выходцами из мусульманских стран. Современное правовое государство, комфорт и безопасность граждан - вот что должно быть ориентиром.
Я не призываю подарить путену украденую историю Украины - Руси, но бороться за нее нужно на научных, исторических площадках, высмеиванием и сарказмом его бредовых теорий наконец.
У служителей культов и верующих различных конфессий для празднований достаточно храмов - неправильно усложнять жизнь горожан." Молитвенные стояния, оскорбления чувств верующих" оставьте путену.
 показать весь комментарий
 
 
Мракобесний патриархат поднял голову и впереди самий православний Новинский, которого в ФСБ крестится учили.
 показать весь комментарий
 
 
Гетьман Володимир-українець. Пізніше кацапи переписали історію, і зробили його князем . Україна тоді була від Пскова, де народився майбутній гетьман всієї України, до Херсонеса, де він прийняв хрещення. Це була справжня імперія. Пізніше, по доброті душевній, українці віддали оркам і Псков, і Белгрод, і Кубань з Воронежем. А оркам все мало, забрали, завойований ціною сотень тисяч українців, Крим. Підліше нації не бачив.
Слава Україні! Слава гетьману Володимиру!
 показать весь комментарий
 
Володимир, бил норманским конингом, викингские династии правили половиной Европи.
 показать весь комментарий
 
Бебик, вИ?
Як там з колесом шо його винайшли трипільці? У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9395
10000 років тому? Але ж Гітчі-Маніту створив світ 6-7 тис. років тому У зв'язку зі святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі Києва обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 1848
 показать весь комментарий
 
Прикольно. Праздновать день ошейника и кандалов. Отлично сработано, попы. Недурно Сралин подчинил себе попов - они как и он, знают толк в рабстве))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх