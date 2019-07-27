 В ЕС начались консультации относительно будущего Восточного партнерства после 2020 года

Соответствующую информацию обнародовала Еврокомиссия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государства ЕС и страны Восточного партнерства, международные организации, финансовые институты, представители гражданского общества, бизнеса и частного сектора, научные и аналитические центры, молодежь, медиа и другие заинтересованные стороны приглашены поделиться собственными взглядами относительно новой политики после 2020 года на этом сайте до 31 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультации, посвященные данному вопросу, также будут проведены в указанный период в странах-партнерах и членах ЕС.
Еврокомиссия напоминает, что в течение десятилетия значительно усилилось сотрудничество между ЕС и шестью странами Восточного партнерства: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. И это принесло преимущества всем сторонам и конкретные положительные результаты гражданам упомянутых стран. В рамках общей повестки дня реформ "20 достижений до 2020 года" был достигнут прогресс в ключевых сферах, в частности, в укреплении экономики, совершенствовании систем управления, развитии горизонтальных связей гражданского общества.
Как сообщалось, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время юбилейной конференции Восточного партнерства в Брюсселе начал обсуждение будущего этой программы. В этом контексте Европейский совет поручил Еврокомиссии и Службе внешних действий ЕС представить предложения относительно дальнейшего развития Восточного партнерства.
Вова встретился со своими рабами избранными депутатами. на встречу Баканов принес папочки с "биографическими данными" на депутатов. Вова хищно улыбаясь заявил, что у него "большое искушение" их почитать. Если работа с депутатами начинается с банального шантажа с использованием спецслужб твои дела Вова, совсем плохи... Папочки то есть не только у тебя..
У Вовы состоялся телефонный разговор с Трампом общей длительностью 3 мин.16сек.
Трамп поздравил с победой на выборах и заверил что всецело поддерживает Украину в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и отражения агрессии России.
Вова сказал на английском языке "Большое спасибо господин Президент". Все что потом сообщила Мендель кроме этого - вовины сексуальные фантазии.
Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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Во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, - посол США в ЕС Сондланд
"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат. Источник: https://censor.net.ua/n3139912
Кому вірить? Послу США, чи якомусь підзаборному бомжу?
а Бердичів цє Україна?