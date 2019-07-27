 В ЕС начались консультации относительно будущего Восточного партнерства после 2020 года

Соответствующую информацию обнародовала Еврокомиссия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государства ЕС и страны Восточного партнерства, международные организации, финансовые институты, представители гражданского общества, бизнеса и частного сектора, научные и аналитические центры, молодежь, медиа и другие заинтересованные стороны приглашены поделиться собственными взглядами относительно новой политики после 2020 года на этом сайте до 31 октября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что консультации, посвященные данному вопросу, также будут проведены в указанный период в странах-партнерах и членах ЕС.

Еврокомиссия напоминает, что в течение десятилетия значительно усилилось сотрудничество между ЕС и шестью странами Восточного партнерства: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. И это принесло преимущества всем сторонам и конкретные положительные результаты гражданам упомянутых стран. В рамках общей повестки дня реформ "20 достижений до 2020 года" был достигнут прогресс в ключевых сферах, в частности, в укреплении экономики, совершенствовании систем управления, развитии горизонтальных связей гражданского общества.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время юбилейной конференции Восточного партнерства в Брюсселе начал обсуждение будущего этой программы. В этом контексте Европейский совет поручил Еврокомиссии и Службе внешних действий ЕС представить предложения относительно дальнейшего развития Восточного партнерства.