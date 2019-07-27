EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  5969  43
Все про:Белая_Церковь (110) задержание (5447) обыск (1321) ОПГ (204) Нацполиция (9790)

 Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция

Полиция Киевской области в Белой Церкви проводит задержания членов преступной организации

Об этом 27 июля сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Доброе утро! Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белой Церкви у патрульных полицейских угнали служебный автомобиль

Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция 01
Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139935
 
 
 Топ комментарии
 
При порошенко такого беспредела не было!!! Власть с преступностью уживались мирно и прекрасно договаривались!!!
 показать весь комментарий
 
Это был, очевидно, сарказм...
 показать весь комментарий
 
організацію ветеранів АТО ліквідірують, навєрно. Тітушкі і КОРД, яких ми содєржім на усілєнном пайкє
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При порошенко такого беспредела не было!!! Власть с преступностью уживались мирно и прекрасно договаривались!!!
 показать весь комментарий
 
 
Беспредел - это когда бадитов не ловят. А не наоборот.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
твій сраказм якось дуже на тупість зєдебілів схожий..
 показать весь комментарий
 
 
Не мій, чи тупа сєева мартишка не вміє нікі розрізняти? Чи ви взагалі щось вмієте, окрім жбурляння лайном?
Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 6378
 показать весь комментарий
 
 
І що заважало Авакову раніше виконувати свої обовязки?
 показать весь комментарий
 
Авакову мешали работать бедненькому при парашенке праклятам? А сейчас он стал честным и начал ловить хулиганаф?
 показать весь комментарий
 
 
Максимка, если б ты хоть немного соображал в уголовном процессе, то знал бы, что провести обыск или задержать по желанию пальца правой ноги Авакова - невозможно. Потому что необходимо 1) согласование прокурора, 2) постановление судьи.
Тебе рассказать, кем бывшему президенту приходился генпрокурор? А, может, ты верил в независимость судей во время Порошенко?
 показать весь комментарий
 
ну, у всяк випадку, судді не під Порошенком були; з поверненням Портнова це доведено наочно. І Авакову Генпрокурор не заважав дотримуватись Закону. Навпаки, примушував. І не тільки Луценко на МВС бочку котив за бездіяльність - а й громадськість.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кони воюют с мясом Правоохранители задерживают в Белой Церкви членов преступной организации: одновременно проходят 50 обысков, - полиция - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" Источник: https://censor.net.ua/n3139935
======================
вот для чєго фсьо пісалось! Стадо нада дєржать в тонусє, шоп нє разбрєдалось
 показать весь комментарий
 
 
ґапота марамойська радше вдавись.. і мамку порадуєшь.. і сусіди пиріжками поласують Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 9663
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
організацію ветеранів АТО ліквідірують, навєрно. Тітушкі і КОРД, яких ми содєржім на усілєнном пайкє
 показать весь комментарий
 
 
ой который раз Аваков так развлекается.. помните даже вертолётами гоняли по всей стране, и что в итоге, кто то пострадал? это шоу такое )))
 показать весь комментарий
 
 
ну если быть до конца честным то в истории с вертолетами там главными героями если не изменяет память был Матиос ( военная прокуратура ) и Луценко то же какая то прокуратура
 показать весь комментарий
 
 
Там луценко тогда развлекался. Аваков в то время еще не накупил вертолетов.
 показать весь комментарий
 
 
Это точно! Только маленька поправка, не Аваков, а Петино картавое недоразумение, и не развлекался а зарабатывал на поездку на Сейшелы котороую дети оплатили!
 показать весь комментарий
 
 
Аваков развил бурную деятельность...так же хочется ему сохранит свой пост,что даже для Зеленского, организовал нападение на машину Порошенко)
 показать весь комментарий
 
 
Прикриває шум навколо Днепрівського херенала
 показать весь комментарий
 
 
чукча не читатель, чукча писатель, да? он написал об этом.
 показать весь комментарий
 
 
боюсь спросить, а если я сниму кино где буду расстреливать парламент, это можно да? ну типа это шутка нанайка такая. или это можно, но не всем?
 показать весь комментарий
 
 
Если там будут расстреливать конкретного парламентария, существующего в реальности - то нельзя. Если же киногероя - то то осуждать за это все-равно, что осуждать Сильвестра Сталлоне за убийства полицейских в фильме "Рэмбо. Первая кровь".
 показать весь комментарий
 
Потому что там произошло бытовое хулиганство, которым полномочен заниматься участковый офицер полиции при наявности заявления потерпевшего. Правонарушение не предусматривает необходимости обыска или задержания.
 показать весь комментарий
 
мафіози не тільки всрались... а й вже дрищуть!! Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція - Цензор.НЕТ 1751
не даремно ту жидоґапоту пасли майже рік
 показать весь комментарий
 
Краще б поліціянти арештували Мєртвєчука та його прихильників.
 показать весь комментарий
 
 
А хирургические операции больным раком полицианты не должны проводить? Если за Медведчуком есть действия против государства, то это компетенция не полиции, а СБУ. Пусть каждый занимается своим делом.
 показать весь комментарий
 
А що за злочинна організація...така? Знову якись суд, судді та та їх керівництво? чи може податкова міліція?
 показать весь комментарий
 
 
от цікаво у голови Київського суду при обшуку знайшли чи ні...золоті "катеринівські " червонці та золоті тарелі...про яки розмов в протоколах прослушки?
 показать весь комментарий
 
не шукали..
чинять у відповідності з формально стями Закону...

обшуки ВСЮДИ -ЦЕ ПІЗНІШЕ..
 показать весь комментарий
 
Сомнительно всё это , когда не говорят , кого подразумевают под членами преступной организации .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх