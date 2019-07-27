 Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция

Об этом 27 июля сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Доброе утро! Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" - рассказал он.
Тебе рассказать, кем бывшему президенту приходился генпрокурор? А, может, ты верил в независимость судей во время Порошенко?
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вот для чєго фсьо пісалось! Стадо нада дєржать в тонусє, шоп нє разбрєдалось
икудыбечь??? )))))
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не даремно ту жидоґапоту пасли майже рік
чинять у відповідності з формально стями Закону...
обшуки ВСЮДИ -ЦЕ ПІЗНІШЕ..